Simbolo di femminilità, un seno prosperoso a volte può creare difficoltà nella scelta dell'abbigliamento. Ecco 10 outfit dai quali prendere spunto per sentirsi a proprio agio e valorizzate!

Missione: valorizzare il seno grande. Già ma come raggiungere questo obiettivo?

Non basta sfoggiare capi larghi e scuri, anzi non si dovrebbe affatto se non per gusto ersonale! Se il seno è particolarmente aggettante un top ampio e lungo, anche il resto della figura si dilata. È tutta una questione di linee, colori e scolli, che possono aiutare a riequilibrare il décolleté col resto della silhouette. Via libera, ad esempio, all’uso di un reggiseno corretto che sostenga bene; ma le tips sono davvero tante!

Si tratta di una questione molto comune a cui far fronte, in effetti, come ci insegna l’arte della body shape. Fisici come la clessidra, la mela, l’ovale e a volte anche il rettangolo possono essere dotate di seno grande. L’unica che di solito non ha seno generoso di base è la figura a pera, o triangolo, che per sua costituzione ha un busto sottile e un scollo minuto.

Come gestire e valorizzare il seno grande dunque? Qui ti suggeriamo gli outfit eleganti e casual rubati direttamente allo street style!

1. Camicia lasciata aperta

La camicia è un pezzo che non deve mancare nel guardaroba. Per indossarla centrando l’obiettivo di valorizzare il seno importante, lasciata aperta fino al décolleté crea uno scollo a V che allunga la figura. Portala sblusata nei pantaloni oppure lasciala fuori, a patto che non sia troppo abbondante e dritta, ma che accarezzi le curve del corpo.

Tutto sta nello scegliere un tessuto leggero, come il crêpe, la seta o la viscosa, ed evitare tasche e dettagli ad altezza seno. Tessuti più “rigidi” invece, come il cotone popeline che rimane “croccante”, potrebbero non essere la scelta giusta perché poco confortevoli e adattabili al busto.

2. Top canotta con scollo a V

La canotta è una buona soluzione per minimizzare il seno abbondante, ma evita quelle con le spalline molto sottili. Il motivo? Fanno sembrare il seno ancora più voluminoso!

Sceglilo quindi con le spalline larghe e lo scollo a V che sfina il busto. Top nero e pantalone bianco sono la perfezione: il nero restringe e fa arretrare, il bianco dilata, in questo modo l’upper body e il lower body si riequilibrano… e il seno risulta minimizzato!

3. Abito con spolverino

Il binomio chic e vincente è senza dubbio l’abito scuro portato con uno spolverino aperto colorato.

Se da un lato il colore scuro – del mini o maxi dress – non fa percepire la prominenza del seno, dall’altro le lunghe linee verticali dello spolverino lasciato aperto portano l’occhio a percepire la verticalità della figura nel suo insieme. Distogliendo dal busto. L’alternativa? Sfoggia un cardigan in maglia, sottile e lungo, aperto sul davanti.

4. Giacca e camicia

Il mix and match perfetto per tutte coloro che hanno un seno abbondante è la giacca a un bottone, con la V profonda dello scollo, portata con camicia aperta. In questo modo slancerai il busto!

A una condizione però: che lo scollo della giacca sia profondo, a un solo bottone, e che i revers siano sottili. Il colletto della camicia, se portato leggermente alzato, dona ancora più verticalità al busto minimizzando il seno.

5. Abito incrociato o all’americana

Romantici, eleganti… insomma iper femminili. Via libera agli abiti con le spalline larghe incrociate sul davanti o allacciate dietro al collo all’americana! Soprattutto per te che hai il seno prosperoso.

Le linee diagonali spezzano e sfinano mantenendo il seno ben fasciato e saldo al petto. Con quel tocco di gusto retrò che dona uno charme unico!

6. Abito optical

Può sembrare strano, perché si pensa che l’optical tenda a dilatare le forme, ma non è sempre così. Ci sono degli effetti ottici delle stampe e dei tessuti che possono invece camuffare delle rotondità particolarmente piene come un seno prosperoso.

Il gioco ottico di chiari e scuri, cangiante e opaco, possono “appiattire” visivamente una zona piena e tonda facendola sembrare meno tonda. Pattern a zig zag e dalle linee diagonali sono quelli che funzionano meglio.

7. Maniche corte

Quando si parla di maniche corte (T-shirt, camicie, top, casacche), se l’orlo cade proprio nel punto più largo del seno lo “amplifica” perché la linea orizzontale della manica va a rafforzare l’ampiezza del busto, facendo cadere l’attenzione proprio lì!

Le maniche dovrebbero arrivare appena sotto la spalla, a metà deltoide per intenderci, ad altezza sotto seno, oppure a tre quarti.

Cosa evitare

Infine, veniamo alle note dolenti. Indumenti stretch che tirano sul seno, colori chiari e brillanti sul busto, fantasie grosse, rotonde e molto contrastate a livello di colori nei top, non sono affatto valorizzanti.

E poi ancora, scolli tondi e maniche con orlo ad altezza del seno, top molto accollati e dolcevita che fanno percepire il seno come un blocco unico. Meglio evitarli.

