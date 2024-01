Fashion alerts: i trend 2024 da non perdere

E reditiamo dal 2023 le trasparenze, i look pantless, le giacche furry e la sparkling mania. Ma i trend 2024 raccontano anche di colori intensi, volumi over, lunghezze maxi e orli ai minimi termini. Voglia di esprimersi senza paletti. E poi? Qui trovi tutte le tendenze del nuovo anno, da interpretare a modo tuo!

Pellicce ecologiche, cappotti lunghi, piumini: i capospalla per l'inverno 2024 sono caldi e comfy. E ci permettono di alleggerire notevolmente... gli strati successivi!

Rosso, burgundy: i colori più decisi e vibranti s'impongono sulla scena fashion, rivelandosi vincenti per gli outfit da giorno come per quelli da sera. Ma lasciamoci sedurre anche da tonalità più delicate e chic! Come i pastelli e l'ammaliante Peach fuzz, ufficialmente eletto colore del 2024.

Spalline imponenti, in certi casi sfacciate. Mocassini e stivali platform. Maglie e maglioni cropped, accessori accattivanti come le micro e le animals bag: la moda 2024 è un invito a osare, sperimentare e divertirsi. Ma anche amare il nostro corpo, a prescindere da tutto!

Osare e sperimentare, sì. Il 2024 è l'anno perfetto per alzare il tiro. Anche se non sono perfettamente allineate al tuo stile, concediti le suadenti trasparenze e/o la lingerie a vista, come il malizioso cut out: si confermano tra i trend più hot del momento. Infila la gonna sopra ai pantaloni, prova i mix&match che possono sembrare più arditi e prova anche a capire se qualcuna delle estetiche che volano su TikTok ti rispecchia. La tendenza più forte in assoluto è proprio la personalizzazione.

Ecco tutti i nostri articoli dedicati alle tendenze 2024. Resta sintonizzat*, perché vi terremmo costantemente aggiornati sulle nuove traiettorie della moda!