R aso, cotone extrafino e satin diventano i migliori amici della linea. Basta infatti la stoffa giusta per sembrare di una taglia in meno. Ti spieghiamo con questa guida quale scegliere in base alla tua silhouette

Vuoi un look che valorizzi la tua linea, facendoti sembrare più magra e slanciata? Beh, non sei l’unica: sei in buona, buonissima compagnia! Tutte noi vorremmo mostrarci al top della forma anche quando non lo siamo proprio al 100%… Ma senza stare a scervellarci su colori smagrenti, fantasie che snelliscono e abbinamenti “camuffa-ciccia”, basterebbe partire dalle basi: dalla materia, ossia il tessuto. Ebbene sì, è possibile sembrare più magra con i tessuti degli abiti che indossi.

Spesso è proprio quello che fa la differenza. Vestirsi di lino o di velluto comporta effetti ben differenti.

Se vuoi scoprire quali stoffe valorizzeranno meglio la tua body shape e come portarle, ecco il vademecum che ti spiega tutto quello che c’è da sapere sui tessuti snellenti. Fatteli amici e non potrai mai più farne a meno.

Satin mon amour

Il principe dei tessuti slim fit è “lui”: sua maestà il satin! Il raso lucente, con quella texture brillante e fluida che sembra ondeggiarci addosso, è il top per chi vuole sembrare più snella.

Per uno slip dress così come per un abbinamento gonna longuette e blusa, una stoffa satinata ti aiuterà a ottenere una linea impeccabile.

Il bello del satin? Accarezza le curve senza costringerle minimamente, come una coccola fashion che ti farà stare immediatamente bene con te stessa e con il tuo corpo.

In più quell’ondeggiamento tipico di questo materiale setoso e impalpabile farà percepire un corpo più tonico e snello all’occhio che guarda. Della serie: satin, ti amo!

Seta, la nostra migliore amica

Molto simile al satin ma ancora più wow c’è la seta. Cugina di primo grado del raso, questa stoffa è la quintessenza del luxury fashion.

Fa subito pensare a una sartorialità preziosa quindi con lei guadagnerai non pochi punti eleganza. In più il suo appoggiarsi con charme alla shape, senza segnare, costringere o infagottare, è ciò che la rende a prova di chiletti di troppo.

E anche per la seta scende in campo quel gioco ottico di fluidità e ondeggiamento per cui la fisicità diventa quasi liquida: non si percepisce più un corpo di forme solide ma semmai una silhouette eterea e impalpabile. Tradotto: sensualità allo stato puro.

Lino, come non adorarlo?

La stoffa più gettonata dell’estate è il lino. Fresco, charmant e bon ton, questo tessuto sta bene a tutte e praticamente con tutto. Il perché è facile da intuire: slim fit, slim fit e slim fit!

La trasparenza del lino unita a quella sua corposità extra-light lo consacrano materia perfetta per modellare la silhouette a piacere. Una camicetta in lino cade in maniera delicata sul seno, senza aderire e suggerendo quel gioco malizioso di vedo-non vedo che farà impazzire chiunque.

Anche un paio di pantaloni in lino ti farà ben più raffinata e misteriosa di jeans skinny seconda pelle che poco lasciano all’immaginazione…

Per non parlare degli abiti in lino: dal wrap-dress al vestito chemisier, punta sul lino e vincerai sempre.

Popeline di cotone, per una magrezza unita a freschezza

Il popeline di cotone è la stoffa più utilizzata per confezionare camicie. È fresca, malleabile, morbida e vellutata, motivo per cui assicura un comfort notevole a chi indossa la camicia tutto il giorno.

Però è ora di sdoganare il popeline di cotone dalla sezione camicie dell’armadio! Facciamogli fare un’incursione anche tra gli abiti e non ce ne pentiremo.

Un mini-dress in popeline, magari mantenendo la tipica fantasia rigata della camicia estiva, ti farà sembrare più snella in un attimo. Anche in versione maxi il risultato sarà da togliere il fiato, specialmente abbinando un paio di sandali alti.

Se vuoi mantenere il taglio da camicia, vai di chemisier! Una volta provato il popeline di cotone, non si torna più indietro: ti sentirai così slim & fresh che cercherai la sua compagnia per tutta l’estate.

Denim leggero, va bene in ogni salsa!

Se sei una denim-addict, niente paura: non devi per forza dire addio al jeans perché temi che ti "infagotti" troppo. Basta sceglierlo nella versione ultra light, quella del denim leggero e fluido.

Un mini-abito in jeans morbido così come il chemisier in denim perfetto per la bella stagione ti renderanno impeccabile. Punta sul lavaggio scuro per potenziarne l’effetto snellente, nero in caso tu voglia proprio strafare.

Aggiungi un paio di stivaletti o di sandali alti e tutti penseranno che vai in palestra ogni giorno. Quando invece l’ultima volta che sei andata era alle superiori, nell’ora di educazione fisica.

