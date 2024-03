U n look d'ufficio essenziale ma sensuale, che racconta di una donna sicura di sé: ecco l'essenza della nuova tendenza moda che spopola sui social.

È stato il primo fashion trend lanciato nel 2024 su TikTok, ma la partenza è apparsa un po’ in sordina. Siamo rimasti a guardare, dunque. E adesso, ecco che l’Office Siren sta decollando. Complici l’arrivo della bella stagione e due delle principali traiettorie disegnate dalla moda contemporanea: il minimalismo e la riscoperta degli stilemi legati al passato. Un passato non molto remoto, in questo caso. Ulteriori input sono giunti anche dalle Fashion Weeks AI 2024, che giocando d’anticipo hanno contribuito a decretare il successo di questa nuova estetica. Decisamente in pole position per la primavera 2024.

Flared pants + blazer + body trasparente

Office Siren: ma cos’è?

Sì, ma cos’è l’Office Siren? Partiamo dalla traduzione letterale: la sirena dell’ufficio. A primo impatto può sembrare una definizione strana, per non dire incomprensibile, ma in realtà rivela tutta l’essenza di questa nuova tendenza TikTok. Ora dobbiamo fare un piccolo passo indietro, per scoprirne la principale musa: Bella Hadid. Una trendsetter ormai conclamata. Nel dicembre 2023 ha condiviso su Instragram uno scatto in cui indossa una camicia attillata a righe strategicamente sbottonata fino al décolleté, pantaloni neri sartoriali, stivaletti e – ciliegina sulla torta – occhiali da vista. Una perfetta donna Office Siren, signore e signori.

Perché di questo si tratta: un riedit, chiamiamolo così, del classico look d’ufficio in chiave sensuale. Outfit essenziali, minimal ma capaci di valorizzare il potere della femminilità. Il rigore è smorzato, s’introduce una dose di malizia, si dà ai dettagli un ruolo chiave. E le temperature salgono.

Minidress in pelle + camicia + blazer oversize + stivali

Il perfetto look Office Siren

Per creare un impeccabile outfit Office Siren, dobbiamo tornare agli anni Novanta e ai primi anni Duemila, “ripassando” le collezioni di brand iconici quali Ralph Lauren, Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Gucci, Prada, Miu Miu. Quei marchi, cioè, che da sempre puntano sullo stile classico e/o mannish ma arricchendolo con twist girlish.

Capi irrinunciabili sono le camicie, appunto. Ma anche i blazer e i trench, le pencil skirt e i tailleur. Il dolcevita leggero e il tubino. Le décolleté, le slingback, i mocassini. Pure le Mary Jane, perché no? E poi ci sono quegli innesti che si fanno ambasciatori di malizia: corsetti, top trasparenti (da usare come sottogiacca), volendo calzini e gambaletti a vista. I volumi non sono particolarmente ampi, contrariamente a quanto suggerisce uno dei mood attuali, perché in questo caso le forme del corpo esigono la giusta sottolineatura. Tieni sempre a mente la camicia slim scelta da Bella Hadid. Quanto alla palette, ammessi il nero, il bianco e le tonalità neutre. Con poche eccezioni.

Abito gessato + calzini + slingback

E poi i dettagli, dicevamo: lo scollo e lo spacco audace senza eccessi, un sapiente cut out, qualche bottone in più lasciato aperto e… sì, gli occhiali da vista. Ma sappi che l’Office Siren è anche una questione di beauty, per cui corre l’obbligo di creare il make up giusto.

Coordinato top e gonna pencil + mocassini

Naturalmente, sono look da ufficio e non solo. Sono look da giorno, a 360 gradi. Che raccontano di una donna determinata e sicura di sé. Perfetta conoscitrice della seduzione più sottile, ovvero quella di maggiore effetto, e che non necessita di ostentare per conquistare. Cerchi delle ispirazioni? Eccole!



1/10

Camicia Oxford in cotone Slim-Fit (RALPH LAUREN)

2/10

Blazer monopetto (GUCCI)

3/10

Gonna a pois in viscosa (MIU MIU)

4/10

Slingback in vernice (PRADA)

5/10

Top bustier in jersey elasticizzato (BALENCIAGA)

6/10

Pantaloni sartoriali in twill di cotone (SAINT LAURENT)

7/10

Body in tessuto spalmato con fiocco (PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI)

8/10

Camicia in pizzo con collo lavallière (GIVENCHY)

9/10

Décolleté nude (MANOLO BLAHNIK)

10/10

Trench corto in cotone (MAX&CO)

