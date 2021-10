C i vuole poco per rovinare anche un look impeccabile. Ecco cosa dovrai assolutamente evitare.

Sì, no, nì, forse… Indossare i capi e gli accessori, specialmente saperli mixare fra loro, non è sempre un’impresa facile. Anzi. Vuoi per pigrizia o perché ormai la moda accetta quasi tutto. “Quasi”, appunto. La moda è, sì, sperimentazione, contaminazione e va oltre gli stereotipi. Tuttavia ci sono alcuni errori di stile che rendono kitsch il look – seppur apparentemente insignificanti.

Attenzione, dunque, agli scivoloni – imperdonabili – che rendono il tuo look trasandato. È vero che ormai ognuno può vestirsi come vuole, ma ci sono limiti da non superare. Assolutamente. Il risultato? Un outfit di cattivo gusto, che domande! Non devi mai essere fuori tempo e fuori luogo, anzi considera sempre l’occasione e, sì, anche la stagione. Ad esempio… non indosseresti mai i collant con un vestito corto estivo, giusto?

Se è pur vero il detto che “non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace”, è altrettanto vero che c’è un limite a tutto che va ben oltre i tuoi gusti personali. Insomma, ci sono alcuni piccoli dettagli che non devi trascurare. E non solo. Anche delle regole che non vanno mai trasgredite.

Per aiutarti a vestirti sempre con stile, il tuo, abbiamo stilato per te 10 errori di stile che rendono kitsch il look e che non dovrai mai commettere. Neppure sotto tortura.

1) Tanti stili... senza stile

Prendi uno stile... due... tre. Un momento: non c'è cosa più kitsch di mescolare capi e accessori diversissimi fra loro. Perché no, proprio no, l'abito super elegante con la giacca da biker - e per di più con le borchie - non ci piace. Per non parlare poi degli stivali, in questo caso i texani che, indossati in questo modo, sono un colpo al cuore di tutte le fashioniste. Vanno pure bene i mix and match, sono persino di tendenza, ma dovrai fare particolare attenzione a come dosare il tutto per non sembrare troppo... troppo... insomma troppo!

Troppi mix di stile non sono mai una buona idea

2) Animalier su animalier su an... grr

Voglia di fare un twist nei magnifici anni Ottanta? Certo sono sempre attualissimi: basterà puntare su capi, accessori e persino stampe cult. Un esempio? L'animalier che è un evergreen. Stai per caso pensando che il gioco sia fatto? Ecco in agguato l'errore. Le fantasie vanno dosate con cura. Non c'è cosa peggiore di mescolare troppe stampe diverse fra loro. Il risultato, neanche a dirlo, è un'overdose di kitsch.

Mix di stampe animalier... too much persino per una fashionista

3) I collant bianchi

Sempre che tu non voglia sembrare la gigantografia di te bambina (o meglio di come ti saresti vestita, molto probabilmente senza il consiglio di un adulto), i collant bianchi proprio no. Evitali con nonchalance. Il rischio di sembrare Barbie ballerina è dietro l’angolo, specialmente se indossi un paio di ballerine, appunto, o comunque le scarpe con il cinturino.

I collant bianchi lasciali nel tuo armadio o fra i ricordi di quando eri bambina

4) Gli spacchi vertiginosi

Al bando gonne troppo corte e spacchi vertiginosi... specialmente per un'occasione importante. Non sei mica alla fiera del kitsch? Ci vuole sempre buon gusto - e parsimonia - nel saper indossare capi e accessori. Gli spacchi, non sono mai una buona soluzione. Anzi, sono too much... in qualsiasi circostanza. L'eleganza è rappresentata sempre da capi essenziali e sobri. Il resto è noia (e kitsch, ovvio!).

Spacchi vertiginosi? Solo se sei alla fiera del kitsch

5) Infradito sporty con abito elegante

Le infradito da mare non sono poi così facili da indossare – potrebbero farti sembrare sciatta, ma ovviamente dipende dal modello e da come lo indossi. Mai, mai e poi mai con un vestito elegante, potrebbero solo rovinare il tuo look. Specialmente se l’abito in questione è lungo e tocca le caviglie. Intendiamoci, non stiamo parlando di un long dress dalle linee semplici ed essenziali, ma di un vestito asimmetrico, particolare e magari persino troppo bon ton.

Infradito sì, ma mai con un vestito elegante e bon ton

6) Intimo (troppo) in vista

Che la lingerie in bella vista sia un must, è un fatto conclamato, certo. Ma dovrebbe essere scontato il divieto a esagerare. Non lo è? Ebbene..., lo sottolineiamo: ci vuole parsimonia. Sì alla lingerie in pizzo ma elegante e specialmente non troppo appariscente, no a un reggiseno striminzito che lascia poco spazio all’immaginazione per intenderci. Né con i look eleganti né con quelli athleisure.

Sì agli shorts ma non ai boxer, evita di essere sciatta (e kitsch)

7) L'abito da sera con il calzino

C'era una volta un bellissimo abito... magari tempestato di paillettes. C'era e ora non c'è più. Sì, perché se aggiungi un paio di calzini da palestra con un paio di scarpe eleganti come in foto (bocciato!) oltre a commettere un grave errore di stile, sfocerai un un fiume in piena di kitsch... ma di un kitsch assoluto. Vale sempre la regola del buon gusto e di come indossare, e preferire, alcuni capi e accessori ad altri.

No ai calzini della palestra con le scarpe super eleganti

8) Mix di stampe e fantasie

La moda, lo abbiamo detto, è contaminazione pura, va oltre gli stereotipi. Per questo motivo accoglie i mix & match, di stile e di stampe. Quando però non devi esagerare? Mai mixarla a stampe – ad esempio volti o immagini pop in stile rock o Nineties – con le fantasie che siano floreali, a righe o pois. Il troppo stroppia, insomma.

I mix & match vanno bene ma non esagerare tra stampe e fantasie

9) Un look da sera... in pieno giorno

Effetto overdressed. Un bel vestito non ti fa passare mai inosservata, specialmente un long dress elegante e dalle linee essenziali in seta o in raso. Ci sono, però, alcune occasioni in cui devi proprio evitarlo. Sì, per la sera – con scarpe basse o alte con i cristalli ad esempio – proprio no, invece, la mattina. Fuori tempo, fuori luogo, fuori tutto.

Indossa il vestito elegante solo la sera (mai la mattina)

10) La shopping bag... a un evento

Borse, un'altra passione proprio come le scarpe. Ci sono persino quelle che si adattano al tuo fisico. Okay, i modelli easy and chic sono i benvenuti, come le shopping bag. Attenzione, però, a non esagerare. Evita di essere kitsch portando quella della spesa la sera, ovviamente non commetteresti mai questo errore ma è sempre bene specificarlo, o in qualche occasione elegante. Too much (e fuori luogo!).

La borsa della spesa? Comoda, ma solo per fare la spesa appunto