H anno ufficialmente conquistato il titolo di must have, non temono più il passare delle stagioni. Versatili e chic, stanno bene a tutte. Ma non sono tutti uguali: a seconda del modello, cambiano le combo vincenti.

I pantaloni palazzo hanno brillantemente superato la prova del nove. E adesso non ce n’è per nessuno, anzi: ce ne sono per tutti. La loro stagione d’oro è coincisa con gli anni Settanta, poi c’è stata una fase calante. La prova del nove, appunto: il rischio era che tramontassero e addio. Invece no, gradualmente hanno fatto valere le loro ragioni. Convincendo – di nuovo – prima i creativi, poi tutti gli altri. I pantaloni palazzo hanno attraversato il periodo out e conquistato, in modo definitivo, il titolo di must have. Stanno bene a tutte, qualunque sia la body shape. Sono comodi e di una comodità da 10 e lode. Cambiano mood a seconda degli abbinamenti, possono essere ultra chic oppure easy e casual. Ma come indossare i pantaloni palazzo?

Non è difficile, vogliamo ribadirlo, proprio in virtù della loro versatilità. Bisogna tener conto del contesto e della situazione, certo. Ma anche della tipologia. Perché non tutti i pantaloni palazzo sono uguali. Le peculiarità sono e restano la gamba dritta e il taglio morbido, però si sceglie tra differenti declinazioni. E a seconda di ognuna, mutano i diktat e i tricks per comporre l’outfit vincente. Dallo street style tutte le risposte alle nostre domande.

A vita alta

La versione più classica e tra le più raffinate: i pantaloni palazzo a vita alta. Perfetti dalla mattina a tarda notte, anche nei contesti più formali (leggi cerimonie).

Sono concepiti per sottolineare il punto vita, distogliendo l’attenzione – ma non troppo – dai fianchi. Il consiglio è dunque quello di sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda, completando l’outfit con capi che a loro volta facciano del punto vita il focus indiscusso. A cominciare da quelli cropped, naturalmente: top, micro cardigan, corsetti. Anche una camicia, un lupetto o una semplice canotta, dalla vestibilità slim e infilati nei pantaloni, rappresentano una gran bella mossa.

Pantaloni palazzo a vita alta con crop top e blazer aperto

A vita bassa

Di contro, come indossare i pantaloni palazzo a vita bassa? La parte che catalizza l’attenzione, in questo caso, naturalmente è il ventre. Ma anche i fianchi passano in primo piano. E nonostante il concept sia opposto rispetto a quello che conduce ai modelli a vita alta, la soluzione ottimale coincide. Ergo, corto è la parola d’ordine per gli abbinamenti. D’estate come nelle altre stagioni, con buona pace delle basse temperature.

I capispalla più cool, invece, in questo caso sono le giacche di pelle, le varsity, i bomber. Rigorosamente non oltre i fianchi, appunto. E c’è un accessorio che esige di essere notato: la cintura.

Pantaloni palazzo a vita bassa con cintura

Vestibilità regular

La gamba è sempre dritta e morbida, ma i volumi sono più contenuti; nella parte superiore tendono a stringersi, seguendo le linee del corpo con il giusto grado di sensualità: sono queste le caratteristiche dei pantaloni palazzo regular. Per certi versi simili ai classici pantaloni maschili con pinces.

Ed è proprio sul classico che consigliamo di puntare per gli abbinamenti. Il blazer avvitato dal taglio sartoriale, la camicia, il pullover a V o girocollo, la più semplice delle t-shirt: via libera per tutti.

Completo con pantaloni palazzo a vestibilità regolare

Extra long

Tra i pantaloni palazzo più trendy del momento, un posto d’onore spetta a quelli extra long. Lunghi, lunghissimi. Di conseguenza, è d’obbligo concentrarsi sulle scarpe. La regola, in generale, vuole che l’orlo dei pantaloni non tocchi a terra: l’ideale, quindi, è un tacco piuttosto alto. Però… c’è un però.

Perché le reginette dello street style hanno sposato (anche) un’altra causa. E deciso di sovvertire la tradizione. Il fatto che i pantaloni sfiorino il suolo, infatti, adesso piace. Fa cool. Questo significa che sono ammesse tutte le scarpe possibili: mocassini, sneakers, praticamente ogni modello con suola flat. E poi tacchi a blocchetto, i kitten heels, qualsiasi altezza e forma è concessa. Basta vincoli!

Pantaloni palazzo extra long

Corti

Le zoomers stanno riscoprendo il fascino dei pantaloni palazzo corti, che arrivano alla caviglia e in alcuni casi si fermano addirittura più su. Un po’ retrò, un po’ ironici, vanno a nozze con tutti i capi basic. Non sono il massimo, invece, i sodalizi con capi a loro volta corti: mancherebbe un focus e c’è anche il rischio che la figura risulti visivamente “accorciata”.

Kate Middleton, che quanto a moda sa decisamente il fatto suo, adora i pantaloni a palazzo corti e generalmente li indossa con slingback e pumps, senza però disdegnare le sneakers. La combo suggerita dallo street style, invece, è quella con gli stivaletti. Anche di gomma.

Pantaloni palazzo cropped con stivali in gomma

Volumi over

E poi avanti, vediamo come indossare i pantaloni palazzo over. Molto ampi, con gamba maxi, sembrano quasi fluttuare. Volutamente esagerati, ma una cosa è certa: la classe resta intatta. L’abbinamento giusto è quello che permette di bilanciare i volumi e mantenere le giuste proporzioni.

Largo alle aderenze, quindi. D’inverno, un lupetto è l’optimum; d’estate la scelta è tra top, bustini, canotte second skin. Nella mezza stagione, il giubbotto jeans vince tra i capospalla. Ma proprio con questi ultimi si può giocare, decidendo tra over e slim, in un’alternanza decisamente fashion. Però la scarpa col tacco, in tutti i casi, è meglio.

Maxi palazzo pants

Pigiama palazzo

L’iconico pigiama palazzo, ormai da un po’, viene indossato anche fuori casa. Anzi, è tra gli outfit più glam e chic del momento, purché in seta o velluto. “In” perfino per le cerimonie e le serate speciali. I pantaloni di questo completo sono morbidi, molto larghi, con le cuciture ridotte al minimo indispensabile.

In primavera e in autunno, il pigiama palazzo è da mettere dopo il tramonto, insieme a un paio di scarpe con tacco alto. In inverno, invece, si candida anche per i look daily. Benissimo le sneakers. Il cappotto lungo diventa quasi d’obbligo. Per completare in bellezza, una it-bag che si faccia notare.

Pigiama palazzo con cappotto e sneakers coordinati