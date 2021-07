I l social network che spopola tra i giovanissimi e non solo ha attirato tantissime influencer di moda. Ecco le 10 fashioniste che devi followare assolutamente. E immediatamente, anche!

TikTok è ormai il metronomo che tiene il tempo (e il ritmo) delle tendenze, fashion in primis: il social network più gettonato dai giovanissimi e non solo è un’incubatrice di mode e di moda. Per essere sempre aggiornate sugli ultimi trend internazionali, basta aprire l’app. Anzi no, non basta: bisogna seguire i profili giusti!

Vuoi followare il meglio in materia di moda su TikTok? Abbiamo selezionato per te una rosa di profili moda su TikTok da tenere sempre d’occhio.

Ecco il top del top (ten)!

Brittany Xavier

Brittany Xavier è tra i primi profili moda di TikTok da followare senza se e senza ma. Questa fashion influencer è celebre per proporre video che coinvolgono l’intero suo nucleo familiare: dal marito alla figlia teenager, è il magico trio di cui fa parte a renderla particolarmente apprezzata in rete. E tra poco diventerà un magico quartetto, dato che Brittany Xavier aspetta un figlio!

Se vuoi imparare a mescolare benissimo look d’alta moda a mise casual e freschissime, passando dai maxi dress al total denim, allora Brittany è la tua guru! Con excursus anche prettamente sportivi: come indossa lei una tuta in maniera cool, non la indossa nessuno. Guardare (TikTok) per credere.

Carla Ginola

Se cerchi un’ispirazione per look parigini molto chic, tra completi manlike con blazer over, abitini romantici dalle fantasie floreali in stile Provenza mon amour e slip dress che fanno molto Montparnasse by night, allora affidati a Carla Ginola. Questa fashion influencer offre consigli notevoli con i suoi video ipnotici su TikTok.

Ha un talento innato per la miscellanea di alto e basso: look elegantissimi con il tocco irriverente delle sneakers chunky, abiti da sera con anfibi punk… Un mix inaspettato e mai banale.

Marta Sierra

Voglia di colore, di look originalissimi, divertenti e irriverenti, insomma di uno stile wow? Marta Sierra è pronta a incantarti con i suoi video trendy.

Nazionalità spagnola, l’estro iberico le scorre quindi a litri nelle vene. Colori fluo, palette pastello, fantasie giocose e anche tanti cocktail inebrianti in cui shakera pezzi di vario genere.

Un lingerie dress in seta con motivo floreale, foulard dai disegni optical e sneakers ai piedi? Ecco Marta Sierra! Sei pronta a innamorartene?

Glojoined

Glojoined è il nome d’arte di Gloria Schito, influencer italiana che su TikTok "va un casino quest’anno", per dirla à la Zoolander…

Offre video che concentrano in pochi secondi consigli di stile, tendenze all’ultimo grido e tante altre chicche che qualsiasi appassionata di moda adorerà.

L’ideale da followare se ami originalità, color block e tocco mannish molto convincente.

Alexandra Pereira

Alexandra Pereira è un’influencer spagnola che sa dosare sapientemente ciò che solitamente caratterizza il gusto iberico. Il suo stile è misurato, sobrio e molto cool.

Minimalismo e gusto che sembra più francese che spagnolo. Quindi, se ami abbinamenti eleganti e mai fuori luogo, lei è quella a cui ispirarsi. Il suo profilo di TikTok propone video a tema moda ma anche sketch divertenti in cui prende di mira il marito, bersaglio prediletto dei suoi tiri tutti da ridere.

Chiara Ferragni

Ebbene sì: Chiara Ferragni è una stella polare anche del firmamento social di TikTok. I suoi video coinvolgono spesso e volentieri anche gli altri membri della famiglia Ferragnez, come accade pure sul suo profilo Instagram.

I suoi outfit sono di grande ispirazione per chiunque voglia essere eclettica al massimo senza mai rinunciare allo charme.

Per il resto, non ha certo bisogno di presentazioni… Da followare prima di tutte: lei è la The Queen di ogni social network!

Kayla Seah

Sei una fan sfegatata delle palette neutre? Allora segnati questo nome e seguilo subito: Kayla Seah.

Losangelina DOC, questa fashion guru ha un gusto che non ha nulla da invidiare a una parigina. Anzi: forse potrebbe insegnare qualcosa alle cittadine della capitale del buongusto, ecco.

I suoi video la vedono protagonista di cambi look davvero gustosi, come un gelato con tante palline di gusti crema dolcissimi. Anche i pastelli fruttati non mancano all’appello. Ciò che non vedrete quasi mai sono le nuance fluorescenti e strong: la prima donna - oltre a Kayla Seah - qui è il garbo.

Bella Hadid

La supermodella Bella Hadid non ha certo bisogno di presentazioni, un po’ come Chiara Ferragni. Ma la sua anima da TikToker è meno conosciuta rispetto a quella più algida e molto chic che incarna sulle passerelle.

Sul social network di video diventa molto più easy, più simile a una comune mortale (ma sempre "bella bella in modo assurdo", sempre per dirla con Zoolander. E lei è bella di nome e di fatto).

Durante i lockdown è sbarcata su TikTok, regalandoci siparietti di lei che balla indossando joggers, leggings, mega t-shirt e mise casalinghe. Che si attengono però sempre a un livello di stile notevole, chiaramente. Parliamo comunque di una top model: volente o nolente, il fashion è pane per i suoi denti.

Thassia Naves

La fashion blogger brasiliana tra le più seguite al mondo è lei, la mitica Thassia Naves.

I suoi video su TikTok spopolano grazie a una passione viscerale sia per la moda sia per il viaggio. Anche quest’ultimo, nonostante le restrizioni che nell'ultimo anno hanno limitato enormemente i globetrotter a causa della pandemia, rimane il suo tema numero due (l’uno è sempre "lei", la moda).

Se vuoi spunti per look originali e “calienti”, tante ispirazioni per essere di tendenza e mai banale, allora Thassia è la tua guida. Spirituale ma soprattutto... per lo shopping!

Caro Daur

Caroline Daur è una delle fashion influencer tedesche più conosciute al mondo. Su Instagram tutte noi impazziamo per lei, ora anche su TikTok, e non possiamo escluderla dalla nostra top ten di profili moda su TikTok da seguire. Inoltre, dato che questo social network riesce a tirare fuori la parte più funny di ciascuno di noi, anche la Caro Daur che siamo soliti conoscere in pose ed espressioni molto chic qui si lascia un po’ andare.

I video con cui mostra i suoi look (sempre impeccabili) sono spassosi e la ritraggono in maniera inedita. La materia rimane però sempre la stessa, non temere: raffinatezza ai massimi livelli, in combinazioni il cui fil rouge è sempre il minimalismo chic.