D all'ordine in cui ti metti i calzini ai colori che indossi: le superstizioni più comuni della moda e cosa significano

Le superstizioni nella moda? Un must! Pochi lo sanno infatti, ma quando si parla di scarpe, cappelli e accessori il mondo fashion ha regole tutte sue che spesso sono legate all’influsso della fortuna o della sfortuna.

Moda e superstizione, un legame indissolubile

Secondo una leggenda nel 1919 un veggente incontrò un giovane stilista. Decise di leggergli la mano e gli predisse un futuro molto particolare: sarebbe diventato famosissimo grazie alle donne. Anni dopo quella predizione si rivelò vera e Christian Dior divenne una leggenda. Questo è solo uno dei tanti aneddoti che legano la moda alla superstizione. Esistono tantissimi miti e particolarità che riguardano scarpe, calzini o collane e che dovresti scoprire subito!

Indossare abiti alla rovescia

Almeno una volta nella vita è capitato a tutti, soprattutto al mattino, di indossare una camicetta o una t-shirt al contrario. Niente di strano, no? Beh, se ti sei ritrovata a imprecare mentre, in lotta con i minuti che scorrono e in perenne ritardo, non riuscivi a trovare il verso giusto della maglia, sappi che c’è un risvolto positivo. Per i superstiziosi del fashion infatti quello che per te è un disastro potrebbe rivelarsi una manna dal cielo.

Questa distrazione infatti rappresenta un presagio positivo. Annuncerebbe una bella notizia in arrivo oppure un incontro particolare e fortunato. Il modo per non perdere il colpo di fortuna? Dovresti tenere il capo al rovescio per l’intera giornata.

I colori sfortunati

Una credenza antica, legata alla moda, ma soprattutto al teatro, dona al colore viola il potere di portare sfortuna. Questo è dovuto al fatto che il viola è una nuance usata per gli abiti liturgici durante il periodo della Quaresima. In quei giorni, in particolare nel Medioevo, venivano vietate tutte le rappresentazioni teatrali. Con grande tristezza degli attori, costretti a non lavorare e dunque a risparmiare per sopravvivere. Il viola è un colore considerato sfortunato in Italia, mentre altri paesi mettono sotto accusa diverse tonalità. In Francia non viene ben visto il verde, in Inghilterra il blu e in Spagna il giallo.

Mai il cappello sul letto

Se stai provando il tuo cappello nuovo ricordati di non posarlo mai sul letto! Il motivo? Secondo una credenza popolare, tramandata nei secoli, questo gesto porta grande sfortuna a chi prenderà posto lì subito dopo. La superstizione deriva dal fatto che in passato il prete entrava nella stanza in cui giaceva un moribondo per dargli l’estrema unzione e il primo gesto che faceva era posare il cappello sul letto. Da qui il divieto assoluto di farlo!

Il significato delle scarpe slacciate

Non è mai bello quando stai camminando e una scarpa si slaccia! Ma prova a guardare il lato positivo: secondo una superstizione del mondo della moda questo avvenimento è fonte di grande fortuna. Significherebbe infatti che qualcuno ti sta pensando e che ha un forte desiderio nei tuoi confronti. Secondo la tradizione popolare inoltre la scarpa slacciata annuncia una visita piacevole da parte di qualcuno.

Questa non è l’unica superstizione legata alle scarpe. In passato si diceva che per cancellare i brutti sogni e migliorare il sonno bastassero un paio di scarpe sotto il letto. Attenzione però, le scarpe in questione, come qualsiasi altre, non vanno assolutamente regalate! Nei tempi antichi infatti i parenti dei defunti acquistavano per la persona morta un paio di calzature nuove. Da qui il divieto di regalarli…ai vivi. Dunque non potrai mai più farti regalare scarpe? Assolutamente no! C’è infatti una soluzione: se ricambierai al regalo con una moneta allontanerai subito la sfortuna.

Attenta alle calze

Occhio anche alle calze: l’ordine in cui le infili potrebbe cambiarti l’intera giornata. Se infili prima la calza sinistra, in base alla superstizione popolare, rischi di attirare energie negative. Per questo le nonne consigliano di mettere sempre prima la calza destra per tenere la sfortuna alla larga.

Occhio a sfilarsi i guanti

Fra le superstizioni più comuni della moda ci sono anche quelle che riguardano i guanti. Si vocifera infatti che se si stringe la mano a qualcuno indossando un guanto il rapporto con quella persona finirà molto male e scomparirà dalla nostra vita. Se credi alla sfortuna dunque dovresti pensarci bene prima di salutare qualcuno con la mano fasciata da un guanto, anche se il galateo – almeno all’aperto – impone di tenere comunque i guanti.

Le perle non vanno regalate

Lo sanno tutti: le perle non vanno regalate. Nell’immaginario collettivo (e in quello fashion) rappresentano infatti le lacrime. Secondo una leggenda cinese sarebbero il frutto del pianto delle mogli dei cercatori di perle che non facevano più ritorno a casa dopo essere partiti in direzione del mare. Come accade per le scarpe, se proprio vuoi ricevere una collana o un bracciale di perle, dona una moneta a chi ti fa il regalo. In questo modo la fortuna sarà sconfitta.