Come abbinare i colori degli accessori? Ecco le nostre regole

Per coordinare o mixare al meglio le nuance di borse, scarpe, cerchietti e cappelli, ci sono alcune “fashion rules” da seguire. Eccole tutte quante, per non sbagliare mai



Abbinare i colori degli accessori non è un’impresa facile: a volte il coordinato non va bene, altre è meglio mixare nuance complementari, altre ancora è bene puntare su tinte contrastanti...

Per sapere sempre come comportarsi di fronte a un outfit (allo specchio e non solo), ci sono alcune regole da seguire. Le abbiamo messe nere su bianco in questa guida all’abbinamento dei colori degli accessori. Seguitela step by step e non farete mai scivoloni di stile, garantito!

Borsa e scarpe dello stesso colore

Fino agli anni Sessanta era una regola ferrea: le scarpe dovevano per forza essere dello stesso colore della borsetta. Dai Seventies in poi, invece, la regola è stata disattesa, portando a un mix caleidoscopico di colori diversi tra tutti gli accessori. Oggi il coordinato torna a fare battere i cuori più glamourous: scarpe, borsa e anche un terzo accessorio della medesima tinta - se proprio si vuole esagerare con lo charme - rendono gli outfit a dir poco impeccabili. Se la mise è su fondo neutro, giocate di contrasti scegliendo una nuance che spicchi notevolmente per la “parure di accessori”. Viceversa, su look già colorati puntate su un fil rouge cromatico più classico. Altrimenti fatevi guidare dall’allegria, abbracciando il color block per un effetto ultra giocoso.

Non solo contrasti cromatici ma anche tattili

Un modo originale per mixare gli accessori? Giocare di contrasti a livello cromatico e non solo: puntare anche sul senso del tatto. Come? Semplice, accostando a una texture liscia e luccicante una scamosciata e opaca. In questo modo sia le nuance sia il finish saranno perfettamente a contrasto, restituendo un bel mix a livello visivo e anche a livello tattile. E pure il gusto non rimarrà a bocca asciutta, nel senso che questa regola fashion garantisce un gusto ultra chic!

Quindi non solo colori a contrasto ma anche stoffe e materiali vari. Il satinato andrà a braccetto con l’opaco, la shape metallica con quella "matte" del camoscio e via dicendo. Gli accostamenti, sia cromatici sia materici, sono tantissimi quindi scegliete l’abbinamento a contrasto che preferite in base al vostro mood.

Un tocco di colore contrastante che spicchi sull’outfit

Un altro modo per regolare i colori degli accessori è sceglierne uno la cui tinta spicchi in maniera “wow” sul resto della mise. Ad esempio un marsupio rosso fuoco su un look che mescola i toni del marrone oppure l’orange touch di una borsa arancione che faccia da tocco vitaminico e agrumato su una jumpsuit beige.

La regola è quindi quella dello “shocking”: su una base tenue e neutra, fate sì che la nuance di borsa, scarpe, cappello o cerchietto “spari” cromaticamente in maniera esagerata. Anziché stonare, quella nota contrastante si intonerà perfettamente con il resto dell’outfit. E darà un tocco di allegria pura a un look altrimenti troppo austero e anonimo, fidatevi.

Accessori en-pendant con un capo

Anche il cosiddetto “en pendant” con un indumento è una soluzione fashion ottima. Potete scegliere di accordare borsa, scarpe, cintura così come occhiali, cerchietto o cappello a un pezzo della mise, per avere un risultato bicolor che darà un vero e proprio ritmo al vostro look.

Scarpe e pantaloni dello stesso colore, borsa e top, blazer e cintura, marsupio e gonna… gli incastri sono tantissimi, tutti ideali per formare un puzzle fashion convincente.

Mantenete come nuance generali al massimo due o tre per evitare di scivolare nell’effetto "arlecchino". Due note di colore differente daranno un accordo estasiante a tutto l’outfit. Dalla terza in poi "ni", dalla quarta in avanti "no", dalla quinta "ciao"...

La borsa a contrasto in look total color

Il total color piace molto ai palati più ghiotti di classic style ma esagerare con l’omogeneità potrebbe sortire un effetto poco glam. Un accorgimento perfetto per scongiurare la caduta di stile è il tocco di colore a contrasto della bag.

