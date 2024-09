Ci siamo: il body è diventato un pezzo forte dello street style

N on è un capo innovativo. Ma le interpretazioni stanno cambiando, rendendolo nuovamente cute e carico di fascino. Risultato? Impossibile farne a meno.

Ricordi? Il body è stato tra i protagonisti delle ultime Fashion Weeks, Fendi l’ha anche proposto slacciato e fuori dai pantaloni. Ma non si tratta dell’unico brand che ha scommesso su questo capo per l’autunno inverno 2024: sulla stessa lunghezza d’onda si sono sintonizzati molti altri. Fra cui – per fare qualche esempio – Prada, Marco Rambaldi, Dolce&Gabbana, Tory Burch, Versace.

Ora. Il body non è affatto una novità, ovvio. Ciò che sta cambiando è l’interpretazione che se ne dà. Le più recenti sfilate hanno offerto nuovi input, originali quanto interessanti, che hanno contribuito a decretarne l’approdo ufficiale nello street style. Quindi sì, possiamo indossarlo come al “solito”, anche nella creazione di look layering (sacrosanti nelle mezze stagioni e anche in inverno). Poi, però, c’è una parola d’ordine a cui tener fede a proposito di questa tendenza moda: OSARE.

Body + collant coprenti + trench in pelle

Come indossare il body

Cosa mettere con il body? Tanto per cominciare, pantaloni a gamba larga. Per bilanciare i volumi. Dettaglio di primaria importanza: è doveroso che si intraveda la sgambatura, dunque sono da prediligere i pantaloni con vita bassa. Che, tra l’altro, a loro volta sono tornati di moda. Look del genere possono arrivare a compimento con un blazer oversize.

Body + jeans cargo oversize

Poi si comincia ad alzare il tiro, spostando il punto di vista e inquadrando il body donna nella tendenza della lingerie a vista. E in questo caso, se lo abbini a una gonna trasparente fai subito strike.

Body + sheer skirt + trench

Ma l’opzione più cool in assoluto, quella per cui serve un ulteriore pizzico di audacia in più ma che si traduce in outfit eyecatching e anzi ipnotici, è la seguente: il body inteso come micro abito. Ebbene sì. Però aspetta, ciò non significa affatto che te ne devi andare in giro... così. La parte ancora più intrigante è l’abbinamento con un capospalla essenziale ma importante, preferibilmente sartoriale. Un cappotto oppure un blazer, insomma. Ma va benissimo pure il trench.

Le gambe passano in primissimo piano; devi decidere se lasciarle nude o infilarle nei collant. Velati oppure coprenti, anche a contrasto: massima libertà di scelta.

Body + cappotto + stivali

Quale scegliere

Quali sono i body di tendenza per l’autunno inverno 2024? Quelli in maglia e in jersey hanno conquistato il podio. Seguiti dai body in pizzo oppure in tulle, dunque trasparenti. Promettono di far furore i body a collo alto e quelli con cut out. Quanto a colori, vince la sobrietà però non mancano vivaci eccezioni di colore. In linea di massima, comunque, siamo lontani dai design appariscenti. Adesso, per te una gallery con alcune nuove proposte!

