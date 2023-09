U n trend che ci porta secoli indietro, tra romanticismo e stravaganza. L'ispirazione arriva non solo dai romanzi storici, ma anche dall'età vittoriana. Attenzione però: non si tratta di imitare né "mascherarsi", la questione è molto più intrigante!

La tendenza historical romance avanza e trova nelle collezioni autunno inverno 2023 2024 espressioni perfette. Le atmosfere da romanzo storico rivivono nello street style, dopo l’input arrivato dalle passerelle. Qualcuno definisce questo trend “l’antidoto al quiet luxury”, perché effettivamente si colloca sul fronte opposto. Mentre il quiet luxury ha i suoi vessilli nei materiali di altissima qualità e in un’estrema cura dei dettagli, ma anche in design essenziali e minimalisti, l’historical romance è quasi scenografico. Oltre che poetico.

Abito in stile in pizzo + sandali

Cos’è l’estetica historical romance

L’ispirazione è da trovare non solo nei romanzi storici – giusto per fare qualche esempio: Guerra e pace, I tre moschettieri, Il Gattopardo – ma anche nell’età vittoriana. Più in generale, si guarda alle ormai remotissime epoche caratterizzate da un abbigliamento sfarzoso e romantico.

Negli anni Ottanta quest’estetica è andata forte, poi è tramontata. Ma non definitivamente: infatti eccola nuovamente risorgere. Per merito in primis di designer che amano osare. Come Simone Rocha, Molly Goddard, Bora Aksu. Però c’è da dire che, superato un iniziale momento di riflessione, parecchi altri creativi hanno sposato la causa. Introducendo nelle loro collezioni alcuni pezzi sintonizzati su questa lunghezza d’onda.

Abito in denim con rouches + boots in pelo con fiocco

Look da romanzo storico: i must have

Chiffon, tulle, volant, rouches, pizzi e merletti: questi i principali ingredienti degli outfit historical romance. E poi maniche a sbuffo, camicie lavallière, corpetti, gonne a campana. Cappe e mantelle, stivaletti stringati alla caviglia e cuissardes. Gonne con balze e tessuti damascati.

Ti viene in mente lo stile gotico? Sì, qualcosa in comune c’è. Ma c’è anche una grande differenza: nell’historical romance non predomina il nero, entrano in gioco molte altre tonalità. Anche molto accese. Manca lo spirito dark. Ed è molto importante, più generale, non fraintendere: qui non si tratta di imitare le mise di secoli fa, né tantomeno c'è l'intento di “mascherarsi”. Sono reinterpretazioni secondo il sentire contemporaneo: per esempio si gioca anche con le trasparenze, con strass e perle, con le stampe grafiche, con linee irregolari ed elementi urban.

Camicia in chiffon con maniche a sbuffo + gilet + jeans wide leg

E soprattutto, non si tratta di creare look a tema, dalla testa ai piedi, bensì di puntare sulle contaminazioni. Mescolando questi capi nostalgici con altri capi ultra moderni. Per esempio, abbinando un morbido abito con volant e balze al chiodo in pelle, oppure la camicetta con rouches ai jeans wide leg. Bisogna saperci fare, ma c’è tanto da divertirsi e sperimentare!

Gonna con rouches + cuissardes con lacci

