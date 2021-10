Per lasciarsi ispirare dalle migliori muse di moda del web, ecco una top ten di autrici di fashion blog da tenere d’occhio. E da followare subito su Instagram!



Le fashion blogger sono le più care amiche che si possano avere: ti danno i consigli giusti e ti suggeriscono i migliori outfit del momento. E ti fanno sentire più bella!

Se un tempo copiare i look era considerato malcostume, oggi è fondamentale per essere chic e di tendenza.

Perché non c’è migliore maestra di quella che passa le giornate davanti allo specchio a provarsi e riprovarsi le mise.

Le blogger di moda lo fanno un po’ per passione e un po’ per lavoro, soprattutto quando incominciano a collezionare follower a più zeri e quindi l’hobby si tramuta in business.

Sappiamo bene che orientarsi nel mare di fashion blogger e presunte tali non è facile, anzi!

Per aiutarti a scegliere chi vale la pena seguire, abbiamo selezionato per te una nostra personale top ten di influencer diventate tali grazie ai loro blog.

Dietro a ogni blog di successo c’è innanzitutto tanta passione. Di certo per ciascuno dei seguenti nomi troverai un amore per ciò che fanno davvero incalcolabile. Ben più elevato del numero di seguaci su IG!

Pronta a prendere appunti? Queste ladies sono ormai tutte quante capitoli fondamentali della “Fashion Bible” più aggiornata che ci sia.

Chi le ama le segua!

Leonie Hanne: chic parigino reinterpretato in chiave contemporanea tedesca

Bella come Kylie Minogue (a cui un po’ assomiglia) e stilosa come una parigina con una marcia in più, Leonie Hanne è uno di quei nomi da segnare in agenda. E da cercare su Instagram per “followarla” immediatamente!

Si tratta dell’autrice del seguitissimo blog “Ohh Couture” il cui segreto sta nell’ibridazione di generi: charme “à la française” e contemporaneità di matrice tedesca si mescolano negli outfit mozzafiato di questa it-girl.

Ha appena firmato una collezione per The Drop by Amazon Moda, intessuta proprio di tutti i suoi grandi amori: maniche a sbuffo, nuance pastello, scollature à la Bardot…

Insomma, tanti dei dettami della moda targata Paris, ecco quali sono le regole base che dettano legge nel guardaroba di Leonie.

Ma il romanticismo glam tipico dello stile francese si innerva della contemporaneità "urban" tedesca, facendo onore alle radici di questa influencer made in German.

Se vuoi essere impeccabile dall’alba al tramonto e dal tramonto all'alba, sfoggiando abiti a strascico piumati con la stessa disinvoltura con cui indossi mise casual fatte di jeans e t-shirt basic, allora la vostra musa è proprio lei.

Mica per niente su Instagram conta la bellezza di 2 milioni di follower!

Blair Eadie: spirito californiano + raffinatezza newyorkese

Blair Eadie è l’autrice del fashion blog “Atlantic-Pacific”.

Vive in California ma è spesso a New York perché dirige il merchandising del marchio newyorkese Tory Burch.

Il suo stile risente sia della cool attitude tipica della East Coast - fatta di colori, palme e fantasie sbiadite dal sole splendente di San Diego e Santa Barbara - sia della raffinatezza top che si respira nella Grande Mela.

E infatti il suo blog si chiama “Atlantic-Pacific”, toccando la moda tipica sia della costa bagnata dall’Oceano Atlantico sia di quella del Pacifico.

Dai pois al patchwork di fantasie animalier, dagli abiti a balze al tulle nelle colorazioni ultrafemminili come il rosa shocking, nel blog di Blair Eadie troverete tantissime chicche da cui trarre ispirazione.

Anche su Instagram: con 1,4 milioni di follower, Blair si riconferma sui social network una reginetta della moda. E della comunicazione!





Gala Gonzalez: spirito spagnolo ibridato da regalità londinese

Modella, dj e fashion blogger. Ecco la trinità ideale per essere attualissima!

La incarna perfettamente Gala Gonzalez, autrice del blog "Amlul".

Spagnola ma di base a Londra, riesce a mixare perfettamente la giocosità fashion di stampo iberico a quella "noblesse" targata Londra.

