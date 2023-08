U n'estetica che corrisponde a un modo di essere. Uno stile minimalista ma raffinato, che nulla lascia al caso. Anche tu sei una clean girl?

L’hashtag #cleangirl ha superato i quattro miliardi di visualizzazioni su TikTok. Emersa nell’estate 2022, non soltanto quest’estetica non è tramontata, per quanto ha acquistato ulteriore fascino. E se all’inizio riguardava principalmente il make up e la nail art, adesso il focus si è spostato sugli outfit. La ragazza acqua e sapone non è mai stata così fashion. E c’è da scommettere che nelle stagioni imminenti avrà ancora più successo. Ma come si veste la clean girl?

Trend Clean Girl

Chi è la clean girl

Prima di scoprire i suoi outfit, soffermiamoci sull’attitudine. La definizione “ragazza acqua e sapone” di certo non suona nuova, ma di chi si tratta realmente? Chi è? Una ragazza dallo stile di vita semplice, innanzi tutto. Che sa prendersi cura di sé a 360 gradi, del suo aspetto come della sua salute e del suo spirito. In molti casi è metodica, precisa. Abitudinaria, anche. La sua routine quotidiana riflette i suoi stessi principi: per esempio la mattina si dedica alla pulizia del viso, alla meditazione, a una colazione salutista.

Ma la clean girl non è affatto una persona noiosa, anzi! Sa quello vuole, coltiva le sue ambizioni. Ha sviluppato grande sicurezza in se stessa, e questo è uno dei motivi per cui non ha bisogno di ostentare. In molti casi, mette a segno ottimi traguardi professionali. Ma d’altra parte tiene moltissimo ai suoi familiari e amici. Così come tiene alla sua immagine. Curata in ogni dettaglio. Forse a primo impatto non sembra, ma la clean girl è una tipa tosta. Difficile non esserne rapiti.

Trend Clean Girl

I suoi outfit

Lo stile della clean girl è il risultato di un perfetto incontro tra elegante e casual. Minimalista ma raffinato. Comodo ed effortless, cioè disinvolto. Lei accoglie in toto il celebre pensiero di Coco Chanel: “Prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa”. Less is more.

I capi imprescindibili? Il blazer (strutturato ma anche oversize, volendo), la t-shirt e la canotta bianca, la t-shirt nera, i maglioni girocollo. Ma anche le camicie classiche, i pantaloni sartoriali, le pencil skirt e il trench. Indossa spesso anche i jeans, però dalla vestibilità morbida. Non ama le fantasie, predilige di gran lunga le tinte unite. E a proposito di tinte, quelle neutre e naturali sono un must indiscusso. Insieme al nero, of course. Ogni tanto si concede qualche eccezione, ma solo per mezzo degli accessori.

Potremmo parlare di un’evoluzione chic dello stile normcore, certo. Ma attenzione, perché la ragazza acqua e sapone sa anche stupire. Osare un po’, per divertirsi. Dunque abbina le scarpe da ginnastica bianche al blazer, il lupetto ai pantaloni joggers, la gonna a pieghe alla felpa. I pantaloncini da ciclista e la camicia maxi. In particolare, non di rado sperimenta la fusion tra stile preppy e athleisure.

Di sera, le basta davvero poco per stregare tutti: uno slip dress e un paio di décolleté. Magari una stola, anche.

Look Clean Girl: slipdress + soprabito sartoriale

Chi sono le muse della clean girl? In primis Bella Hadid e Hailey Bieber. C’è da studiare meglio i loro look, dunque. Nel frattempo, ecco un gallery che può esserti d’ispirazione!

1/10 Midi dress in cady con manica kimono (MAX MARA) 2/10 Cardigan in maglia di cashmere (MIU MIU) 3/10 Pantaloni palazzo in raso (MOTIVI) 4/10 Slingback con dettagli in rete (ZARA) 5/10 Mini abito in crêpe (PATRIZIA PEPE) 6/10 Sneakers in pelle (BIRKENSTOCK) 7/10 Jeans wide leg (PENNY BLACK) 8/10 Felpa girocollo (UNIQLO) 9/10 Slip dress in satin (GUESS) 10/10 Décolleté effetto vernice (GIUSEPPE ZANOTTI) PREV NEXT