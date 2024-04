I n maglia, sartoriale, imbottito o shearling, il gilet è il fashion piece ideale per la mezza stagione. Così la temperatura non sarà più un tuo problema!

E se il gilet fosse la soluzione a (quasi) tutti i tuoi problemi? Ci spieghiamo: la primavera è finalmente arrivata ma con essa anche l’incertezza su come vestirsi. Insomma al mattino fa fresco mentre durante il giorno il sole inizia a farsi sentire, portando la temperatura ad aumentare…Per poi però riscendere in picchiata la sera! Capiamo tutt* che questa naturale indecisione meteorologica possa mandarti in crisi davanti all’armadio. E quindi: come uscire di casa senza dover necessariamente ricorrere alla “stratificazione a cipolla”?

Gilet in maglia + shirt + cargo skirt

Ebbene sì, il gilet sarà a tutti gli effetti il tuo giubbotto di salvataggio… letteralmente! Facciamo però una premessa. Di questo pezzo smanicato ne esistono tanti tipi e modelli. A seconda del materiale e della sua pesantezza può essere indossato, e di conseguenza interpretato, in modo eclettico, sportivo, chic o sofisticato in base al tuo look. Disponi difatti di una grande scelta: ci sono i gilet in lana giustissimi per seguire il grandpacore, quelli imbottiti a piumino, quelli un po’ boho in shearling. Oppure quelli sartoriali (monopetto o doppiopetto doesn’t matter), un vero must-have se la tua intenzione è quella di abbracciare lo stile office siren / corpcore.

Gilet sartoriale + camicia bianca

Non ne abbiamo uno preferito. Ma se proprio dobbiamo dirti da che gilet iniziare a costruire i tuoi outfit allora ti consigliamo quello puffy e quello in maglia. Il primo è una vera e propria giacca ma smanicata che oltre a offrirti una protezione è in grado di svoltarti anche l’ensemble più basic. P.s sceglilo olive green, fidati non te ne pentirai e sarai trend topic anche per il prossimo autunno.

Gilet imbottito + top + pants + infradito

Il secondo, invece, è in un certo senso un capo seasonless e risulta essere a metà tra un maglione e un top. Se sei fan del layering di certo il tuo guardaroba ne avrà almeno uno, perché diciamolo nello street-style quest’ultimo va davvero forte. Tra chi lo sfoggia sulla pelle nuda abbinato a una gonna preppy e chi sopra a una camicia o un vestito coquette, il gilet in maglia, lana o cotone che sia, è sempre una buona scelta. Tanto che anche Kendal Jenner sembra averlo salvato tra i preferiti (fai un giro su Pinterest). Insomma sembra una magia, ma possiamo affermare che senza mani(che) la mid season sarà tua!

Gilet + T-shirt + midi skirt

Qui sotto puoi dare una sbirciatina ad alcuni gilet che abbiamo trovato super stylish! Sappiamo che almeno uno sarà già tra i tuoi preferiti.

