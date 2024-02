I bangles raccontano di tempi lontani e luoghi esotici, sono tornati in scena per restare e sempre ci conquistano con il loro fascino e le versatilità. Procediamo con i nuovi acquisti!

Il bangle, un accessorio intramontabile. Il famoso bracciale rigido che può avere infinite declinazioni - può essere sottile o bold, minimalista o elaborato, arricchito con pietre e/o incisioni, di una sola tonalità o multicolor - è tornato per restare. In genere è in metallo, ma esistono anche versioni in legno, in resina, in vetro borosilicato. E altri materiali ancora. Se ti va di scovare il tuo bracciale bangle online, questo è il posto giusto.

Andiamo per ordine. Un cerchio composto da un corpo unico o più elementi, dotato di chiusura oppure no. Un piccolo oggetto che vanta una storia millenaria: sapevi che il primo bangle rinvenuto dagli archeologi – nell’attuale Pakistan – risale addirittura al 2.600 a.C.? D’altra parte, fa da sempre parte della cultura indiana. Ma anche cinese. Orientale, più in generale. Ma c’è voluto poco affinché conquistasse praticamente il globo intero con il suo fascino. Per lungo tempo, inoltre, gli sono stati attribuiti significati simbolici. I bangles, per esempio, erano considerati portafortuna. Proteggevano dagli spiriti maligni. Rappresentavano l’emancipazione e la libertà.

Eh già: l’antico significato del bracciale bangle apre le porte di un universo variegato. Ancora oggi, qualcuno gli attribuisce particolari… Poteri. Ma in ogni caso, è uno di quei jewels a cui una it-girl non rinuncerebbe per niente al mondo. Allora che ne dici di un nuovo acquisto? Ecco una selezione di modelli da comprare online!

Con cristalli

Cominciamo da un bracciale bangle che va letteralmente a ruba e porta la firma di Swarovski. Il metallo placcato oro rosa crea un raffinato contrasto con il pavé di cristallo e i cristalli azzurri. E poi ci sono quei due motivi a occhio e quel cristallo azzurro a goccia che impreziosiscono ulteriormente l’insieme. Viene in mente il nazar, cioè il cosiddetto occhio di Allah, celebre amuleto che si ritiene protegga dal malocchio… Non trovi?

Personalizzabile

Il bracciale bangle si porta anche sull’avambraccio, dipende dai modelli e dal diametro. E – attenzione! – non è un soltanto gioiello estivo: la moda ha decretato la sua permanenza sulla scena per tutto l’anno, e i fashionisti amano metterlo anche sui polsini dei maglioni. Dei cappotti, addirittura. Una tendenza lanciata dalle passerelle che è subito approdata tra lo street style. Ma andiamo avanti con questo bracciale rigido aperto Pandora, in argento sterling 925, caratterizzato due estremità goffrate. Puoi infilare tutti i charm che vuoi e personalizzarlo!

Multicolor

Tre bracciali bangles in uno, wow! Sono anelli chiusi in acciaio inossidabile, rispettivamente color oro, rosa e argento. Dal momento che è bello mettere più bangles al polso, creando composizioni super creative, con questa proposta… L’opera è già pronta. Ed è anche un’ottima idea regalo.

Bold

I gioielli bold, un trend nel trend. Non potevamo non andare a caccia di un bangle su questa lunghezza d’onda e l’abbiamo trovato: in acciaio inossidabile, dal design lievemente irregolare. Un maxi bracciale perfetto anche per l’inverno, decisamente. Lascia che faccia capolino dal blazer, infilalo sul polsino del pullover e… Goditelo!

Etnico

Stavi cercando un bracciale indiano coloratissimo? Ti mostriamo un modello molto richiesto online, realizzato in una lega di metallo con placcatura in oro scuro (che lo fa quasi sembrare… antico), da elementi con finitura laccata, incisioni e cristalli di vetro. È rifinito a mano.

Con il nome

Dulcis in fundo, il bracciale con nome. E ogni singola lettera è impreziosita da cristalli di vetro. Il taglio laser assicura massima precisazione, la chiusura è a molla. Una bella tentazione, vero? Ma ti suggeriamo una bella idea: perché non scambiare questo braccialetto con la tua BFF?

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.