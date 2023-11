S tai pregustando la tua vacanza in mezzo alla neve? Allora ecco le idee più cool per i tuoi outfit da montagna e il recap delle regole di stile!

Ci siamo. Le temperature cominciano a scendere, i giorni volano e... voilà: in uno schioccare di dita sarà inverno. E saranno quindi – tra l’altro – fiocchi di neve, cime imbiancate e vacanze ad alta quota. Insomma, più il termometro scenderà e più a noi verrà voglia di salire su qualche cucuzzolo innevato.

Urge portarsi avanti e pensare agli outfit da montagna per questo inverno targato 2023 2024, pregustando quelle atmosfere e traducendo in realtà il seguente concetto: si può essere cool anche quando fa freddo, molto freddo. Anzi, è questa una delle situazioni in cui le it-girls sono chiamate a sfoderare tutta la loro… maestria in materia!

Piumino lungo + leggins termici + Ugg mini platform

Outfit per sciare... e per il relax

Per definire gli outfit da montagna, dobbiamo partire da un presupposto: non si va lassù soltanto per sciare o fare snowboard. Come insegnano le celebs, la componente relax è tutt’altro che trascurabile. Molti preferiscono semplicemente affondare i piedi nella neve, passeggiare, munirsi di ciaspole e rifugiarsi in qualche chalet a bere cioccolata fumante. Ricaricare le pile davanti a un fuoco che arde.

E tutto questo significa, tanto per cominciare, che lo stesso abbigliamento sportivo – a partire dalle tute – deve rivelarsi versatile. Adatto anche alle suddette situazioni e altre ancora. No a mise troppo strutturate o seriose; sì ai fit più rilassati, alle tonalità vivaci e alle fantasie originali, ai dettagli che si rivelino utili ma al contempo fashion: per esempio cappucci staccabili, tasche che movimentano il design, piccoli elementi decorativi. Accessori glam come le borse fluffy in ecopelliccia.

Giacca teddy + cargo tecnici + Moon Boot

Look layered (e altri fashion tricks)

Quando si tratta di decidere come vestirsi in montagna (e quindi cosa mettere in valigia) c’è una regola imprescindibile: bisogna pensare a look layered, ovvero multistrato. A cipolla, insomma. La seconda regola è una conseguenza naturale: scegliere capi intercambiabili, che permettano di creare diversi abbinamenti.

L’esempio più classico? Piumino, pantaloni da sci - o comunque caldi e possibilmente impermeabili - con maglia termica e/o lupetto e pullover pesante. Terza regola: i leggings termici sono necessari perché ultra strategici. Perfetti dalla mattina alla sera, camaleontici e caldi. Tieni presente che i doposci sono stati sdoganati anche per la città; a maggior ragione, quindi, in montagna puoi indossarli per tutto il tempo che vuoi. Anche con un maxi cappotto, il montone o la pelliccia.

Piumino colorato + leggins termici + sneakers

Quei capi che fanno la differenza...

Ricapitolando: l’equipaggiamento tecnico è indispensabile, ma va scelto senza mai rinunciare allo stile. E poi gli outfit da montagna vanno oltre. Per i momenti in cui vuoi rilassarti-e-basta, punta sull’abbigliamento cozy. Metti in valigia, come dicevamo, il capospalla in pelliccia (meglio ancora in eco pelliccia) o il cappotto lungo e caldissimo, i leggings, i lupetti colorati, magari gli stivali da pioggia.

E ben vengano tocchi retrò e anche ironici al punto giusto, per esempio i maglioni con le trecce e con lavorazioni allegre, che mettano di buonumore. Perché il buonumore, in fondo, è l’obiettivo principale del viaggio. Ribadiamo l’importanza degli accessori: borse, cappelli, occhiali da sole avvolgenti, paraorecchie “pelosi”. Quando si tratta di moda da montagna, nulla va lasciato al caso!

Pullover da sci + pantaloni in nuance + doposci in pelo + maxi coat

Tutto chiaro? Bene, un ultimo step: prima di scegliere definitivamente quali abiti e accessori portare in montagna, fai le dovute prove davanti allo specchio. E se cerchi qualche ispirazione più, dai un'occhiata alla nostra gallery. Troverai molte delle proposte più cool del momento!

Courtesy of press office 1/22 Parka lungo in cashmere, seta e nylon con cappuccio staccabile che si annoda come maxi sciarpa (HERNO) Courtesy of press office 2/22 Maglione in pile con maniche raglan e vestibilità ampia sulle spalle con motivo a scoiattolo (UNIQLO JW ANDERSON) Courtesy of press office 3/22 Leggings tecnici con zip laterali a soffietto (LAMUNT) Courtesy of press office 4/22 Giacca impermeabile a tre strati (LAMUNT) 5/22 Pantaloni in pelle slim fit (RALPH LAUREN) 6/22 Stivali imbottiti in nylon (MOON BOOT) 7/22 Maglia a maniche lunghe in pile (OYSHO) Courtesy of press office 8/22 Pantaloni da sci neri con pettorina 3 strati StormMove™ (H&M MOVE) 9/22 Maglione dolcevita in lana con zip (MONCLER) Courtesy of press office 10/22 Giacca imbottita in tessuto jacquard paisley iridescente (CANADA GOOSE X CONCEPTS) 11/22 Mantella in shearling con collo alto (GIORGIO ARMANI NEVE) Courtesy of press office 12/22 Giacca a clessidra con imbottitura in piuma d'oca, cintura e mini marsupio integrato (IENKI IENKI) Courtesy of press office 13/22 Pantaloni in nylon e poliestere con imbottitura in piuma d'oca (IENKI IENKI) Courtesy of press office 14/22 Montone color caramello con pelliccia sintetica (PRIMARK) 15/22 Pullover a trecce con collo alto (ZARA) 16/22 Leggings neri in filato termico (GOLDENPOINT) 17/22 Giacca bicolor in tessuto impermeabile (SALOMON) 18/22 Maglione a collo alto con lavorazioni jacquard (NAPAPIJRI) 19/22 Piumino smanicato argento (CANADA GOOSE) 20/22 Giacca effetto velluto con imbottitura in piumino riciclato (THE NORTH FACE) Courtesy of press office 21/22 Stivaletti imbottiti e trapuntati (RITA ORA X PRIMARK) Courtesy of press office 22/22 Maschera sportiva avvolgente con inserto in pelle sul frontale (TOM FORD) PREV NEXT