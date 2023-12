L a giacca con spalle larghe, anzi larghissime è un pezzo chiave delle tendenze moda autunno inverno 2023 2024. Un riedit dello stile targato anni '80. Ma è anche statement!

Direttamente dagli anni Ottanta ma con uno sguardo verso il futuro. Anzi, uno sguardo futuristico: il blazer con maxi spalline è la tendenza moda autunno inverno 2023 2024 che diventa fil rouge tra diverse epoche e manda anche un messaggio forte e chiaro. Con quella silhouette autoritaria, per certi versi imponente, è un simbolo timeless dell’empowerment femminile. Del desiderio, anzi dell’esigenza, di abbattere etichette e pregiudizi, mettendo in campo una gran dose di personalità e determinazione. Questo è decisamente uno di quei casi in cui l’abito fa il monaco, eccome. E “fashion” assume una valenza molto più ampia rispetto alla sola estetica.

Blazer maxi nero + camicia e cravatta + pantaloni in pelle

Non solo spalle larghe

Da Saint Laurent a Balmain, da Stella McCartney a Versace: molti dei marchi blasonati hanno fatto dalla giacca con maxi spalline il pezzo forte delle collezioni autunno inverno 2023 2024. E lo stesso dicasi per l’universo fast fashion. Stiamo dunque parlando di un indumento trasversale: una tendenza, ma anche uno statement a tutti gli effetti. Una dichiarazione d’intenti che passa attraverso una voluta esagerazione. Insomma, qui si fa sul serio.

Il blazer oversize non è affatto una novità, anzi passano le stagioni e continua a tenere banco tra i must have della moda contemporanea. Ma adesso, appunto, le spalle – squadrate o scese – catalizzano l’attenzione con i loro volumi mega.

Completo in principe di galles: maxi blazer con spalline + gonna

Il design passa in primissimo piano. Il blazer è estremamente strutturato; nonostante le proporzioni over conserva un taglio sartoriale che lo rende ultra versatile: potremmo definirlo un capo fusion. È caratterizzato da linee dritte e fondi sfuggenti oppure è sciancrato, ergo regala più movimento alla silhouette. Colori e fantasie, di contro, sono secondari; nel senso che la scelta è ampia e non si rilevano diktat particolari.

Come abbinare il blazer con maxi spalline

Trasversale, dicevamo. La giacca con spalle larghe, anzi larghissime merita questo aggettivo anche a proposito di abbinamenti. Due le strade da seguire, diametralmente opposte. Puoi cioè decidere di costruire un intero outfit oversize, dunque indossare il blazer con pantaloni a gamba larga, più in generale dalle linee morbide: vale per qualsiasi tipologia, dai modelli eleganti ai jeans.

Oppure puoi giocare coi volumi stessi, creando alternanze e quindi optando per capi slim: top, body, gonne a matita, tube dress. In questo modo esalterai la tua silhouette e al contempo risulterà enfatizzato anche il blazer stesso. A dirla tutta, c’è una terza via. Che consiste nel definire un look mannish; semplicemente puntare su camicie e pantaloni di taglio (un tempo!) maschile.

Maxi blazer in ecopelle + jeans oversize

