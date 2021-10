E bbene sì: lo zodiaco ti suggerisce il modello che più si addice al tuo modo di essere. Scopri se avevi già indovinato oppure è arrivato il momento dello shopping!

Non potremmo vivere senza jeans. Ma le versioni sono così tante, fra evergreen e nuove tendenze, che a volte la scelta risulta davvero ardua. Ecco allora che alcune preziose dritte arrivano direttamente dagli astri: sì, il tuo segno zodiacale è rivelatore anche in questo senso. Ti fidi dell’astrologia o sei della scuola “Non è vero ma ci credo”? In ogni caso, dai un’occhiata al responso: potresti restare molto, molto sorpresa.

Ariete

Le donne che appartengono al segno zodiacale dell’Ariete sono forti, sicure di sé, indipendenti. Sensuali e seduttive. E poi diciamolo… Amano avere il comando, confermi? Questo tuo modo di essere si riflette negli outfit: la tua più grande capacità è quella di personalizzarli, andando oltre le tendenze. Hai uno stile tutto tuo, mescoli abilmente capi classici e casual, il tuo look è in continuo divenire. E ami sentirti comoda. I jeans ideali sono quelli a vita alta e gamba larga, che valorizzano le forme, al tempo stesso consentono la massima libertà di movimento e sono decisamente versatili: dal top in seta al maxi pull, ogni abbinamento è perfetto. Vuoi alzare il tiro? Infilali negli anfibi.

Toro

La donna Toro ha una passione smodata per la moda e… lo shopping. Fosse per te, andresti in “missione” tutti i giorni o quasi! Hai stile e classe da vendere, analizzi tutte le tendenze nel dettaglio, individui all’istante quelle che più ti valorizzano e poi crei i tuoi outfit super glam, anche dilettandoti con il mix&match. Ti vediamo bene, molto bene con i jeans strappati, che hanno scalato la classifica dei fashion trend e sì, arrivano dagli anni Novanta ma si prestano egregiamente a interpretazioni sempre nuove. Protagonista dello street style è la combo con un capo che vira sull'elegante, che ne dici?

Gemelli

La donna Gemelli è curiosa, ama esplorare e sperimentare; è un po’ lunatica ma anche molto socievole. E ha pure una bella dose di faccia tosta. Se questo è il tuo segno zodiacale, di certo tendi a scegliere i tuoi outfit sulla base dell’umore del momento, mettendo in secondo piano i trend del momento. Che d’altra parte, però, ti incuriosiscono. Perché la moda, per te, è una potente forma di espressione; ben vengano, quindi, anche nuove lettere di questo affascinante alfabeto! I tuoi jeans sono gli intramontabili skinny, camaleontici come te, sinonimo di sensualità anche nelle mise più basic. Col tacco 12 o gli stivali da cowboy, o con le tue inseparabili sneakers, sono sempre perfetti.

Cancro

La femminilità delle donne nate sotto questo segno zodiacale è evidente a tutti, così come la loro gentilezza e sensibilità. Sono sognatrici da una parte, pratiche e concrete dall’altra. Tengono molto alla famiglia, coltivano le amicizie ma non impazziscono per la vita mondana. Il loro stile è curato nei dettagli, ma fondamentalmente sobrio; nel loro guardaroba non mancano i grandi classici, affiancati da capi trendy, sì, però mai troppo elaborati e/o vistosi. Ti ritrovi in questa descrizione? Allora non ci sono dubbi, cara amica del Cancro: i mom jeans ti calzano a pennello. In tutti i sensi. Vita alta, gamba dritta e aderente, non creano un effetto seconda pelle perché non sono elasticizzati. Modellano le forme al punto giusto, insomma. 10 e lode!

Leone

Come tutte le donne di questo segno zodiacale, sicuramente anche tu hai uno spirito da leader, riesci sempre a catalizzare l’attenzione generale, sei grintosa e allergica alle regole. Ma hai anche un gran cuore, sei gentile e affettuosa. Il tuo stile ti rivela perfettamente: passi con nonchalance dal long dress più sofisticato alle mise comfy, e qualunque cosa ti decida di indossare acquista quel “quid” difficile da spiegare. Il nostro parere? I jeans must have, nel tuo caso, sono quelli a zampa. Di sera, l’abbinamento con le décolléte è più che collaudato. Ma di giorno? Perfetti gli stivaletti chelsea platform, ma anche quelli col tacco a spillo meritano la piena promozione.

Vergine

Sei precisa, scrupolosa, super organizzata. Ma sai anche essere imprevedibile. Hai una personalità forte e ricca di sfaccettature e ciò si riflette sul tuo look. I capi iconici occupano un posto d’onore nel tuo guardaroba, ma di certo non mancano quelli in linea con le tendenze del momento. E ti diverti a creare combinazioni anche insolite, sicura di non sbagliare un colpo. In effetti le azzecchi tutte, per molti versi sei un modello da copiare. Possiedi praticamente una collezione di jeans, ma quelli a vita alta e gamba a palazzo meritano il primo posto nella top ten. Comodi, pratici e innegabilmente cool. Tre dritte per gli abbinamenti: il cardigan corto, che impazza su TikTok; la camicia bianca e/o il blazer, che restano inossidabili must have. E per evitare l’effetto “gamba più corta”, scegli il tacco.

