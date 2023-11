M inimal, elegante e, soprattutto, pratico. Per la fall 2023 il cappotto-sciarpa diventato famoso su TikTok si impone come capo must-have per sconfiggere le basse temperature! Si sa, dai social all’armadio il passo è breve...

È vero, la moda si reinventa continuamente ma ci sono statement che a volte ritornano. E questo è il caso della scarf jacket! Era il 2022 quando il brand scandinavo Toteme diventò letteralmente virale grazie a questo particolare coat. Da lì è storia. Il sold-out fu immediato: quella giacca dalle cuciture a contrasto e sciarpa incorporata si trasformò automaticamente nell’oggetto del desiderio di tutte le trend setter e, social alla mano, nel fashion piece evergreen che sembra proprio non passare mai di moda.

Un cappotto cammello con sciarpa sfoggiato alla scorsa Milano fashion week

Galeotto o complice è stato TikTok. D'altra parte ormai è chiaro che i social giocano un ruolo importante nel determinare il futuro di una particolare tendenza. Solo sulla piattaforma cinese l’hashtag #scarfjacket conta più di cinque milioni di visualizzazioni. Non ci credi? Noi ci abbiamo fatto un rapido giro e l’abbiamo vista in tutte le sue sfumature minimali. Portata insieme ad outfit comfort, con i jeans o con pantaloni a palazzo, con mini o midi skirt, declinata secondo un mood classico e formale o seguendo l’utility style. Insomma, il segreto è come sempre giocare con la moda e sperimentare con diversi abbinamenti.

Abbiamo capito che il mix and match dei capi è la chiave dello styling, ma per essere riconoscibili a colpo d’occhio a volte basta davvero poco, anzi pochissimo. Il super power della scarf jacket è che infatti ne esistono tanti modelli. Potrai quindi contare non solo sulla versione originale midi in lana, ma anche su lunghi cappotti, su coat imbottiti, blazer avvitati o su capispalla gessati, ma anche su versioni più country con tanto di frange. È il caso di (riba)dirlo: la moda passa, ma lo stile resta.

Scarf jacket 1/11 Giacca con sciarpa removibile (ABERCROMBIE&FITCH) 2/11 Cappotto scozzese oversize (ZAPAKA) 3/11 Cappotto doppiopetto (THE ROW) 4/11 Giacca con sciarpa misto lana (TOTEME, via Mytheresa) 5/11 Grey coat lungo con sciarpa (TOVE) 6/11 Cappotto con scollo tondo e sciarpa asimmetrica (ZARA) 7/11 Piumino con stampa (PUCCI) 8/11 Giacca color pastello con sciarpa abbinata (CHANEL, via Designer exchange) 9/11 Coat dalle maniche larghe (COS) 10/11 Giacca trapuntata (GOEN.J, via Farfetch) 11/11 Cappotto lungo con sciarpa (BALENCIAGA, via Mytheresa) PREV NEXT