Total color bianco? E allora via libera a una borsa nera! Al contrario, total color black? La white bag sarà la nota cromatica più adatta.

Per uno stile classico intramontabile, l’accoppiata black & white è la più azzeccata ma ciò non significa che gli altri colori siano da bandire. Anzi, se volete quel tocco di originalità in più, via libera alla tavolozza dei pastelli e dei fluo per la borsa, l’importante è che la palette del resto viri su tinte neutre.

Scala di nuance vicine di tonalità per scarpe e borse

La regola classica delle scarpe in tinta con la borsetta non vi convince? Potete optare per una via di mezzo che conferirà eleganza da un lato e originalità dall’altro.

Scegliete tonalità vicine della scala di colori per avere un’accoppiata cromatica simile ma non uguale. Rosa e lilla, oro e giallo, grigio e panna… l’importante è giocare più di sfumature che di nuance.

Partite da una base comune e sfumatela a piacere: non sbaglierete mai, parola di Pantone.

Borsa e cintura dello stesso colore? Oh yes!

Un’accoppiata cromatica che non delude mai è proprio quella della borsa con la cintura. Mantenete per entrambi gli accessori lo stesso colore e tutto l’outfit ne guadagnerà in stile.

Il bianco e il nero sono nuance sempre perfette, impeccabili da accostare a qualsiasi altra tinta. Anche i neutri e i colori tenui vanno quasi sempre bene da mescolare a colori più accesi e grintosi.

Se volete un’ispirazione che coglie sempre nel segno, fatevi guidare da madre natura: “shakerate” i colori in maniera naturale, ispirandovi ai paesaggi autunnali, primaverili o estivi. Per eleganza austera molto chic, anche la tavolozza dei colori invernali andrà benissimo: grigio perla, nero fumo, azzurro ghiaccio e ogni sfumatura della stagione fredda saranno a prova di amica criticona.

La borsa che richiama un piccolo dettaglio dell’outfit

Non siete da coordinati e total color? Nessun problema! Per abbinare gli accessori potete “accontentarvi” del richiamo di un piccolo dettaglio cromatico della mise.

Dal particolare della stampa di una t-shirt al colore della maglia che sbuca dalla camicia, scegliete il colore della bag in base a quello.

Più piccolo e discreto sarà il dettaglio, più charme guadagnerà il look. Perché sembrerà che a guidare il vostro stile sia stata la disinvoltura, l’ingrediente numero uno per una ricetta ultra chic. Impariamo a sfoggiare la disinvoltura come fanno le parigine così la borsa dello stesso colore del ricamo della gonna non sarà l’unico tocco charmant!

Total color

Chi non si accontenta della regola d’antan degli accessori coordinati e vuole un look total color, non deve seguire nessuna regola. Se non quella dell’unica nuance, appunto. Questa soluzione è sempre ottima, l’importante è optare per colori poco appariscenti per non rischiare scivoloni “effetto evidenziatore”.

Le palette dei pastelli così come quelle dei neutri si prestano particolarmente al total color, donando un’allure che non guasta mai.

L’unico rischio è la monotonia: tutto bianco, tutto nero così come tutto rosa o tutto verde potrebbe a lungo andare stancare. In quel caso, basta seguire la fashion rule di cui sopra, quella del tocco di colore contrastante che spicchi sul look. Basta una mini-bag, una spilla o un paio di orecchini dal colore “shocking” e sarete da togliere il fiato.

Gli accessori abbinati al colore dei capelli

Un’altra accoppiata super? Quella dell’accessorio e della chioma! Fatevi guidare dalla tinta dei vostri capelli e giocate di assonanze a livello di borsa, scarpe, cintura, bracciali… Ne basta uno, onde evitare l’esagerazione che non è mai stylish.

Una tracolla gialla che corrisponda al biondo della chioma, scarpe e handbag rossicce en pendant a capelli ginger, una borsa black in pelle lucida con un caschetto nero corvino: la corrispondenza risulterà naturale e ovvia, così ovvia da sembrare al contrario originalissima!