Ha pure lanciato una linea di abbigliamento realizzata a quattro mani assieme a suo zio, lo stilista Adolfo Domínguez. Inoltre è stata scelta per molte campagne pubblicitarie da brand internazionali come Loewe, H&M e Mango.

Su Instagram ha un seguito che rende onore al suo stile: 1 milione di follower!

Tutti apprezzano la sua versatilità: passa da un paio di jeans skinny con camicia in denim a longdress impalpabili altamente femminili, da originali blazer con ricami floreali a pantaloni flared dalle tinte fluo con una disinvoltura da fare invidia a chiunque.





Chriselle Lim: minimalismo coreano rivisitato in chiave ultra romantica

Metà coreana e metà americana, Chriselle Lim è l’autrice del blog "The Chriselle Factor".

Oltre a essere una blogger di fama mondiale, è anche una vlogger popolarissima su YouTube, con un canale personale che conta oltre mezzo milione di iscritti.

Su Instagram i suoi outfit postati fanno incetta di like. Merito di un originale mix di minimal style asiatico che viene reinterpretato in salsa romantica.

Il risultato? Un puzzle di minidress e tubini neri, di tagli sartoriali molto essenziali e geometrici ma anche di balze, maniche a sbuffo e volant. Camicette in fantasie floreali si fondono a gonne a matita con spacco, in un mix & match sempre impeccabile. L’apprezzano molto i suoi tanti follower su Instagram: 1,1 milioni di fan sfegatati!

Julie Sariñana: casual chic targato LA ma con brio messicano

Se vogliamo parlare di numeri da capogiro su Instagram, allora non può mancare all’appello Julie Sariñana. Il suo account IG è intitolato al suo famoso blog, “Sincerely, Jules”.

5,3 milioni è la cifra pazzesca a cui sono arrivati i suoi follower. Il segreto? Una ricetta che mescola stile casual accessibile a tutte le silhouette (e i portafogli) con un pizzico di sensualità spicy.

Nata a Durango, in Messico, Julie incarna quella bellezza latina che fa impazzire tutti. Vivendo a Los Angeles, inoltre, riesce ad arricchire spirito e stile messicani con quell’allure da Beverly Hills.

Ogni suo look “shakera” stili e tendenze in maniera inebriante. Shorts con maglie a righe un po’ french, lingerie dress mixati con t-shirt dal retrogusto pop-rock, top in crochet… Il suo mondo fashion è un caleidoscopio di trendben dosati. Imperdibile sia sul suo blog sia su Instagram.

Negin Mirsalehi: contemporaneità di stampo olandese mescolata a charme persiano

Una che batte in numeri Julie Sariñana è Negin Mirsalehi, la influencer di Amsterdam con origini persiane.

I suoi seguaci di IG sono la bellezza di 5,5 milioni. Ed è proprio il caso di dire “la bellezza”: questa it-girl nasce infatti come influencer di beauty, merito di una chioma meravigliosa e di una pelle di porcellana. La moda però l’ha calamitata a sé, trasformandola in una fashion blogger a tutto tondo. E a tutte curve!

Il suo fisico statuario e il suo décolleté generoso la incoronano tra le più sexy della rete. Le foto mozzafiato che la incorniciano sia nel blog a lei intitolato sia sul suo profilo Instagram lasciano senza parole, per non dire senza fiato…

Merito anche del suo modo di vestire molto easy: abitini con boots da motociclista si alternano a minigonne di pelle abbinate ad anfibi e top tinta unita. Anche corsetti e bluse in stile Brigitte Bardot non mancano nella sua cabina armadio, regalando così ai suoi follower ispirazioni sempre diverse.

Sierra Furtado: stile acqua e sapone, semplice e molto wow

Con 1,7 milioni di follower su Instagram e 2,77 milioni di iscritti su YouTube, Sierra Furtado è la testimonianza vivente di una sacrosanta verità: la semplicità non passa mai di moda.

Questa giovane blogger e vlogger, infatti, fa della bellezza acqua e sapone e degli outfit simply chic il suo fil rouge.

