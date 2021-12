C asual, chic e unico: lo stile preppy è tornato di moda grazie alla serie tv Gossip Girl ed è quello che dovresti provare subito

Casual e al tempo stesso chic, così tanto che sembra uscito da una puntata di Gossip Girl: è lo stile preppy, amato e apprezzato da uomini e donne. Probabilmente, almeno una volta nella vita, hai sfoggiato un look preppy senza nemmeno saperlo. Se nel tuo armadio ci sono tessuti in tweed, cardigan, tartan, polo e righe allora sei una vera fan di questo stile!

Cos’è

Ispirato all’abbigliamento degli studenti dei college americani negli anni Cinquanta, lo stile preppy è casual-chic. Ricalca infatti outfit che venivano sfoggiati da figli di petrolieri, politici e ricchi imprenditori della high class americana nelle università prestigiose. Look che venivano indossati durante un pranzo al country club o da chi praticava barca a vela, golf ed equitazione. All’epoca i giovani e rampanti ereditieri mixavano divise e giacche con stemmi a capi molto più casual. Nel corso del tempo lo stile preppy ha abbandonato gli istituti più alla moda e costosi d’America per diventare più “democratico” e accessibile. Si è così trasformato in uno stile che mescola capi molto diversi fra loro, ricalcando una volontà di dinamicità e rilassatezza allo stesso tempo.

Come crearlo

Lo stile preppy dunque ricalca quello creato negli anni Cinquanta dagli studenti dei college prestigiosi, abbinando pezzi intramontabili con dettagli più moderni e pochi colori.

I colori e le fantasie

Le preppy girls usano alcuni colori ben precisi e distinti. Il più sfruttato è il blu, accostato all’azzurro intenso, al verde, il giallo, il bianco e il nero. Non mancano il rosa acceso, il rosso brillante e tutte le sfumature del marrone. Per quanto riguarda le fantasie, le più usate sono il plaid, i quadretti, le righe e il tweed. A cui si aggiungono il tovagliato, lo spigato, il pois e il leopardato. In generale le varie fantasie seguono anche le stagioni. Il tartan va usato soprattutto in autunno e inverno, mentre i quadretti gingham sono l’ideale in primavera ed estate, le righe invece sono sempre cool.

I capi

Quali sono i capi che caratterizzano lo stile preppy? I look vengono creati mixando sapientemente gonne ampie, camicie, t-shirt e polo. Nel tuo armadio non dovranno mai mancare jeans, pantaloncini corti, cardigan, felpe, maglioni a girocollo, giacconi cerati, trapuntati e giacche.

Gli accessori

Fra gli accessori dello stile preppy troviamo sneakers e mocassini, slippers, ballerini e ankle boots. Prova pure gli stivali da equitazione oppure quelli in gomma. Per le occasioni mondane sono di gran moda le calzature comode a cui va aggiunto il tacco alto a stiletto. Le borse giuste? Le shopping bag oppure le tracolle, le clutch o le mini borse con manici. I gioielli sono un altro aspetto che caratterizza questo stile. Via libera a cristalli e perle sotto forma di collane, braccialetti e orecchini. Non devono mancare poi gli accessori per capelli, rigorosamente in stile Gossip Girl, con scrunchie, cerchietti, foulard, elastici per la coda, fasce e bandane. Per gli occhiali da sole sono perfetti i modelli con la montatura tartarugata, come quelli total black o gli iconici ray-ban aviator.

Il libro che ha inventato uno stile

Uscito negli anni Ottanta, Preppy Handbook è un manuale ironico che indaga il mondo preppy e ha segnato inevitabilmente questo stile, rendendolo famoso in tutto il globo. Il libro è diventato nel tempo un cult ed è stato d’ispirazione per stilisti e fashion blogger.

Come copiarlo

La regina del preppy style è senza dubbio Blaire Waldorf, star della serie tv Gossip Girl insieme all’amica/nemica Serena Van Der Woodsen. Lo show, diventato un cult che ha influenzato generazioni di ragazze e ragazzi, ha fatto storia anche per quanto riguarda i look. La serie racconta le vite di alcuni giovani viziati e ricchi dell’Upper East Side di Manhattan che partecipano a serate di galla, incontri sportivi, partite di polo e scuole private. Se Serena è un po’ rocker-chic e bohemien, Blair è decisamente super preppy.

Le calze sono senza dubbio un segno distintivo dei suoi look, che hanno un allure francese, ma sono fermamente newyorkesi. Le sceglie spesso colorate e con trame particolari, senza paura di esagerare, abbinandole a blazer dal taglio maschile e gonne stile college. Per sdrammatizzare il tutto non mancano spille e collane very chic.

Un altro punto di forza del look di Blaire sono gli accessori per capelli. La nostra eroina sfoggia cappelli e cerchietti, ma anche fasce per capelli, creando uno stile tutto suo. Immancabile pure la borsa, maxi e quadrata, mentre Miss B non teme di osare scegliendo abiti con stampe particolari che svelano una grande sicurezza e un fiuto innegabile per la moda. D’altronde il suo motto è solo uno: “La moda è l’arte più potente che esista, è movimento, design e architettura tutto insieme e mostra al mondo chi siamo e chi vorremmo essere”.