MAHMOOD Anche lui nutre una grande passione per la moda e, per molti versi, veste i panni di influencer. Per questo Sanremo sceglie un total look Prada in pelle, sintonizzato sulla tendenza utility wear: pantaloni cargo e gilet multitasche. E gioielli strategici ad impreziosire il tutto. Semplicemente giustissimo, come sempre.