Bilancia

Schiette, sincere, socievoli: le donne che appartengono al segno zodiacale della Bilancia sono così. E hanno anche un temperamento pacato e tranquillo che le rende simili a delle calamite. Perché con loro tutto diventa armonioso e naturale. Lo stile delle donne Bilancia è equilibrato, ma attenzione: perché quando decidono, riescono davvero a stupire con effetti speciali. Le lasci con la più semplice delle mise e le ritrovi con un outfit da passerella. E allora ti invitiamo a “sposare” una delle proposte più trendy della stagione: i jeans tie dye. Un po’ di colore e originalità non guastano mai, non trovi? Scegli tu il modello, ma accogli il nostro suggerimento e ti divertirai!

Scorpione

Donna Scorpione, difficile resisterti. Sei grintosa, determinata, a tratti misteriosa. E tutto questo si vede subito. Chi sa andare oltre, però, scopre anche il tuo lato per certi versi insospettabile; la tua disponibilità e la grande attenzione per gli altri. Aprendo il tuo armadio, ciò che colpisce è la diversificazione. C'è di tutto, dal classico tubino nero alla gonna ricoperta di paillettes, dal chiodo al maxi coat con cintura in vita. Però sai una cosa? Dovresti prestare più attenzione ai fashion trend, anche quelli che a primo impatto potrebbero sembrarti poco adatti a te. Tu sei versatile, ma tendi a non uscire dalla tua zona di comfort. Prova! Comincia dai jeans bianchi, fra i must di questa stagione. Con gli abbinamenti puoi sbizzarrirti, ma ti consigliamo l'abbinamento con il trench oppure con un giubbotto di pelle nera, nel nome dell’intramontabile black&white.

Sagittario

La tua compagnia è sempre un piacere, la tua leggerezza è un toccasana per tutti e guai a confonderla con superficialità, perché invece sei un tipo super curioso, che s’interroga e non risparmia domande, che vuole capire. Il tuo stile non si può definire, ami pescare fra i capi iconici e mescolarli a quelli più trendy, adori sperimentare e lo dimostra tutto il tempo che impieghi a decidere cosa metterti! I jeans che devono assolutamente trovare posto nel tuo armadio, se non hai già provveduto? Cropped, non ci sono dubbi. Che continuano a essere parecchio in voga, soprattutto nella versione a gamba larga. E a parte le mille sfumature di blu, che sono un colpo sicuro, ti invitiamo a puntare su altri colori… Anzi, devi!

Capricorno

Ambiziosa al punto giusto, precisina, una di quelle donne che sanno sempre (o quasi) quale strada percorrere e non si lasciano distrarre: sei tu, amica del Capricorno, non negare niente! E sei anche consapevole della tua femminilità, nonché del tuo potere seduttivo; ti piace valorizzarti, sì, ma sempre mantenendo uno stile essenziale e chic. I jeans a gamba morbida con risvolto possono darti grandi soddisfazioni, con quel quid che non passa inosservato. Completa la mise con un blazer colorato, magari a quadri, e il gioco è fatto.

Acquario

Tu, che detesti le convenzioni e gli schemi. Che sei imprevedibile, creativa, anche un po’ sognatrice. Tu, donna Acquario, che hai un guardaroba a dir poco variegato e trasversale, che osservi le tendenze perché la moda ti piace ma non ti lasci condizionare, quali jeans pensi possano fare al caso tuo? La risposta arriva dalle stelle ma anche dallo street style: vai con gli strappi. Sì, sono tornati in scena, però non è questo che conta per te. Conta piuttosto ciò che esprimono, quel pizzico di ribellione e quella distanza dalla “perfezione” che – ammettilo – ti intrigano sempre. Sei già adeguatamente provvista?

Pesci

Sei nata sotto il segno dei Pesci? Hai un animo romantico, sei empatica e sensibile. Averti al proprio fianco significa sentirsi ascoltati e sempre supportati. Guai a chi ti sottovaluta, però, perché al momento giusto sai essere più tosta che mai e difendere con fermezza le tue idee. In più, hai un senso dell’umorismo davvero delizioso. Il tuo stile è tutt'altro che scontato. Da una parte semplice ma originale, dall’altra sensuale e audace: dipende dalle occasioni, così come dal tuo umore. E allora, per questa stagione gli astri ti consigliano di puntare sul denim colorato, che piace sempre di più. Puoi sbizzarirti anche con le tonalità più intense… e sfacciate!

