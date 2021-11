10 consigli per valorizzare il seno piccolo

H ai mai pensato a come valorizzare un seno piccolo? Nascondere questa caratteristica sarebbe un terribile errore! 10 consigli per esaltarlo e sentirti bene con te stessa

Valorizzare un seno piccolo è possibile? Assolutamente sì! L’importante è cambiare mentalità: chi l’ha detto che una taglia piccola sia un difetto? Si tratta solo di una caratteristica fisica come un’altra che puoi esaltare in tanti modi diversi grazie al look. Ci sono infatti moltissimi trucchi, sfruttati anche dalle star, per valorizzare questa parte del corpo. Dall’effetto cut-out sino al reggiseno giusto, passando per i tessuti e gli abbinamenti: i segreti per sfoggiare il tuo decolletè con orgoglio, qualsiasi sia la tua taglia.

Sì ai top corti

Da Kristen Stewart a Zendaya, il segreto più usato dalle star per valorizzare il seno piccolo? I top corti! Consentono infatti di “bilanciare” la figura ed esaltare un punto di forza della silhouette, creando una sorta di armonia. Punta su un bel pantalone a vita alta e su un crop top che lasci anche solo un micro pezzetto di pelle a vista: l’effetto sarà wow!

Osa con scollature profonde

Chi l’ha detto che le donne con il seno piccolo non possono sfoggiare le scollature? Al contrario, in questo caso è d’obbligo osare! Chi ha un seno prosperoso infatti rischia sempre di incorrere in uno scivolone di stile quando si tratta di scollatura, un pericolo che non esiste per chi ha un seno piccolo e aggraziato. Il risultato è grande eleganza e un look che non passa inosservato.

Punta sull’audacia

Per valorizzare un seno piccolo non c’è niente di meglio di un po’ di audacia. Sentiti libera di osare con paillettes, balze e ruches che possano mettere in risalto il décolleté. Si tratta infatti di dettagli che creano volume e daranno risalto alla tua bellezza naturale.

Scegli le gonne corte

Che tu sia alta oppure minuta, non dovresti mai trascurare un dettaglio importante: le gambe. Si tratta di un piccolo “trucco” che usano molte celebrity che spostano l’attenzione sulla parte bassa del corpo. Prova a indossare una minigonna a palloncino oppure una con chiusura a portafoglio, in pelle oppure in tessuto scamosciato, abbinata a stivali o ankle boot. Qualunque sia il tuo stile la parola d’ordine è una sola: sentirsi a proprio agio.

Indossa una cintura

Spesso ignorata, la cintura è un accessorio molto utile per completare un look ed esaltare alcune parti del corpo. Posizionata al punto giusto è l’alleata perfetta per chi ha un seno piccolo. Tende infatti a creare una forma a clessidra, dando la sensazione che il seno sia più grande. Puoi abbinarla a un jeans a vita alta oppure a un vestito, ma anche usarla per dare grinta al tuo outfit da ufficio.

Non sbagliare look

Ci sono moltissimi capi che valorizzano il seno piccolo e altri che, al contrario, tendono a non dare il giusto risalto alla sua bellezza. I vestito oversize, ad esempio, danno l’impressione che tutto ti “stia largo”, aumentando la percezione di misure ridotte. Niente da fare pure per gli abiti a vestaglia che tagliano la figura con una scollatura che non è adatta a chi ha un décolleté come il tuo. E se i top a fascia rischiano solo di schiacciare la figura, le scollature a cuore sono totalmente out!

Aggiungi le trasparenze

Le trasparenze sono alleate perfette per chi ha un seno piccolo perché regalano un effetto vedo/non vedo molto sensuale e femminile, ma anche elegante. Prova a indossare un body con trasparenze abbinato a un jeans e rimarrai sorpresa dall’effetto di fronte allo specchio. Largo spazio pure agli abiti in tulle o pizzo.

Prova il cut-out

Il look ideale per una taglia piccola di seno? Il cut-out! Amatissimo da tantissime modelle e di gran moda, veste, dà un tocco di glam ed esalta la figura. Largo spazio dunque ad abiti con tagli e buchi, studiati apposta per valorizzarti e farti apparire sensuale.

Prendi esempio dalle star

Amare e accettare il proprio corpo è il primo passo per essere veramente felici. Ce lo dimostrano le star che sono super fiere del loro seno piccolo e lo esaltano sul red carpet in tanti modi. Amber Heard, ad esempio, va pazza per le scollature a V, rigorosamente vertiginose. Mentre Keira Knightley spiega: “Sono d’accordo nel fare le fotografie in topless, ma a patto che non facciate il mio seno più grande o lo ritocchiate. Perché è molto importante dire che veramente non importa quali siano le tue forme”

Usa il reggiseno giusto

Non tutti i reggiseni sono uguali e chi ha il seno piccolo ne dovrebbe usare uno specifico. Scordati di indossare reggiseni sportivi! Non è la tua taglia a renderti sensuale o meno! Punta invece su un modello velato e romantico, senza ferretti né coppe. Non c’è niente di male a usare i push-up, ma ricorda sempre che non sono i volumi aggiunti a fare la differenza, ma la tua capacità di amarti e la sicurezza in te stessa.