L o indicano gli esperti del design e lo rileva la Pantone, massima autorità in termini di trend ma soprattutto ce lo dice il nostro umore. Questa stagione più che mai abbiamo bisogno di colore e ottimismo! Pronta per la tendenza crochet?

La tendenza crochet è presente dalla notte dei tempi e un po' in tutti gli armadi ma raramente è arrivato fino alle vetrine dei brand internazionali e sulle passerelle dei designer più apprezzati. Se non hai già una collezione crochet a casa allora chiedi a tua madre di regalarti qualcosa dal guardaroba della sua adolescenza o bypassala e chiama subito la nonna che sicuramente sa fare l’uncinetto.

Altra soluzione? DIY (fai da te), perché il crochet è vero amore!

Che cos'è il crochet?

Crochet, knit, macramé… Durante il tuo shopping online puoi leggere questi termini ma sei sicura di sapere quale sia la differenza?

Crochet o come si dice in italiano, l'uncinetto, è una tecnica di lavorazione dei filati con una specie di uncino che serve per prendere il filo e rigirarlo seguendo un'infinità di patterns come, per esempio, i granny squares, mattonelle e vari tipi di punti semplici che puoi usare per un solo capo o mischiarli a tuo gusto.

Knit significa lavorare a maglia. È tutto molto simile al crochet però per la maglia servono due ferri, li puoi trovare come due pezzi singoli o circolari che vengono utilizzati per la lavorazione per esempio dei cappelli invernali, dei calzini e tanto altro. Spesso chi sa fare il knit sa fare anche il crochet, perché lavorare con i filati è una vera passione!

Macramé è invece una tecnica diversa dall'uncinetto e dalla maglia che va presentata perché spesso anche i brand più grandi pubblicano dei lavori chiamati crochet quando in realtà sono pezzi fatti a macramé. Come iniziare? Sicuramente dal fatto che nel macramé non hai bisogno di nessun attrezzo, bastano le tue mani! Le lavorazioni da fare quindi sono tanti nodi come square knot, larks knot e altre tipologie che intrecciano corde, filati e fibre naturali.

Queste tre tecniche sono abbastanza semplici e realizzabili da chiunque adori lavorare con le mani. La ricetta giusta è un po' di pazienza e tanti tutorial su youtube. Allora perché non ci provi anche tu? Trova la tua merceria prefe e scegli qualsiasi filato o corde che ti ispirano per fare la tua prima prova!

Designers che cambiano il mondo

Il mondo è pieno di fast fashion, noi di The Wom Fashion però ti consigliamo per questa tendenza i piccoli designer che fanno tutto a mano. E quali altri potremmo seguire se non quelli Italiani? Allora preparati per una dose d'influenza di Made in Italy!

Rathat Family è un brand piccolo ma molto famoso, creato da Alice Sofia Navarin, una modella, che durante il primo lockdown in Italia imparava da sua mamma come fare il crochet. La parte che ci piace di più è che questo progetto è gestito da tutta la sua famiglia includendo sia i genitori sia la sorella. Family business love!

Matimì non è solo un marchio, è un progetto seguito da tre generazioni di donne ed è completamente dedicato al crochet realizzato dai filati italiani. È uno di pochi brand che offre un'ampia gamma di prodotti tra cui scegliere. Per farti capire ancora di più quanto sono meravigliosi ti dico solo che una delle loro fedelissime è Chiara Ferragni!

LC23 è uno spazio creativo di Leo Colacicco. Non è un brand 100% crochet però ha quella magia dello wow product che ci spinge a seguirlo in attesa di nuovi prodotti. Per questa Primavera Estate con la tendenza crochet hanno collaborato con Francesca Romana Ruggieri che ha realizzato scarpe fatte con granny squares che non troverete da nessun'altra parte nel mondo!

Tutto può essere crochet-cool

La tendenza crochet non si fermerà al tuo armadio, perché il crochet è ormai uno stile di vita che parte dai vestiti, passa per gli accessori fino alle decorazioni di casa e arriva niente di meno che ai mobili up cycled con questa tecnica meravigliosa.

Crochet all around

Dici che iniziare con un total look di crochet possa sembrare troppo? Allora non hai mai visto un outfit di cui ti innamorerai e perderai la testa! Per i giorni caldi non dimenticare che questi capi fanno respirare la pelle come niente altro. Osa!

Bohéme hippie girl

Il layering è il best friend del crochet. Sopra il costume da bagno o sopra un crop top puoi sempre abbinare un coprispalla in crochet e se sei fortunata di trovarti in una di quelle serate d’Estate con un venticello fresco allora basta aggiungere un cardigan leggero. C'est magnifique!

Femme Crochet Fatale

Indossare capi crochet non significa sempre sembrare uscita dagli anni '70. Anzi, c'è una ampia offerta di stili e quindi anche tu, cara femme fatale, puoi seguire questa tendenza con un vestito mini e la schiena scollata. Non dimenticare le beach waves e qualche braccialetto intorno la caviglia per far capire a tutti che sei la regina dell’Estate 2021!

Chic & elegant crochet

Il Luxury lifestyle è il tuo mood? Allora ispirati a Camille Charriere e al suo outfit total crochet, perfetto per le serate in stile. Stai già facendo una ricerca per poter copiare questo look, giusto? Allora non dimenticare di postarlo sul tuo Instagram perché questo outfit ti farà diventare la prossima influencer!

La tendenza Crochet, shopping time!

Non c'è via di scampo, il crochet conquista tutte! Allora anche per te, crochet fan, ecco una mini guida sui prodotti più cool dell’Estate 2021.

PEPOLI 1 di 14 - canotta ad uncinetto in cotone, PEPOLI DOLCE & GABBANA 2 di 14 - borsa a tracolla in rafia, DOLCE & GABBANA ROSE CARMINE 3 di 14 - vestito colorato ad uncinetto, ROSE CARMINE Celine 4 di 14 - maglia con cappuccio, CELINE GABRIELA HEARST 5 di 14 - mocassini in pelle e crochet, GABRIELA HEARST MANGO 6 di 14 - crop top fatto a granny squares, MANGO PULL AND BEAR 7 di 14 - cardigan estivo, PULL AND BEAR MATIMÌ 8 di 14 - short in granny squares, MATIMÌ STRADIVARIUS 9 di 14 - crop top mono spalla, STRADIVARIUS & OTHER STORIES 10 di 14 - cappello da pescatore di paglia, & OTHER STORIES ZARA 11 di 14 - camicia lunga, ZARA TOMS 12 di 14 - scarpe crochet, TOMS ANNA KOSTUROVA 13 di 14 - maxi abito in crochet, ANNA KOSTUROVA MISSONI 14 di 14 - pantalone a vita alta, MISSONI