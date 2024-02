S amba, Gazelle, Spezial e non solo: passiamo in rassegna le sneakers Adidas che sempre fanno battere i cuori dei fashion lovers. Questo è anche il momento giusto per comprarle online!

No, non si può essere fashion lovers - o considerarsi tali - senza avere almeno un paio di scarpe Adidas come fedele compagno di avventure quotidiane. Accessori indispensabili a proposito di street style, sanno continuamente stupirci con la loro versatilità e formano matrimoni perfetti anche coi capi più formali. Si indossano con jeans, gonne di qualsiasi taglio e foggia, pantaloni sartoriali o comunque caratterizzati dai più svariati design. E poi shorts, leggings, minidress: si indossano con TUTTO, mettiamola così e facciamo prima.

Ma quali sono le Adidas più vendute, che hanno conquistato lo status di icona? E quali sono le Adidas più famose, al cui successo hanno contribuito e continuano a contribuire anche le celebs? Ok, siamo qui per dare risposta a questi interrogativi. Molto diffusi, tra l’altro. E sarà anche un’ottima scusa per acquistare online un modello che arricchirà la tua collezione personale!

Samba

Non possiamo che cominciare dalle leggendarie Adidas Samba, che dagli anni Cinquanta continuano a far battere i cuori in ogni angolo del globo. Non solo il successo non accenna a diminuire, per quanto si sono aggiudicate il Premio Scarpa dell’anno 2023. La ricerca online procede con ritmi vertiginosi, su TikTok l’hashtag #AdidasSamba ha superato i 900 milioni di visualizzazioni. Adorate da celebs come Bella Hadid, Kendall Jenner e Hailey Bieber, sono regine indiscusse dello street style.

Gazelle

… La verità è che le sneakers Adidas più amate sono quelle dall’allure vintage. Lo dimostrano anche le Gazelle, a loro volta sempre richiestissime. E anche qui entra in gioco il consenso manifestato da parecchie star, tra cui Brad Pitt – che le sfoggia pure sul red carpet – e Miley Cyrus, Harry Styles e Olivia Wilde, il Principe Harry, Kate Moss. Ma l’elenco completo è molto, molto più lungo. C’è anche da dire che, molto probabilmente, queste sono le scarpe più adatte agli abbinamenti con tailleur o comunque per le mise più formali. Quanto a colori, possiamo davvero scatenarci!

Adidas Gazelle

Handball Spezial

Bella Hadid ha un debole per le sneakers Adidas in generale, questo è ormai chiaro. Qualche tempo fa è stata immortalata con le Spezial, abbinate a un trench classico. Lanciate alla fine degli anni Settanta, concepite in origine per i giocatori di pallamano e poi incoronate dai trensetter, a loro volta si caratterizzano per l’impronta retrò ma anche per la silhouette sobria e minimalista. La versione più amata? Quella con tomaia in suede e nubuck.

Stan Smith

… E che dire delle Adidas Stan Smith? Prendono il nome da un campione di tennis e sono state realizzate – negli anni Sessanta – proprio per i tennisti e i loro outfit sul campo di gioco. Ammettiamolo: tutti conoscono le scarpe in questione, non tutti sanno chi sia colui che le ha ispirate. Con quel design pulito e pop, unito a un’incredibile comodità, sono le sneakers Adidas più vendute al mondo.

Superstar

Se stai cercando ispirazioni per le tue nuove scarpe Adidas da comprare online, non dimenticarti delle Superstar. Beh, in effetti dimenticarsene è impossibile: basta pensare all’inconfondibile punta a conchiglia. Progettate nel 1965 per i giocatori di basket professionisti, hanno impiegato pochissimo tempo a imporsi sulla scena dello street style e diventare icone intramontabili. Kylie Jenner, Gigi Hadid, Dakota Fanning, Emma Roberts: sono soltanto alcune delle star che le sfoggiano spesso e volentieri.

Adidas Superstar

Ultraboost

Concludiamo con le scarpe Adidas Ultraboost, molto più recenti ma già iconiche. Sono da running, ultra resistenti e al tempo stesso di una leggerezza disarmante. Come non averle ai piedi, insomma. Invece ci sono, e si fanno notare anche per il design che potremmo definire futuristico. Restano scarpe per correre e più in generale per il fitness, ma anche tu le indossi in molte altre occasioni?

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.