V alorizzare il fisico a clessidra è un gioco da ragazzi, bastano pochi semplici passi per ottenere un risultato strepitoso: provare per credere!

Una vita sottile, seno e fianchi pronunciati, ma bilanciati: il fisico a clessidra è senza dubbio uno dei più amati e apprezzati. Come valorizzarlo al meglio? Armonia e misura, come sempre quando si parla di look, non devono mancare, così come un tocco di originalità.

Un corpo mediterraneo infatti non va nascosto, ma esaltato! Esistono numerosi trucchi e consigli che permettono di mettere in evidenza le curve e regalare una silhouette stupenda in ogni suo aspetto.

Scegli abiti avvolgenti

Spesso le donne con un fisico a clessidra tendono a nascondere le curve, rinunciando agli abiti aderenti. Al contrario le forme vanno esaltate, optando per un capo che sia avvolgente e che sappia esaltare il tuo corpo. Devi essere orgogliosa del tuo corpo e non tentare di celarlo sotto strati di stoffa! Fai come Kim Kardashian che spesso e volentieri indossa abiti aderenti. Ovviamente la regola del buon gusto impone di non esagerare, scegliendo sempre qualcosa che ti faccia sentire a tuo agio.

Valuta il match giusto

Chi ha un fisico a clessidra dovrebbe prestare particolare attenzione al modo in cui abbina i capi. Se sfoggi una maglia oversize, ad esempio, assicurati di accostarla a un pantalone con le misure giuste. Scegliendone uno troppo ampio non farai che aumentare i volumi, rischiando di nascondere le curve, senza enfatizzarle. Meglio invece bilanciare gli elementi!

Prova il wrap dress

L’abito a vestaglietta, meglio noto come wrap dress, è stato costruito e pensato proprio per le donne con un fisico a clessidra. Aderisce al corpo, ma solo nei punti giusti, si chiude di lato e regala un’esplosione di femminilità.

Opta per lo scollo a V

Lo scollo a V è l’ideale per esaltare le forme di un corpo a clessidra. Bilancia seno e fianchi, crea armonia nella figura e movimento. Puoi sfoggiare questo scollo sia d’estate che d’inverno. Con la bella stagione scegli delle camicette da abbinare ai jeans skinny, mentre con l’arrivo del freddo prova un maglioncino con scollo a V. Bandito invece il collo alto che non fa altro che appesantire la figura.

Metti nell’armadio i pantaloni a vita alta

I pantaloni a vita alta sono un must have per chi ha un fisico a clessidra. Esaltano sia il seno che i fianchi, ma senza esagerare. Rendono le forme armoniose senza sforzo e in modo super naturale. In particolare se non sei altissima, potresti scegliere questo modello di un colore scuro, per allungare l’intera figura.

Prova le gonne a tubo

Affilata ed elegante, la gonna a tubo e un’alleata del fisico a clessidra. La figura risulta affusolata e l’accento è posto sui fianchi, raggiungendo uno straordinario equilibrio. Must have in ogni stagione, questa gonna è pratica e versatile, perfetta per creare tantissimi look, sia per l’ufficio che per un’uscita con le amiche.

Trova il tuo cappotto sartoriale

Il cappotto è un capo che non deve mai mancare nell’armadio di ognuna di noi, ma soprattutto in quello delle donne con il fisico a clessidra. In questo caso meglio puntare su un capo sartoriale, privilegiando un modello che si stringa al punto vita, evitando un effetto oversize che andrebbe ad appesantire la figura. Avvitato ma non troppo, questo cappotto diventerà la tua ancora di salvataggio per creare look strepitosi.

Elimina i capi che non fanno per te

Dopo aver capito cosa indossare per valorizzare il tuo fisico a clessidra è arrivato il momento di scoprire cosa proprio non fa per te. Innanzitutto gli abiti oversize, dai top ai pantaloni sino ai vestiti e ai cappotti. Tutto ciò che è troppo ampio e largo non è adatto al tuo corpo o, per lo meno, non metterebbe abbastanza in evidenza i tuoi punti forti. Addio pure a pantaloni a vita bassa (meglio quelli a vita alta) e a top con rouches. Da abolire pure le minigonne, che andranno sostituite con le longuette.

Non trascurare i colori

Per creare un look che possa far risaltare la tua bellezza anche i colori sono importanti. L’ideale? Il blu, il nocciola e il nero. Da evitare i toni molto più chiari, come il panna, il beige e il bianco che tendono ad allargare la figura.

Osa con il jumpsuit

Fra i capi strategici per chi ha un fisico a clessidra c’è senza dubbio il jumpsuit. Mette in risalto la silhouette, è elegante e super femminile. La versione estiva, con shorts e bustino senza spalline è un concentrato di sensualità, mentre quella invernale, con pantalone a palazzo, slancia l’intera figura e ti regalerà un effetto wow allo specchio. Il colore? Rigorosamente black: raffinato e adatto in moltissime occasioni, dalla riunione con i colleghi all’aperitivo delle 19, sino alla riunione con le maestre a scuola. Il segreto è trasformare il capo grazie agli accessori, creando di volta in volta un look sporty chic o elegantissimo a seconda delle esigenze.