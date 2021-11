Non trovate gli abbinamenti giusti per trasformare una felpa in un pezzo chiave di outfit raffinatissimi? Nessun problema: ecco qui i consigli che renderanno la felpa il vostro “mai più senza” di tante mise eleganti e adorabili



La felpa è uno dei capi must dello stile casual e sportivo ma da qualche tempo è migrato anche nei guardaroba più eleganti e chic, mescolandosi a pezzi raffinati per un risultato originalissimo.

Chi pensa che la felpa sia “roba da ragazzi” o un indumento per fare fitness, si prepari a cambiare idea in 3, 2, 1…

O, meglio ancora, in 5, 4, 3, 2, 1... Perché qui di seguito troverete 5 esempi di come portarla per essere “wow”.

Seguite le nostre semplici “fashion rules” per mixarla a capi chic e avrete risultati molto ma molto soddisfacenti. Basta poco per fare della felpa la nostra migliore amica, inseparabile compagna di “enne” occasioni (e dress code annessi).

Ecco come abbinare una felpa in 5 modi per risultati che dire “charmant” è poco.

Felpa + blazer = eleganza al quadrato

Una felpa da indossare sotto il blazer? Ebbene sì, è uno dei modi migliori per trasformarla in una chicca raffinatissima. Oltre a dare una sferzata di eleganza alla felpa, questo abbinamento sdrammatizzerà pure la giacca, rendendola meno seria. Un livello di casual che si abbassa da un lato e uno di charme che aumenta dall’altro, ecco il risultato esatto della somma felpa + blazer.

Per evitare di eccedere nel casual, fate della felpa l’unico dettaglio “relaxed”: il resto dei capi e degli accessori dovrebbe puntare in alto, proprio in “haute” nel senso di couture. Pantaloni sartoriali, gonne a matita in pelle nera, clutch dalle fantasie chic come il principe di Galles e stivaletti lucidi con tacco a stiletto contorneranno al meglio la felpa.

La felpa in look bicolor

Un altro modo per rendere la felpa impeccabile? Puntare sull’outfit bicolore. Si può scegliere sia il total color con solo la felpa in un’altra nuance oppure l’alternanza di due tonalità per tutti gli indumenti.

La scelta del bicolor è sempre ottima perché movimenta il look senza esagerare con l’effetto caleidoscopio. Tra le accoppiate cromatiche più eleganti di sempre c’è il classico black & white, una garanzia di stile intramontabile. Più che bianco e nero, un sempreverde insomma, rimanendo in tema colori...

Anche il rosa e il nero o il rosso e il nero (Stendhal approved) sono binomi cromatici ideali per non tradire il livello di raffinatezza e al contempo giocare con tonalità più accese rispetto al bianco.

Il nero, invece, dovrebbe sempre giocare un ruolo da protagonista. O “lui” o le sue tante “controfigure” come il blu navy e il marrone scuro, da mescolare a nuance soft per una scacchiera di colori inebriante.

La felpa con la gonna, un’accoppiata deliziosa

Per concedersi una buona dose di femminilità pura, la gonna lunga o longuette è sempre un’ottima idea. E per mitigarne l’effetto romantico quale miglior top di una felpa? Domanda retorica perché infatti la felpa non ha concorrenza in materia di capi casual. Soltanto una t-shirt potrebbe competere, eppure un particolare che rende imbattibile la felpa come “sopra rilassato” è il cappuccio.

Una maxigonna dal finish lucido che si tinge di colori iperfemminili come rosa, viole e rosso troverà la propria dolce metà proprio in una felpa minimal in grigio ghiaccio, per esempio. Un sotto elegante e sensuale che vede in un top casual ed essenziale la sua controparte, insomma.

Una gonna nera longuette si sposa al bacio invece con una felpa bianca con stampa fotografica, un abbinamento che calibra alla perfezione charme e urban style.

Anche in questo caso seguite la regola del bicolor per non sbagliare di una virgola.

La felpa cropped, sexy e très chic

Chi pensando alla felpa ha in mente il felpone da jogging con cappuccio e non trova l'idea allettante, può sempre optare per la “cugina bella” del felpone: la “felpina” crop.

Questa versione cortissima è di tendenza da qualche tempo e non accenna minimamente ad andare fuori moda, anzi.

Scegliere una felpa cropped è già il primo passo verso un outfit di successo, mescolarla poi ai capi giusti consacra il look a "super wow", quindi tirate fuori carta e penna per appuntarvi questi mix.

Con una minigonna dalla texture metallica, con una gonna lunga plissettata, con un paio di jeans skinny o dei pantaloni sporty, ecco gli altri ingredienti per una ricetta gustosissima a base di felpa corta!

Se avete un giro vita tonico, potete pensare di abbinare la felpa cropped a gonne e pantaloni a vita bassa altrimenti vita alta… tutta la vita, come si suol dire.

La felpa per sdrammatizzare look ultra chic

Un paio di pantaloni di velluto con tacchi alti e tracollina con nappe? Una pencil skirt dorata con sandali e Saddle bag di Dior? Un trench a righe en pendant con una handbag e stivaletti in pelle bianchi slingback? Tutte formulazioni fashion dall’altissimo livello di charme, così alto da non disdegnare il tocco casual di un capo. Quale? Indovinate un po’… Ovviamente “lei”, la nostra BFF: la felpa!

Un ingrediente perfetto per rendere meno seri certi outfit, dando quell’urban touch che sdrammatizza tanto il velluto quanto le perle. Per dare anche alla felpa un’aurea di charme, preferitela minimal, tinta unita o con una stampa molto sobria e discreta al fine di inserirla meglio nel contesto charmant.

