R ealizzati in pelle di montone o di pecora, sostenibili e super cute: scopri i modelli più amati e anche le altre proposte del noto marchio australiano.

EMU Australia, fondata nel 1994, è stata una delle prime aziende al mondo a produrre stivali in pelle di montone. Ha sede a Geelong, la seconda città più popolosa dello stato di Victoria, in Australia. Quegli stessi stivali sono diventati iconici, amati dalle it-girls ma anche dal resto della famiglia. Perché EMU Australia pensa a tutti: donne, uomini, bambini.

Stivaletti Stinger Micro - EMU Australia

Un’azienda che guarda al futuro

Gli emù sono animali australiani alti e imponenti, nonché velocissimi; pensa, possono raggiungere i 48 km orari. E non sono in grado di camminare all’indietro. Ecco spiegata la scelta del nome: EMU Australia è un’azienda che guarda costantemente in avanti, proiettandosi verso il futuro. Impegnata in un’evoluzione continua relativa ai processi di lavorazione, al design, ai dettagli.

Utilizza soltanto materiali sostenibili e naturali, e questo va sottolineato: la lana Merino e la pelle di montone australiane sono famose ovunque per la loro bellezza e morbidezza, ma anche perché rinnovabili e biodegradabili. EMU Australia si distingue per la creazione di prodotti di eccellente qualità, progettati per resistere al passare del tempo, superando così il trend del fast fashion. Valorizza l’artigianalità e la tradizione, ma allo stesso tempo intercetta le tendenze moda del momento. Il risultato di tutto questo? Uno stile unico.

Stivaletti Platinum Stinger Mini

Quei boots che ci conquistano

… E lo stile unico di EMU Australia trova la sua perfetta espressione negli stivaletti invernali. Caldissimi, super cute, soffici. Una volta infilati, vien voglia di tenerli sempre ai piedi. Prova e vedrai! Aspetta, prendi nota: i prodotti di quest’azienda sono accreditati con il logo Woolmark, marchio registrato della Woolmark Company. Una garanzia assoluta. Ma torniamo ai boots.

Gli Stinger Micro di EMU Australia sono stivaletti da donna in morbido e confortevole montone australiano di ottima qualità resistente all'acqua. Dalla silhouette iconica e disponibili in numerosi colori, si adattano a ogni outfit, grazie anche al design minimalista. Puoi abbinarli ai jeans skinny come ai leggins, alle minigonne, ai pantaloni con gamba larga; anche farne un pezzo chiave di un look quiet luxury, perché no?

Stivaletti Stinger Micro - EMU Australia

Una reinterpretazione contemporanea degli Stinger è il modello Foy Flatform Micro, realizzato in pelle di pecora double-face resistente all'acqua e dotato di platform: ultra trendy.

Stivaletti Foy Flatform - EMU Australia

Ci sono poi i boots della linea Sharky, grande tentazione per chi ama gli outfit eyecatching: con una suola ispirata alla forma aguzza e seghettata dei denti degli squali, questi modelli non passano di certo inosservati. E allo stesso tempo garantiscono un livello Pro di comfort.

Stivali Sharky Blurred - EMU Australia

Per i più piccoli: EMU Australia, come dicevamo, produce inoltre stivaletti per bambini e neonati. Non mancano versioni con stampe audaci e vivaci, simpatiche creature del bosco o della giungla, e finiture ispirate al luccichio delle stelle.

Stivaletti per bambini Wallaby Mini - EMU Australia

Non solo stivali

Per le vacanza in montagna, per la città, per qualsiasi luogo e contesto: i boots EMU Australia diventano nostri alleati preziosi, fidati compagni delle giornate più fredde. Però a un certo punto arriva il momento di sfilarsi dai piedi. Con reticenza, è inevitabile. Ed ecco una buona notizia: ci sono anche le magnifiche pantofole!

I modelli Jolie e Mayberry, in particolare, si rivelano il top per il relax a casa. Le Mayberry sono in morbida sheepskin australiana con punta smerigliata e design incrociato, le Jolie sono in camoscio e foderate con montone naturale australiano. Sappiamo che lo stai pensando e confermiamo: sì, sono l'ideale anche per abbracciare la tendenza delle ciabatte con pelliccia da indossare anche al di fuori di casa.

Dove trovare gli stivali di EMU Australia? Basta dare un'occhiata all'elenco dei rivenditori partner ufficiali!

Pantofole Mayberry - EMU Australia

I contenuti di questo post sono sponsorizzati da EMU Australia – ITALIA.