S ei a caccia di strategie per “scrollarti di dosso” qualche annetto? Ecco 5 segreti per look dal potere anti-age di cui fare tesoro

“La giovinezza non ha età”, diceva Pablo Picasso. E non c’è nulla di più vero perché “essere giovani” va oltre l’età anagrafica: è una condizione mentale, intima e personale. Oltre che il frutto di una buona cura di sé e di una giusta consapevolezza della propria immagine.

Il look ovviamente gioca un ruolo fondamentale nella faccenda: possiamo incontrare persone giovanissime che - facendo scelte di outfit più o meno mirate - aggiungono qualche annetto alla propria immagine, e ne esistono altre che – anche grazie alle mise più azzeccate che si possano individuare – sembrano aver bevuto l’elisir di lunga vita. Ebbene che tu ci creda o meno, ciò che indossiamo può avere un potere spiccatamente anti-age; e no, non è una leggenda metropolitana. Si tratta di giocare d’attacco rispetto al tempo che passa: le scelte giuste in materia di fashion possono davvero (quasi) fermarlo.

Ecco dunque il nostro mini-vademecum, con 5 regole d’oro che ci svelano come ringiovanire il look a prova di candeline. Prendi appunti, studiati bene i trucchi per dichiarare guerra all’età che avanza e preparati a stupire tutti quando ti troverai a dichiarare il tuo anno di nascita!

1. Armocromia… fai la magia!

Il primo elemento a cui prestare attenzione quando si vuole dare una “svecchiata” al look è il colore. Le cromie, se ben selezionate, sono delle alleate insostituibili capaci di illuminare, aggiungere energia o portare equilibrio all’immagine.

No dunque al giocare unicamente su colori cupi e neutri, sì all’utilizzo di tonalità chiare o vitaminiche ed energiche.

Ma come scegliere? Di certo ascoltando e assecondando la propria personalità, ma anche cercando di capire quali nuances siano più donanti per le proprie caratteristiche personali secondo l’Armocromia. Perché non esistono colori giusti o sbagliati in assoluto, esistono alcune cromie perfettamente valorizzanti (spesso dal potere assolutamente liftante!) oppure sfumature che si rivelano nemiche dichiarate, diverse per ciascuno noi: imparare a riconoscerle e utilizzarle con consapevolezza è il primo passo per sfruttare i capi che indossiamo come autentiche frecce al proprio arco nella missione “apparire più giovani e luminose”.

Credits: Getty Images

2. Bilancia l’outfit

Spesso, quando si inizia a pensare al look come a qualcosa che si lega all’età, si hanno due reazioni: vestire in modo molto young – buttandosi a capofitto nelle ultimissime proposte di fashion design – oppure puntare unicamente su pezzi super-classici.

Spoiler: nessuna delle due strategie si rivela mai vincente perché gli estremi tendono sempre a farci guadagnare qualche annetto non desiderato!

Vestire unicamente con capi rubati alle ultime tendenze comporterebbe il grosso rischio di sottolineare un certo gap generazionale e nasconderebbe ciò che di più prezioso hai costruito nel tempo: il tuo stile. D’altro canto l’abuso di capi troppo tradizionali e senza guizzi rende la figura troppo seria e noiosa.

Per questo saper mixare e bilanciare dei capi più trasversali e dal sapore più classico a uno o due pezzi più nuovi e grintosi (magari shakerando anche due stili differenti) sarà la carta vincente per uscirne (almeno apparentemente!) con qualche anno di meno.

Credits: Getty Images

3. Occhio ai tagli

Abbiamo detto che, per costruire un look anti-age vincente, gli ultimi trend devono essere dosati con cautela - è vero - ma ciò che non abbiamo ancora detto è che questa regola non vale per le linee e i tagli dei capi.

Bene quindi puntare sì su abiti basic e non troppo estremi, ma è essenziale anche tenere conto delle tendenze del momento in termini di tagli e linee: inutile incaponirsi sulla vita bassissima o sulle giacche ultra slim, quando tutta la moda va da tempo nella direzione opposta!

Il consiglio? Quando scegli un capo – specie se dal sapore molto classico, come un blazer o un paio di pantaloni neri – presta molta attenzione alla contemporaneità del fitting e al modo più attuale per portarlo: il taglio e l’attitudine faranno molto di più di tanti dettagli pesanti e inutili.

Credits: Getty Images

4. Twist & light

Gli accessori – scarpe, borse, bijoux e chi più ne ha più ne metta – diventano elementi più che mai importanti quando si vuole ringiovanire il look.

I dettagli in questi casi sono infatti quanto di più azzeccato per dare un twist e la giusta personalità all’outfit senza il rischio di incappare in eccessi.

Certo, ricorda sempre gli insegnamenti di Mademoiselle Coco Chanel: “la semplicità è la chiave dell’eleganza”. Ma d’altro canto un accessorio importante ben inserito nel look diviene in un men che non si dica quel guizzo di carattere capace di infondere contemporaneità anche agli outfit più classici.

E quindi? Un look anti-age come si deve ha bisogno di fare leva sulla leggerezza, perciò il dettaglio protagonista deve essere uno solo.

Non lasciarti prendere la mano dunque, pena: apparire poco raffinata e overdressed, andando automaticamente a mancare l’obiettivo di alleggerire l’insieme e apparire più giovane.

Credits: Getty Images

5. Il trucco del fashion-amuleto

Last but not least, ecco il trucco in più da sfoderare in quelle situazioni speciali in cui davvero vuoi dare il meglio di te.

Pensaci: quando ci sentiamo bene con noi stesse si vede, è una regola universale che in un solo momento ci fa apparire più sicure, distese e luminose. E – perché no - anche più giovani.

Per questo motivo, quando vogliamo un boost di sicurezza (e di bellezza!) portare qualcosa che ci faccia sentire perfettamente comode e a nostro agio è sempre un’ottima idea.

Tutte noi abbiamo nell’armadio quei pezzi chiave (abiti, ma anche accessori più o meno grandi) dotati di poteri quasi terapeutici. Li riconosci subito: sono quei dettagli che, quando li porti, ti fanno sentire subito bella. Indossarne uno, a completamento delle quattro regole d’oro elencate qui sopra, ti darà quel quid in più che cercavi e ti toglierà qualche anno in un men che non si dica.

Credits: Getty Images