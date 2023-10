C olorati, bold o essenziali, rigidi o pop: abbiamo selezionato per te le tendenze 2023 in fatto di bracciali, una più cool dell'altra!

Un solo bracciale può bastare? Dipende. Per le occasioni formali, è meglio. Ma per il resto, ammettiamolo: ne vogliamo come minimo 4 o 5 al polso! Jewels che mettono d’accordo tutti i generi e tutte le fasce di età. E che diventano anche perfette idee regalo. Ma quali sono i bracciali di tendenza per questa fine 2023? A questo proposito, essenzialità e semplicità stanno prendendo il sopravvento. Aggiungiamo che i bracciali in acciaio riscuotono un crescente successo, per svariate ragioni.

Perché le interpretazioni creative sono pressoché infinite, perché si tratta di gioielli economici. Perché sono bracciali che non anneriscono, altra questione da non sottovalutare; soprattutto per chi non li toglie praticamente mai, neanche sotto la doccia o di notte. Procediamo con il nostro shopping online!

Bracciale bold (ma non troppo)

Un bracciale donna in acciaio che non passi inosservato, ma al tempo stesso non risulti eccessivo. Caratterizzato da una maglia robusta eppure armoniosa. Stai cercando qualcosa del genere? La lavorazione a piccoli nodi può essere la soluzione giusta, dai un’occhiata qui. E questo è anche un regalo che non può non essere gradito!

Rigido

Il bracciale rigido merita un posto tra i gioielli che non devono mancare, su questo siamo tutti d’accordo. E c’è da dire che la resa dei modelli in acciaio è impeccabile. Noi preferiamo i bracciali tendenzialmente sottili ma arricchiti da un punto luce oppure da piccoli ciondoli. Tu cosa ne pensi?

Con sfere

Ti piacciono i bracciali donna in acciaio più… pop? Allora quelle piccole sfere messe in fila, che sembrano quasi inseguirsi a vicenda e regalano buonumore, sono la scelta top. Ma noi abbiamo scovato una chicca: un bracciale in acciaio lucido specchiato, composto da sfere di dimensioni diverse e da una chiusura magnetica. Decisamente glam!

Acciaio e cristalli

Se si tratta di un contesto più “impegnato” o di un regalo più importante, ti suggeriamo la strada delle contaminazioni materiche. La combo tra acciaio e cristalli, per esempio: non fa lievitare troppo il prezzo (anzi), però è degna di nota. Il modello giusto? Beh, in questi casi il bracciale tennis non si batte.

Colore rosa

L’oro rosa ha ormai raggiunto grande notorietà, ma avevi mai considerato l’acciaio rosa? Cioè con una placcatura che richiama l’altro metallo, decisamente più prezioso. I bracciali del genere non sono ancora inflazionati, e questo diventa un valore aggiunto. E visto che ci siamo, poniamo l’accento sull’intrinseco romanticismo e scegliamo un modello con tanti cuori!

Multicolor

I bracciali acciaio donna colorati sono note di luce e originalità che fanno bene allo spirito. Risaltano senza essere “invadenti”, e volendo possiamo anche abbinarli ai nostri outfit. Ancora meglio è quando a ogni colore corrispondono forme diverse. Ci stupisce sempre constatare quanto un semplice gioiello possa fare la differenza, vero?

Per la coppia

Dulcis in fundo, una proposta per i più romantici: una coppia di bracciali personalizzabili, ovvero dotati di piastrina su cui incidere i proprio nomi, simboli, parole. E quando parliamo di coppia, pensiamo anche ai best friends, al legame con un familiare, a qualsiasi persona abbia un posto speciale nel tuo cuore!

