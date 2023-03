L 'estetica Coquette riacquista quotazioni per la primavera 2023. Perché è una perfetta combo di sensualità e delicatezza. Nostalgia e leggerezza.

Per un po’ è sembrato che fossero passate in secondo piano, cedendo il posto agli altri trend e microtrend che imperversano su TikTok. Invece no: le Coquette girls hanno riacquistato tutto il loro fascino, come testimonia la nuova impennata dell’hashtag #coquetteaesthetic. Anzi, possiamo parlare di un’espansione a tutti gli effetti, perché questa tendenza coinvolge l’universo beauty e adesso anche la nail art. E allora, quali sono i perfetti outfit coquette per la primavera 2023?

Cos’è l’estetica coquette

Premessa FON-DA-MEN-TA-LE: coquette è un termine francese che traduciamo con civettuola, anche frivola. Ma questi due aggettivi non identificano affatto le Coquette girls. Né tantomeno si deve pensare che il trend in questione faccia rima con la voglia di provocare palesemente. La questione è molto più sottile nonché raffinata. E le it-girls lo sanno bene, ecco il motivo per cui sposano felicemente la causa.

Essere Coquette significa sentirsi femminili e avere consapevolezza della propria bellezza, qualunque sia la sua forma. Mostrarla, valorizzarla. È uno stile girlish, che coniuga la sensualità e l’innocenza; la capacità di essere sexy e "angeliche", delicate e seducenti in egual misura. Mette al bando complessi e remore. Riserva lo stesso spazio ai capi vezzosi e a quelli più semplici, ai must have come al minimalismo.

Abito bianco con ricami e maniche a sbuffo stile Coquette

Le muse

Il trend Coquette – rilanciato da parecchie celebs tra cui Sydney Sweeney, Ariana Grande e Olivia Rodrigo - ha come musa principale la Lana Del Rey degli anni Duemila, ma trova prolifica ispirazione anche nel mondo cinematografico: pensa a Black Swan (2010), a Marie Antoinette di Sofia Coppola (2006) ma anche alla Frenchy di Grease.

Chiara è l’impronta retrò, anche in questo caso. Perché è ormai da un bel po’ che lo stile dei tempi andati esercita su di noi una grande, grande attrazione.

Long dress impalpabile a stampa fiorata rosa

… E quindi come vestirsi?

Alcuni elementi accomunano l’estetica Coquette con altri trend, in primis il Balletcore e il Regencycore: (per esempio) largo al corsetto e precedenza alle tonalità pastello, ma anche al nero. Le Coquette girls amano inoltre i capi in pizzo, i morbidi vestiti in seta, le minigonne, i cardigan e i top cropped. I total look rosa, gli abiti svolazzanti e floreali, i completi in tweed. Gli slip dress, le gonne plissettate e le trasparenze. Le Mary Jane e le pump con platform.

Danno grande importanza anche agli altri accessori: handbag, jewels e perle, fiocchi e cerchietti tra i capelli. Non è solo un modo di vestire. Coquette è uno stato d’animo!

Mini dress con accessori e dettagli in stile Coquette

Dulcis in fundo, la nostra gallery dedicata all'estetica Coquette: lasciati ispirare!

H&M 1/11 Abito con maniche a sbuffo (H&M) Valentino 2/11 Décolléte con plateau (VALENTINO) Twinset 3/11 Abito in pizzo Valenciennes e tulle (TWINSET) Pinko 4/11 Cardigan corto monogram (PINKO) Prada 5/11 Minigonna traforata (PRADA) Max&Co. 6/11 Mary Jane con doppio cinturino (MAX&CO.) Guess 7/11 Abito stampa floreale (GUESS) 8/11 Top Scent of Roses (INTIMISSIMI) Gucci 9/11 Camicia in seta con fiocco (GUCCI) Armani 10/11 Gonna plissettata in satin (ARMANI EXCHANGE) Pandora 11/11 Bracciale con charms (PANDORA) PREV NEXT