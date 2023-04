L e pellicole cult degli anni Novanta e Duemila sono l'ispirazione di una tra le più originali tendenze lanciate su TikTok: conquisterà anche te?

Quando appare il suffisso –core, drizza le antenne: nella maggior parte dei casi si tratta di un fashion trend. E molto probabilmente ha trovato in TikTok una perfetta piattaforma di lancio. Tra le più recenti conferme figura il Rom com core. Ovvero l’originale estetica ispirata alle commedie romantiche degli anni '90 e 2000.

Lo spirito giusto

Hai guardato e riguardato commedie cult come Notting Hill, Come farsi lasciare in 10 giorni, Mean Girls, 30 anni in 1 secondo, C'è posta per te, Ragazze a Beverly Hills? Potresti rispondere – e vincere – a un test su Dawson's Creek e il tuo personaggio preferito è Joey/Katie Holmes? Ti collochi tra gli inguaribili romantici, davanti a certe scene ti vengono i lucciconi, speri sempre nel lieto fine e credi che l’amore vinca su tutto? Se le tue risposte sono affermative, e consideri la moda anche un gioco, lo stile Rom com core è assolutamente PER-FET-TO anche per te.

Rom- com core: look sporty stile Joey/Katie Holmes

Le muse ispiratrici

Oltre a Joey, a questo punto è facile individuare le muse ispiratrici dell’estetica Rom com core: Julia Roberts alias Anna Scott in Notting Hill, Kate Hudson col suo personaggio Andie Anderson in Come farsi lasciare in 10 giorni, Jennifer Garner ovvero Jenna Rink in 30 anni in 1 secondo. Alicia Silverstone, protagonista di Ragazze a Beverly Hills, e Meg Ryan in C'è posta per te. E poi le attrici di Mean Girls, a cominciare da Lindsay Lohan e Amanda Seyfried.

Però non si tratta di copiare fedelmente i look, anche perché ci sarebbe da impazzire. Il bello sta nell’interpretarli secondo i propri gusti. Può capitare di scovare capi molti simili - il long dress giallo indossato da Kate Hudson, per esempio, su TikTok continua a essere oggetto di affannose ricerche – ma si tratta perlopiù di prenderli come riferimenti stilistici. Diventando, in un certo senso, protagonisti del proprio… film. Questa tendenza è fatta anche di sogno!

Abito giallo ispirato a Kate Hudson in Come farsi lasciare in 10 giorni

I must have

Anche il Rom com core, ovviamente, ha i suoi must have. Gli slip dress in seta, appunto. I cardigan slim, e stiamo pensando ancora a Kate Hudson. Sul set di Notting Hill, invece, Julia Roberts ha indossato giacche retrò in pelle nera, il basco, le sneakers, i pantaloni palazzo, il cardigan pastello. Per look prettamente anni ’90.

E ancora, a proposito di cardigan, non possiamo non chiamare in causa (ancora) Joey. Che però ama anche i top crop, le canotte, i jeans e le camicie a quadri. E le immancabili snakers, ovvio.

La Kathleen Kelly di Meg Ryan ha uno stile sobrio e bon ton: abitini smanicati, camicie bianche, twin set e pencil skirt. Il mini dress multicolor di Jennifer Garner è un altro input fondamentale, come il completo tartan giacca-minigonna a pieghe di Alicia Silverstone. Le protagoniste di Mean Girls adorano il rosa, il tacco 12, le t-shirt a maniche lunghe e le gonne cortissime. Ora tocca a te: da quali outfit è catturata la tua attenzione, riguardando queste pellicole cult?

Look stile Mean Girls

Ed ora ecco la nostra gallery dedicata alla tendenza Rom com core: tu cosa scegli?

