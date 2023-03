D all'incontro tra il formal wear e lo stile casual nasce il nuovo trend che sta spopolando. Anche la raffinatezza può essere comoda e pratica!

Tra i trend TikTok si fa largo lo stile Smartorial. Che sì, ci piace sempre di più. Immediata la deduzione: è la combo tra outfit smart casual e design sartoriale. Il là arriva da Canali, che ha definito il nuovo mood con il lancio della collezione per la Primavera Estate 2023. Per la Gen Z è stato un assist imperdibile. Perché lo stile casual – in tutte le sue declinazioni – resta un amore inossidabile, ma questo non significa mettere all’angolo i capi formali e l’eleganza più classica. Si tratta, piuttosto, di cercare nuove traiettorie.

C’è quindi voluto poco perché lo stile Smartorial valicasse i confini della moda uomo per imporsi sulla scena fashion femminile, abbattendo ogni distinzione di genere. TikTok è una cassa di risonanza formidabile, in virtù del suo potere virale e del suo spirito democratico. E questa tendenza moda è decisamente cool!

Un’eleganza contemporanea e comfy

Qual è il look giusto per l’ufficio, l’università, una cena fuori? Come vestirsi per un’occasione speciale senza risultare troppo formali? Sono interrogativi che accomunano tutti, con poche eccezioni. E lo Smartorial diventa la risposta perfetta.

L’eleganza sartoriale viene riletta in una chiave contemporanea, il chè ne incrementa il fascino. Ben vengano gli outfit più sofisticati e chic, ma a due condizioni: che siano anche leisure, comodi e rendano possibili le più svariate combinazioni.

I must have del nuovo trend

Ogni tendenza ha i suoi must have. I capi imprescindibili a proposito di stile Smartorial sono il blazer - regular o slim - e la camicia. Si aggiungono le t-shirt a tinta unita, i pantaloni chino e i palazzo pants, i mocassini (chunky e non). Naturalmente le sneakers, ormai da tempo protagoniste dei mix più glam col guardaroba classico.

Ma le nuove interpretazioni del formal wear passano pure dalla cravatta, che a sua volta è un trend in ascesa anche per le collezioni donna: citofonare Pierpaolo Piccioli, che alla Paris Fashion week 2023 l’ha resa regina assoluta denominando proprio il suo fashion show "Black Tie".

E poi? E poi degli outfit Smartorial fanno parte i maglioni a girocollo, a righe, a costine; le gonne a pieghe, i gilet, le pencil skirt, i trench e i cardigan sia slim che oversize. Gli accessori più rappresentativi sono la borsa a tracolla, il bauletto e le cinture sottili.

In fatto di colori si resta sostanzialmente sul classico, prevalgono le nuance chiare e neutre insieme agli intramontabili blu e grigio. Il bianco e il nero, pare quasi superfluo specificarlo.

Un ruolo determinante hanno però gli abbinamenti. Perché questo nuovo trend trova nel mix&match la sua più grande forza. D’altra parte, stavolta la parola d’ordine non è "osare" bensì ricercare la perfetta armonia. Nessun contrasto netto, ma la creazione di un continuum fra il capo sartoriale e quello più casual. Nel segno della personalizzazione. Insomma, bisogna andare molto oltre l'accoppiata jeans e blazer.

Pront* a scoprirne di più? Dai un’occhiata alla nostra gallery: non abbiamo dubbi, questo trend conquisterà anche te!

Balmain 1/9 Blazer sciancrato a un bottone (BALMAIN) Max Mara 2/9 Trench in cotone tecnico (MAX MARA) Zara 3/9 Camicia satinata (ZARA) Saint Laurent 4/9 Cravatta sottile monogram (SAIN LAURENT) H&M 5/9 Minigonna gessata a pieghe (H&M) Prada 6/9 Gonna midi in gabardine (PRADA) Clarks 7/9 Mocassini di pelle nera (CLARKS) Gucci 8/9 Sneakers con bande lateriali e ricamo (GUCCI) Stefanel 9/9 Cintura colorata in pelle (STEFANEL) PREV NEXT