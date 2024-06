P er distinguersi al party serale o all’aperitivo sulla spiaggia durante la golden hour, i medieval headpieces sono il dettaglio old-timey che farà fare il level up al tuo look.

Se cerchi un effetto wow perché non puntare su un medieval headpieces? Sappiamo che quello che stiamo per dirti potrebbe suonare come una unpopular opinion, ma siamo sicure che quando arriverai alla fine di questo articolo la penserai diversamente. Quindi non partire prevenuta e lasciaci spiegare. Concorderai che tra la marea di trend virali e mode del momento è sempre più difficile distinguersi realmente fra le fashioniste. Il rischio di arrivare a una festa e sfoggiare più o meno il medesimo style è alto. Soprattutto ora che inizia la bella stagione e che con i capi del guardaroba non si può più tanto giocare con la stratificazione (pena l’aumento esponenziale della temperatura corporea). Eppure c’è un escamotage glamour in grado di rendere cool e super giusta anche una canottiera per un party on the beach! E sì, come avrai intuito, stiamo proprio parlando dei copricapi old-timely.

Immaginiamo che tu abbia ancora un sopracciglio alzato riguardo al matchare i medieval headpieces insieme al tuo guardaroba leggero, ma non ci facciamo intimorire. Anzi, per dimostrarti quanto questo accessorio sia trendy e possa farti notare praticamente everywhere ti diamo qualche reference. La prima fra tutti a farci ri-innamorare di questo gioiello/copricapo è stata niente meno che Florence Pugh. Infatti, quando in Dune part 2 ne ha sfoggiato uno composto da una fitta rete di perline light gold il fashion system è letteralmente capitolato. Ma tranquilla non è necessario dover sconfinare in un universo sci-fi parallelo per ammirare questo accessorio. La modella Iris Law, per esempio, non stava andando su nessun pianeta extraterrestre quando ne ha mostrato uno su TikTok in versione crochet. Ora sulla sua portabilità inizi ad essere più possibilista, non è così?

È vero, i medieval headpieces sono pezzi audaci ma portarli con savoir-faire renderà le tue mise sofisticate, divertenti e in un certo senso fuori dal tempo. Non preoccuparti, per indossarli non devi vestirti con nessuna armatura o abito rinascimentale, ma solo sentirti a tuo agio. Per questo se vuoi provare questo hot items ti consigliamo di iniziare per gradi. Fai prima una prova con uno realizzato all’uncinetto (o in pizzo velato) sfoggiandolo in città, insieme a un abito boho o una camicetta con maniche a palloncino. Oppure al mare, abbinandolo a shorts, top o bikini.

Se così sei a tuo agio allora sei pronta per il level up, decisamente più bold e strong. I medieval headpieces reticolari a catena sono perfetti per la sera poiché ti faranno essere, a sforzo zero, super instagrammabile. Attenzione però: data l’importanza dell’accessorio non esagerare ma piuttosto prediligi uno stile minimal, capi dalle tinte neutre o che richiamino il touch del copricapo (per esempio, è concesso abbinare un crocheting chain hat con una canotta silver/gold dalla trama a rete).

Allora stai iniziando a cambiare idea sui medieval headpieces non è vero? Intanto che guardi l’armadio pensando a quali pezzi sarebbero giustissimi insieme a questo accessorio, noi qui sotto te ne lasciamo qualcuno. Ora devi solo prendere coraggio ed entrare in questa crociata fashion… ma sempre da vera lady!

Medieval headpieces 1/9 Bonnet silver (FALCONIERE) 2/9 Fully beaded pearl flapper tassel cap (BABEYOND) 3/9 Gioiello per capelli (ROSANTICA, via Luisaviaroma) 4/9 Accessorio per capelli (RABANNE, via Luisaviaroma) 5/9 Hair jewels (FDESIGNER, via Ninth avenue) 6/9 Copricapo con perline rosa (H&M) 7/9 Cappellino con perline (MANGO) 8/9 Cofano a maglia aperta (URBAN OUTFITTERS) 9/9 Cappello crochet con pendenti (ALANUI, via Yoox) PREV NEXT