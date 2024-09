I choker sono (quasi) sempre un must-have

È la nuova ossessione della moda e arriva direttamente dagli anni ’80-’90. La collana girocollo torna a impreziosire il tuo look con una marcia in più. Questa volta il choker è decisamente glamour!

Parliamo di choker. Questa volta non vogliamo perderci in preamboli, ma siamo sicure che alcune se lo ricorderanno perché invero era uno dei must-have da popular girl al liceo (sì sì, proprio quello elastico o nero in corda, ndr). Piccole reminiscenze a parte, quando abbiamo vagliato i looks da passerella per il prossimo autunno abbiamo notato una presenza importante di questo particolare accessorio. Quindi ci siamo chieste: «Possibile che la collana choker (ri)diventi la nuova ossessione delle trend setter?». Designer alla mano, secondo noi le probabilità sono molto alte. Soprattutto se a strizzarci l’occhio sono anche le celeb amiche del fashion system…

T-shirt XXL + choker + sunglasses

A parte quel piccolo episodio che ti abbiamo confidato sopra, il choker è un gioiello con un retaggio che va ben oltre la moda da high school. Se proprio vogliamo essere precise, questo particolare girocollo, è stato inizialmente un simbolo con un preciso significato. Poi storicamente è diventato un vero e proprio ornamento durante l’età vittoriana. Il choker negli anni ha cambiato forma, si è evoluto, si è avvicinato all’estetica punk ma si è anche impreziosito rivestendosi dei materiali più disparati, finendo così al collo di lady ed attrici note.

Choker + trench

Insomma, al choker il fattore moda non manca di certo! Ma adesso andiamo avanti veloce fino ai giorni nostri e scopriamo insieme come questa collana ha intenzione di affrontare la prossima stagione fredda. Se dovessimo fare una scelta, indubbiamente quello portato in pedana da Gucci è sicuramente uno dei nostri preferiti. Un po’ gioiello a sé, un po’ frutto di un escamotage di styling, il choker foulard pensato da Sabato De Sarno è perfetto sia per il giorno sia per la sera, tanto che anche Nicole Kidman lo ha sfoggiato alla première di Family Affair.

Il choker foulard di Gucci

Oltre al marchio di Kering però, il choker ha presenziato anche altri show. Per esempio Chanel, Rokh, Zimmermann, Balenciaga, Andreas Kronthaler, Junya Watanabe e Isabel Marant. Ma anche Rabanne, Chloè, Versace, Marco Rambaldi, Antonio Marras e molti altri lo hanno portato sotto i loro riflettori. Le declinazioni sono state ovviamente molteplici: c’è stato chi lo ha ricoperto di perle, chi invece lo ha realizzato con una maglia di catena, a volte arricchita da charms.

Cravatta annodata a choker + top + skirt + mocassino

Quindi carta canta, il choker è decisamente uno dei fashion accessories più hot (te ne lasciamo alcuni qui sotto). Ma... vuoi stimolare la tua creatività con qualcosa di personalizzato? Allora prendi un foulard e posizionaci sopra la tua collana, oppure prendi una cravatta o un cinturino sottile e annodali al collo. Les jeux sont faits!

Choker 1/11 Choker in metallo e perle (MIU MIU) 2/11 Collana choker con strass (ZARA) 3/11 Choker in pelle con borchie (PATRIZIA PEPE) 4/11 Collana boho (BERSHKA) 5/11 Choker in latta rigenerata (MARINE SERRE, via LuisaViaRoma) 6/11 Collana intrecciata (HERMÈS) 7/11 Collana con ciondoli a goccia (PDPAOLA) 8/11 Choker in oro (LIL MILAN) 9/11 Choker con charms (AMABILE) 10/11 Collana rigida (ISABEL MARANT) 11/11 Choker con perle (DIOR) PREV NEXT