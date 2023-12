U na ricchissima selezione di scarpe per l'Autunno Inverno 2023 2024 e non solo: Pittarello diventa il nostro prezioso alleato per la creazione di outfit cool e personalizzati!

“Unlock your style”, libera il tuo stile. Esprimi il tuo modo di essere (anche) attraverso ciò che indossi, usa la moda per raccontarti e comunicare con gli altri, decidi di sprigionare la tua energia senza paletti né esitazioni. Un invito? Sì. Ma anche il nome della nuova collezione Pittarello, che racchiude – appunto – un messaggio prezioso.

Per l’autunno inverno 2023 2024, la storica azienda mette in campo una selezione ampia quanto variegata; una vera ondata di ispirazioni da cui lasciarsi felicemente travolgere. Protagoniste indiscusse sono le scarpe, perfettamente in linea con le ultime tendenza moda. Ma Pittarello è in costante evoluzione, per cui propone anche capi di abbigliamento e pelletteria. Diventa facilissimo, così, creare outfit ultra personalizzati. Per il giorno, per la sera, per qualsiasi situazione. Diciamolo: questa collezione è un richiamo irresistibile per le it-girls!

A un passo dal tuo stile

Liberare il proprio stile significa anche sperimentare. E la nuova collezione Unlock your style di Pittarello è così ricca da diventare la “materia prima” perfetta. Tutte le più forti tendenze scarpe del momento sono letteralmente… ai nostri piedi!

Gli irrinunciabili mocassini e le romantiche Mary Jane, da indossare con i calzini a vista; le sneakers più trendy e delle migliori marche, stivali e stivaletti di ogni foggia e, per la sera, le più seducenti décolleté: qualunque sia il tuo programma della giornata, ovunque tu debba andare, troverai le shoes giuste. Gioca anche con i contrasti, prova gli abbinamenti che ti sembrano più insoliti, osa! Questa nuova collection è l’occasione giusta per scoprire che il vero stile consiste nella capacità di crearne diversi, a seconda del contesto, senza mai tradire la propria immagine ed essenza.

Pensa, per esempio, all’incredibile versatilità dei mocassini: indossati con i pantaloni sartoriali o i palazzo pants sono impeccabili per l’ufficio e l'università; in combo con una minigonna a pieghe diventano insuperabile espressioni del preppy style. Con i jeans e un blazer, invece, si traducono in una mise casual chic da fashionista doc. E poi, nel nome del mix&match, stanno alla grande con le culotte pantaloncini, gli abiti midi trasparenti, i maxi cappotti o i grintosi pantaloni in pelle. Unlock your style!

Un’esplosione di energia

Quali sono i pezzi forti di questa collezione Pittarello? Impossibile rispondere, dai un’occhiata e sarai d’accordo con noi. Perché c’è tutto: dai pezzi più classici a quelli più innovativi, dalle icone dell’eleganza a quelle dello street style; passando per cuissardes, plateu, suole chuncky, pelle effetto vernice, stampe animalier, fibbie incrociate. Tacchi di ogni forma e altezza.

Questa selezione è davvero un’esplosione di energia, fa venire una gran voglia di camminare a grandi passi lungo le strade della moda! Importante ricordare che è composta non solo da scarpe dei migliori brand del settore, ma anche da modelli firmati Pittarello. È disponibile in oltre 60 store dislocati lungo tutto lo Stivale e, naturalmente, sull’e-shop Pittarello.

Sfoglia la gallery e scegli il tuo modello preferito!

