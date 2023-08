U n'estetica ispirata all'aristocrazia, basata su outfit raffinati e classici. Anzi: senza tempo. Abiti e accessori luxury sono un valore aggiunto, ma non l'elemento necessario. Ciò che conta è il mood!

No, l’estetica Old Money non è una novità tra le tendenze moda TikTok. Ma il punto è un altro. Perché proprio TikTok, insieme a Instagram, preannuncia il suo ritorno. Previsto per l’autunno, stagione in cui questo stile può esprimersi al meglio. E dunque preparati: l’hashtag #oldmoneyaesthetic rimbalzerà in ogni dove. La ragione è subito spiegata: questa è una fase in cui alla moda più audace e eyecatching – vedi il grande successo delle trasparenze, dei capi e accessori sparkling, dei colori fluo – si affianca quella che omaggia la sobrietà. Ma cela, allo stesso tempo, una certa passione per il lusso e l’elevata qualità dei materiali, nonché una grande ricercatezza. Le stesse basi su cui poggia il quiet luxury.

Old Money style

Cos’è l’estetica Old Money

Tradizionalmente, l’espressione Old Money identifica la ricchezza ereditata, tramandata di generazione in generazione. Le famiglie che da sempre sono nobili e/o potenti. In questo caso, il focus è sul modo di vestire degli appartenenti a questo ceto. A questo punto è facile dedurre il richiamo a Jackie Kennedy, anzi tutti i Kennedy; a Lady Diana e alla Royal Family. Per restare in Italia, alle famiglie Agnelli e Gucci.

Cosa vedi? Gite sullo yacht, vacanze nelle più esclusive località di mare, grandi ricevimenti. Cocktail a bordo piscina e al cospetto di palazzi nobiliari. Matrimoni nei castelli, ville in riva al lago. Una sfilza di immagini che fanno sognare. E sembra anche di vedere nei dettagli i vari outfit, vero?

Completo sartoriale classico stile Old Money

Stile Old Money: come vestirsi

L'Old Money è uno stile classico, senza tempo. E raffinato. Ma attenzione: non necessariamente è la dichiarazione a “un’appartenenza”, anzi nella maggior parte dei casi è solo un modo per dar forma – appunto – al sogno. Cosa importantissima: non pensare che quest’estetica sia alla portata di pochi, tutt’altro che democratica. Indossare capi e accessori ultra griffati è un valore aggiunto ma non una condizione necessaria. Conta molto di più… l’essenza.

Non possono dunque mancare all’appello i blazer (anche over, ma non troppo), i tailleur, le camicie dal taglio maschile. Le camicette in chiffon e seta, le gonne a matita e quelle a pieghe, i pantaloni chino. Le cinture con logo, il trench e la giacca in tweed. In inverno, spazio ai morbidi maglioni a V o a collo alto e ai cappotti doppiopetto. Le borse? Meglio di dimensioni contenute, a mano o a spalla. Le scarpe? Mocassini, Mary Jane, slingback ma anche décolleté. A patto che non siano vistose. Nel tempo libero, ben vengano anche la giacca varsity e le sneakers, purché bianche e sobrie. Di sera, il top è il tubino.

Quanto a colori, obbligatoria è una palette low profile: bianco, nero, tonalità neutre, blu e grigio. PS: vietato dimenticare il foulard!

Look Old Money: camicia, pantaloni classici e trench

