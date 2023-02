Quelle dei fianchi sono tra le misure fondamentali per la silhouette delle donne: ma come si prendono? Ecco un piccolo vademecum per non sbagliare!

90 60 90: queste misure corrispondono, secondo i canoni classici, alla perfezione estetica femminile. Ma cosa rappresentano, precisamente? La prima cifra riguarda la circonferenza del torace (seno incluso), la seconda coincide con la circonferenza vita e la terza corrisponde alla circonferenza fianchi. Si tratta di misure che in teoria rispecchiano una donna dal perfetto fisico mediterraneo, prosperosa ma con il vitino da vespa. In linea di massima la misura “ideale” (se davvero esiste) è compresa tra gli 80 e i 100 centimetri e si accompagna a un numero magico – lo 0.67 – ottenuto dividendo il valore in cm del punto vita per quello dei fianchi: pare che più il risultato si avvicina a questa cifra, più si è ben proporzionate. A questo punto ti starai chiedendo: ok, ma come misurare i fianchi?

Ci arriviamo subito, ma prima vogliamo sottolineare che 90-60-90 sono le misure ideali della donna, del tutto indicative, e non devono in alcun modo divenire punti di arrivo “obbligati” per nessuno. Al contrario, conoscere le proprie misure in maniera precisa è importante per avere consapevolezza di sé. Dallo shopping (soprattutto online) alla confezione di un abito su misura, fino ad arrivare al saper riconoscere la propria body shape valorizzandosi al massimo, ci aiuterà a non sbagliare più un colpo nel guardaroba!

E allora arriviamo al dunque. Prendere la misura fianchi sembra semplice, ma in realtà esiste una corretta procedura da seguire alla lettera. Ecco come!

1. Conoscere la differenza tra vita e fianchi

Vediamo quindi come si misurano i fianchi, partendo da una precisazione fondamentale: la vita è la parte appena sotto le coste, dove il torace si stringe verso l’interno, mentre i fianchi partono dalle anche e comprendono anche i glutei. Sono un po’ più larghi rispetto alla vita.

2. Servirsi di un metro adeguato per misurare i fianchi

Di solito si utilizza il metro da sarta, morbido e flessibile. Ma vanno bene anche le varianti usa e getta in carta: l’importante è che si pieghino e che seguano le curve del corpo senza problemi.

3. Spogliarsi per misurare la circonferenza

Per prendere la giusta misura, è bene non avere vestiti addosso. Sì alla lingerie, ma tutti gli altri capi vanno tolti per non inficiare il risultato.

4. Piazzarsi davanti a uno specchio

Misurare i fianchi è una mossa che si può fare in autonomia, senza ausili, ma se riesci a trovare uno specchio di quelli lunghi, che inquadrino bene la figura, è meglio: in questo modo, puoi verificare se stai prendendo la misura nel punto giusto e se il metro non è avvolto su se stesso.

5. Unire i piedi per misurare correttamente i fianchi

Se allarghi le gambe, anche la misura dei fianchi si allarga leggermente: la posizione corretta da tenere è quella con i piedi uniti.

6. Trovare il punto giusto

Il punto corretto attorno al quale far passare il metro è quello più ampio. A colpo d’occhio dovresti individuarlo (ecco a cosa serve lo specchio!): dopo aver avvolto il metro intorno ai fianchi, alzalo o abbassalo leggermente, finché non trovi il punto più largo. Non barare e non fare confusione con la circonferenza addominale!

7. Circonferenza fianchi: come si misura?

La misurazione è semplice: tieni un’estremità del metro ferma in un punto, poi con l’altra mano passalo dietro la schiena. Ricongiungi il metro, facendo attenzione che sia ben aderente intorno ai fianchi, ma senza stringere. Ora leggi il numerino coincidente con il punto in cui l’estremità iniziale tocca il metro. Questo è quanto misura la circonferenza dei tuoi fianchi!

8. Appuntare tutti i dati

Che tu abbia commissionato un vestito su misura o voglia utilizzare il dato per azzeccare sempre la taglia durante il tuo shopping, segnati la cifra. Sarà comodo avere il dato a portata di mano!