Gonne e shorts in denim, felpe cropped in fantasie di tendenza come il tie-dye, t-shirt e camicette sono all’ordine del giorno sul suo profilo IG.

Il suo stile è molto young, perfetto da sfoggiare come street-style di tendenza o al Coachella (di cui Sierra Furtado non si perde nemmeno un’edizione).

Riesce a indossare un maglione oversize bianco a collo alto assieme a una pencil skirt in satin risultando divina.

Tanesha Awasthi: moda curvy romantic-chic

Con quartier generale a San Jose, in California, ma spesso in giro per il mondo per lavoro, Tanesha Awasthi è la fashion blogger specializzata in moda curva più cool del momento.

Autrice del blog Girl With Curves, risponde alle esigenze di stile delle taglie plus size. Taglie a cui anche lei ovviamente appartiene: con un fisico generoso e burroso, Tanesha è una delle tante paladine del body pride.

I suoi outfit, infatti, non cercano mai di nascondere parti del corpo lontane dai canoni estetici forzatamente imposti dai media, anzi: Girl With Curves valorizza le taglie forti, offrendo spunti, ispirazioni e consigli per vestirle al meglio.

Anche su Instagram questa ragazza spopola: 460mila follower la seguono quotidianamente per trarre ispirazione dalle sue mise originali. Come indossare il denim più adatto per rendere sexy le culotte de cheval e un side B prosperoso; quali fantasie sfoggiare per il sopra e il sotto; quali spalline sono più indicate.

E ancora: outfit per la spiaggia, per un colloqui, per cenette a lume di candela…

Tanesha Awasthi è anche moglie, madre e designer ma riesce a coniugare perfettamente tutti i suoi impegni, sfoggiando sempre un sorriso smagliante ben lontano dall’essere “photoshoppato”. Esattamente come la sua bellezza fisica naturale e genuina!

Kavita Donkersley: fashion + travel, con moda etnica in base alle mete di viaggio

Anche se i follower del profilo IG di Kavita Donkersley sono molti meno rispetto ad altre sue colleghe (quasi 60mila), questa blogger è molto interessante. Da tenere assolutamente d’occhio!

Le sue passioni sono i viaggi e la moda ed ha quindi trovato un escamotage top per fonderli assieme: scrive di moda etnica, parlando di fashion geolocalizzato.

In base alle mete travel che tocca di volta in volta, Kavita racconta il modo di vestirsi della tale città, regione e nazione. Lo fa sia sul suo blog She Wears Fashion sia su quel microblog che è appunto Instagram. Originaria di Sheffield, in Inghilterra, adesso vive a Londra ma è chiaramente sempre in giro per il mondo per raccontarci usi e costumi. Soprattutto costumi!

Le sue mise variano a seconda del timbro nel passaporto, conferendo a Kavita Donkersley una versatilità eccezionale. Proprio questo continuo variare di palette cromatiche, stili e mood fa sì che i suoi fan siano continuamente invogliati ad andare a curiosare sul suo blog e sui suoi social network. La domanda ogni giorno è: “Cosa si metterà Kavita oggi?”. E va a braccetto con il quesito su dove si troverà, a che latitudine e con quale clima!

Danielle Bernstein: stile newyorkese in salsa casual-chic

We Wore What è uno tra i blog di moda più seguiti del web. La sua creatrice? Danielle Bernstein, la blogger che su Instagram vanta ben 2,2 milioni di follower. Ma non vanta solo quelli: Danielle sfoggia con orgoglio dei look strepitosi, non mancando mai un colpo.

Dall’abitino morbido abbinato a stivali cuissardes al magico trio jeans-maglietta-blazer, ogni mise della Bernstein diventa legge fashion. Le sue scelte sempre azzeccate dipendono da un gusto sopraffino ma anche da una residenza (e città natia) che è garanzia di charme: New York.

E infatti i suoi outfit passano dalla raffinatezza degna di Manhattan al casual-hipster di Williamsburg senza soluzione di continuità. Danielle Bernstein e il suo We Wore What vanno assolutamente seguiti se ami anticipare le mode: tutto ciò che “tirerà fuori dal cappello” questa blogger diventerà poco dopo il nuovo trend must have!