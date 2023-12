P rotagonista dei look pantless, è l'accessorio che continua a stupirci a colpi di fantasia e versatilità. Ecco come indossarla e quali modelli acquistare online!

Culotte bellissime e dove trovarle (online). Tutto è cominciato lo scorso autunno: in occasione delle fashion week Primavera Estate 2023, ecco in passerella la culotte a vista. Il primo brand a proporre questo twist di audacia – ma anche giocoso – è stato Bottega Veneta, e subito sulla stessa lunghezza d’onda si sono sintonizzati altri celebri marchi come Ferragamo, Missoni, MSGM, Dolce&Gabbana. Poi ancora, il trend è decollato grazie al decisivo contributo di Miu Miu, che ne ha fatto il pezzo forte delle sue collezioni. Nel giro di poco tempo, la culotte è diventata un must per una schiera di modelle e influencer. All’inizio sembrava una fashion mania riservata alla bella stagione, appunto. Successivamente però è approdata anche tra le tendenze moda Autunno Inverno 2023 2024, e parte del merito di questo giro di boa va a Emma Corrin e a quel look pantless sfoggiato a Venezia.

Ma come si porta la culotte? Come si abbina? Siamo qui per sciogliere ogni dubbio e proporti una selezione di modelli da acquistare online!

In microfibra

Culotte e collant: è questa l’opzione più glam. I collant possono essere velati o coprenti, la scelta è strettamente dettata dai gusti personali. E se si vede l’elastico, se si notano le cuciture, non è affatto un problema. Anzi, possiamo considerarlo un vezzo più, come ampiamente dimostrato in passerella e dalle reginette dello street style. Sostanzialmente, in questo caso la culotte viene indossata a mo’ di microshorts; promossa a pieni voti quella in microfibra e a vita alta. L’abbinamento giusto? Blazer o maglione oversize

Senza cuciture

Tra le culotte da acquistare online abbiamo trovato questa proposta, molto interessante e gettonata: si tratta di un set, cinque tonalità diverse e zero cuciture. Da una parte, quindi, si smorza l’effetto lingerie e dall’altra sono prodotti da indossare anche sotto abiti stretch. Insomma, culotte da mostrare o celare a seconda dell’occasione. E si risparmia!

Culotte di lana

Le culotte in vista ti tentano, ma pensi di essere troppo freddolosa per indossarle in inverno? Non devi rinunciare, risolviamo subito il problema: arrivano le culotte di lana! Da scegliere in una tonalità neutra e indossare con un paio di collant coprenti e un morbidissimo, caldissimo e maxi pullover di lana. Sopra, un cappotto lungo. Con un outfit del genere, non avrai neanche un brivido!

In pizzo

Vero: il trend delle culotte a vista è intrigante ma richiede una certa... faccia tosta. Se ancora sei un po’ titubante, se non ti senti pronta a fare “il grande passo”, comincia con l’effetto vedo non vedo. Gli abiti trasparenti sono a loro volta una tendenza fortissima, e l’abbinamento con la culotte è il top. Magari in pizzo o effetto pizzo, per creare un mix di sensualità esplosivo!

Invisibile

A proposito di abiti trasparenti: puoi decidere se lasciare che la lingerie si intraveda, puntando sul nero o su un colore più acceso, a contrasto, oppure fare in modo che sia letteralmente invisibile. E in quest’ultimo caso, la culotte color carne è la scelta vincente. Raffinata!

Sporty

Infine le culotte sportive con elastico largo, meglio ancora se arricchito da logo lettering. Questa versione non è tanto da portare al posto degli short, quanto da abbinare a pantaloni o gonne a vita bassa: sì, in modo che a catturare l’attenzione sia proprio quell’elastico che fa maliziosamente capolino. Roba da fashionist* doc.

