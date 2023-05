D all'incontro tra i jeans e gli shorts nascono i pantaloncini virali per la primavera estate 2023: ecco tutto quello che devi sapere!

La stilista ucraina Ksenia Schnaider possiede poteri divinatori. Perché era il 2016 quando ha deciso di rilanciare i pantaloncini di jeans sfrangiati, lunghezza midi – da metà coscia a poco sotto il ginocchio – e design morbido che imperversavano negli anni Duemila. Si è armata di pazienza, evidentemente sapendo che prima o poi avrebbero fatto il botto. E aveva ragione: i jorts, sapiente via di mezzo tra jeans e shorts, sono i bermuda che vogliamo AS-SO-LU-TA-MEN-TE per questa primavera estate 2023.

Jorts al ginocchio

Perché amiamo i jorts

In realtà i jorts hanno subito conquistato un folto esercito di celebs, capeggiato dalle sorelle Gigi e Bella Hadid, Dua Lipa, Addison Rae e Hailey Bieber. Ma come ha spiegato proprio la Schnaider, non c’era ancora “una base di fan” sufficiente. Nel frattempo, però, ci siamo tutti lasciati conquistare dallo stile comfy e abbiamo cominciato ad apprezzare anche l’estetica ugly. Risultato: questi pantaloncini di jeans hanno raggiunto un sommo grado di appeal. E se la scorsa estate è coincisa con un aumento delle ricerche e degli acquisti, adesso siamo letteralmente ossessionat* dai jorts.

Sono comodi – ormai questa è una priorità collettiva – e pratici, ci fanno sentire a nostro agio, con quella lunghezza strategica sono adatti a qualsiasi bodyshape. Risolvono i look da giorno e possono anche diventare il tocco glam degli outfit da sera.

In più possiamo tranquillamente crearli da soli, riciclando quei jeans che non mettiamo più (la precisione non è tra i requisiti necessari, anzi). Ksenia Schnaider li produce utilizzando 3 paia di modelli vintage, lo sapevi? Insomma, ci danno la possibilità di evitare gli sprechi, giovando al pianeta e anche alle nostre stesse tasche.

Jorts portati con i tacchi

Come abbinare i bermuda di jeans

E proprio a proposito di abbinamenti, emerge un altro grande pregio dei bermuda di jeans sfrangiati: sono perfetti non soltanto per l’estate, ma anche per la primavera. Perché vanno a nozze con anfibi, stivali texani, scarponcini chunky. Mocassini e calzini a vista, camicie e blazer anche classici.

Non sono corti come gli shorts, non sono lunghi come i jeans. La temperatura esterna non è un particolare limite: diciamo che dai 16°C in su, diventano i nostri perfetti alleati fashion. E poi vabbè, si abbinano egregiamente alle giacche di jeans, a quelle in pelle, ai cardigan. Nelle giornate più calde, invece, sono da indossare con t-shirt e top cropped. Provali anche col tacco alto, non tornerai più indietro!

Jorts con camicia e camperos

Ti è venuta una gran voglia di unirti al partito dei Jorts Lovers? Questa gallery ti regalerà le ispirazioni giuste!

1/10 Shorts sfrangiati (PULL&BEAR) 2/10 Jorts a vita alta (CALVIN KLEIN) 3/10 Jorts 5 tasche (DIESEL) 4/10 Bermuda in denim con abrasioni (GUESS) 5/10 Vintage Ripped Denim Shorts (MISS SIXTY) 6/10 Bermuda di jeans a vita alta (TOMMY HILFIGER) 7/10 Jorts loose fit (GAP) 8/10 Bermuda in denim unisex (G-STAR) 9/10 Bermuda carpenter (BERSHKA) 10/10 Shorts in denim relaxed fit (PEPE JEANS) PREV NEXT