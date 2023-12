E legante, sofisticato e in piene vibes fall season. Ora ti sveliamo come questa particolare sfumatura di rosso è a prova di Armocromia! Siamo sicure, conquisterà anche te e il tuo guardaroba. E se sei a corto di idee, guarda le celeb e prendi ispirazione: fatto il trend trovato lo styling!

Le rose sono rosse, le viole sono blu e... Hailey Bieber è so cool! Era una mattina come le altre quando abbiamo aperto Instagram e la fondatrice di Rhode ci ha fatto innamorare (un’altra volta) del suo outfit rilanciando il burgundy trend. In che modo? Semplice, indossando un look minimal ma con un plus che lo ha reso immediatamente degno di screenshot. La mini-mini gonna, il maglione e ballerine nere sono infatti salite di livello grazie a un cappotto dalle spalle xxl proprio di quella particolare sfumatura che, per inciso, ha dominato le sfilate della primavera-estate 2024.

La designer e stylist Thora Valdimars con pants burgundy

Chiamalo rosso scuro, bordeaux o vinaccia, la certezza è che il burgundy è il color-trend della stagione fredda, scelto non solo dalle it girls ma anche dalle principesse. Sì, pure Beatrice Borromeo lo ha sfoggiato in occasione della festa nazionale del Principato di Monaco. Quindi a questo punto non ci sono dubbi sulla chicness della tonalità. Ma se vuoi una ulteriore prova di quanto sia hot, allora basta un nome: Kendall Jenner. La modella, per esempio, ci ha insegnato con un body con microdress come questo colore possa essere audace nella sua versione head-to-toe, o sofisticato se concentrato solo su pochi pezzi per spezzare il look. Recentemente è stata infatti immortalata mentre passeggiava per Beverly Hills portando boots burgundy sotto un trench grigio. Tra parentesi, aggiungiamo, combo cromatica fa-vo-lo-sa!

Se sei alle prime armi e non ti senti ancora pronta a essere come un dolce bicchiere di vino, non preoccuparti. Puoi essere a prova di post anche puntando semplicemente sugli accessori (scrivi su Instagram #burgundy, fidati non te ne pentirai). Dua Lipa lo ha confermato, ma non stiamo parlando dei suoi capelli. La cantante ha infatti scelto di conquistare le strade di Tokyo scommettendo sul trend no pants e dettagli wow che hanno elevato il suo stile. Magia? No, ma merito di una bag a tracolla e di una cravatta… burgundy naturalmente!

Burgundy fashion pieces 1/11 Cappotto in shearling (ANN DEMEULEMEESTER, via Mytheresa) 2/11 Borsa geometrica (LOEWE) 3/11 long dress satinato (ZARA) 4/11 Décolleté tacco dorato (GUCCI) 5/11 Mini vinyl skirt (COURRÈGES) 6/11 Top con paillettes (H&M) 7/11 Boots sopra il ginocchio (BOTTEGA VENETA) 8/11 Trench lungo (SAINT LAURENT) 9/11 Ballerine con dettagli bling bling (JEFFREY CAMPBELL) 10/11 Pants con tasca 3d (AYA MUSE, via Mytheresa) 11/11 Cravatta logata (DOLCE&GABBANA) PREV NEXT