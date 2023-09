A ffascinante ma troppo facile: è il Blokecore. Allora perché non alzare il tiro con l'estetica Blokette? Entra in campo la tendenza Coquette... e c'è davvero da divertirsi!

La tendenza Blokette è tra le ultime novità – in fatto di moda – dell’universo TikTok. Restare indifferenti è difficile, se non impossibile. Ma lo diciamo subito: questa è un’estetica che divide gli animi. Nettamente. O la si ama, o la si odia. Diciamo subito anche che molte fashioniste già la amano incondizionatamente e ne sono diventate maestre. Pensiamo a Bella Hadid, Rihanna, Ruby Lyn, Chiara Ferragni, Julia Fox.

Ma insomma cosa vuol dire Blokette? Si tratta di una "parola macedonia" coniata dal podcast Nymphet Alumni, che indica la fusione di altre due tendenze ormai note: Blokecore e Coquette.

Felpa con zip e giubbotto + gonna in paillettes + décolleté con calzini sporty

Cos'è l'estetica Blokette

Procediamo con ordine. Coquette è un termine francese: equivale a civettuola, frivola. Ma non bisogna giungere a conclusioni affrettate, perché in realtà le Coquette girls non sono tali e non amano neppure la “provocazione” sfacciata. Il loro stile, piuttosto, è ultra girlish. Femminile ma anche romantico e ricercato. Fatto di minigonne a pieghe, capi in paillettes, pizzi e merletti. Ma anche slipdresses in seta, sinuose gonne a matita, vezzosi calzini a vista con tanto di merletto e Mary Jane. Insomma, le Coquette girls amano valorizzare la propria fisicità e giocare con la moda, alternando mise retrò e/o sobrie con look eycatching. A seconda dell’umore del momento.

Il Blokecore è invece un trend “esploso” nell’estate 2023, che trova ispirazione nelle subculture calcistiche britanniche. Il soccer jersey (cioè la maglia da calciatore) è protagonista indiscussa di questa estetica, ma nel nome della personalizzazione possono entrare in campo altri capi. Per esempio la canotta da basket. L’importante è che forte sia il richiamo alle fatiche sportive. E che tutto il look sia sporty/casual. Quindi completato da jeans oppure shorts, joggers e via dicendo. Ecco, Blokette è la fusione di questi due mondi radicalmente opposti. Proprio il contrasto assoluto è la sua essenza.

Soccer jersey + gonna in pizzo

Vestirsi Blokette

… Dunque si fondono le due estetiche Blokecore e Coquette, cimentandosi con abbinamenti che possono risultare arditi ma sono decisamente cool. A patto di saperci fare. Questo il motivo per cui gli animi si dividono: chi non afferra appieno le peculiarità di questo stile, tende a pensare che siano combinazioni a casaccio, confusionarie e persino trasandate. Invece no. Perché ogni dettaglio è studiato nei minimi particolari.

E c’è un altro elemento chiave: il tocco retrò, che riporta agli anni Novanta e Duemila. Dunque tra i must have troviamo l’iconica felpa in acetato con zip e le sneakers, tipo Adidas Samba o Vans Old School. Per non sbagliare, cosa buona e giusta è individuare un fil rouge. Che può essere il colore, innanzi tutto. Altra raccomandazione: non esageriamo con il layering, più in generale con il numero di capi che compongono la mise.

Casacca da beseball + bermuda shorts + décolleté gioiello

Come iniziare

Se devi “prenderci la mano”, procedi per gradi. Innanzi tutto, sappi che il look Blokette per eccellenza è composto da minigonna a pieghe o longuette e maglia da calcio o felpa sporty. Ma puoi anche iniziare da piccolissimi dettagli.

Maglia stile rugby + minigonna a pieghe e Mary Jane

Per esempio sostituendo i lacci delle sneakers con dei nastrini, abbinando le décolleté ai calzini sportivi in spugna. Cercando un capo che non sia palesemente ispirato alle squadre ma comunque sporty. E abbinandolo con un pezzo da perfetta Coquette. Tempo qualche giorno, e sarai totalmente padrona della situazione. Da lì in poi, inizierà il vero divertimento!

