C i sono gioielli che non passano mai di moda, ed è per questo che non devono mai mancare nel nostro portagioie. Ecco i must have, irrinunciabili

Un paio di orecchini, un filo di perle possono rendere qualsiasi out-fit speciale. Anche il più sobrio e classico acquisisce una nota di eleganza con l’accessorio giusto, il dettaglio ricercato. Ideali anche quando si va di fretta, ma non si vuole rinunciare allo stile.

I gioielli che non devono mancare nel portagioie sono quelli che danno un tocco di luce e di ricercatezza al volto di una donna. Simbolo di ricercatezza ed espressione della propria personalità, alle volte sono più importanti dell’abbigliamento.

L’anello cocktail

Fra i gioielli che non devono mancare, ce n’è uno che non passa certo inosservato. Le sue dimensioni sono decisamente importanti e da solo dà il tocco di originalità che stavamo cercando.

Nasce negli anni Venti come risposta ironica al Proibizionismo: sfacciato, volutamente lussuoso, oggi è ancora molto ricercato e amato dalle donne di tutte le età.

Il bracciale tennis

Il suo nome è curioso e non si dimentica facilmente, così come il suo stile. Non è altro che un cinturino a rivière flessibile, fatto di una fila di diamanti bianchi con taglio a brillante.

Il suo nome nasce da un aneddoto che vede protagonista Chris Evert. In occasione di un match degli US Open del 1987, infatti, la sportiva perde il suo portafortuna in campo e – per ritrovare il suo “tennis bracelet” – interrompe la gara.

Il bracciale rigido iconico

Se vogliamo restare in tema, fra i gioielli che non devono mancare nel portagioie di una donna c’è lui. In realtà, si può decidere di averne anche più di uno e collezionarlo.

Riproposto da diverse case di moda, il design resta intramontabile. Nasce dall’idea di un chiodo ritorto e una T allungata e stilizzata di Tiffany e Co.

Il cameo

Una lavorazione artigianale che sa di ricercatezza e attenzione al dettaglio, il cameo è un ciondolo conosciuto in tutto il mondo che dona eleganza ai colletti bon ton e alle cinture di tessuto.

Un tocco di grazia e di raffinatezza che ci fa fare un tuffo nel passato, quello nostalgico e tanto agognato. Dato che indietro non si può tornare, non ci resta che sognare indossandolo (e immaginando di essere una donna d’altri tempi).

Il cocker

Fra i gioielli che non possono mai mancare, eccone uno che è impossibile non associare a una grande donna, un esempio - oggi come ieri – di eleganza a tutto tondo. Lady Diana amava questa collana e la sceglieva per le occasioni formali.

Icona royal, anche dopo gli anni Ottanta, il cocker – un collarino che mette in risalto viso e décolleté - rimane un’arma di seduzione che travalica i confini di spazio e tempo.

La cintura gioiello

Questa soluzione è pratica, ma elegante: richiama perfettamente il concetto di dilettevole che si unisce all’utile. Una cinta, per i pantaloni eleganti o casual di una donna che ricerca la ricercatezza, che diventa un gioiello con un elemento di decorazione unico nel suo genere.

Perché dover rinunciare allo stile in nome della praticità? È sufficiente scegliere una cintura gioiello. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche, basta scegliere quella che più rappresenta la propria personalità.

La collana sautoir

Sottile e molto lunga, fra i gioielli che non devono mancare nel portagioie di una donna, ecco un gioiello che nasce negli anni Venti per rendere indimenticabili le schiene scoperte e valorizzate da scollature vertiginose.

È un must have perché è elegante e originale, sì, ma soprattutto perché è versatile. La si può indossare di giorno sulle giacche e le bluse di seta, di sera con un abito lineare e tinta unita: con il nero non si sbaglia mai.

Gli orecchini a cerchio

Si tratta di un gioiello che richiama la cultura pop. Icona di stile e dal talento indiscusso è Cher: una cantante che – negli anni Sessanta - ha fatto di questo accessorio la sua firma.

Poi, negli anni Ottanta, non è stata certo da meno la star internazionale Madonna. Sia in versione mini o midi, d’oro o di platino: rappresentano la scelta ideale per un look giornaliero ma ricercato.

Le perle

Che vengano scelte per comporre un bracciale, un orecchino, una collana o per impreziosire un anello, con loro non si sbaglia mai. Minimali ma eleganti, sobrie ma d’effetto danno un tocco in più a un outfit pensato per metterle in risalto.

L’importante è evitare l’effetto ‘nonna’, giocando – per esempio – sull’abbondanza volutamente eccessiva. La stessa Coco Chanel amava questo gioiello e gli donava un non so che di fantasioso, abbinandolo a un look casual.

Il gioiello vintage

Fra i gioielli che non devono mancare, se teniamo all’eleganza, anche in questo caso poco importa quale sia l’accessorio con un tocco vintage e d’altri tempi. Possiamo decidere noi, in base ai nostri gusti e alle nostre attitudini, quale ci rappresenta meglio.

Senza dimenticare una frase che dicevano i latini, “melius abundare quam deficere”, nessuno ci vieta di possederne più di uno. Possiamo trasformare un look basic in indimenticabile, stravolgendo un tubino classico - per esempio - o dando un tocco di originalità a un completo sartoriale. Le possibilità sono infinite, come i must have del nostro portagioie. L’unico limite è quello che poniamo alla nostra fantasia.