L o stilista belga ha ufficialmente annunciato l'addio alla direzione creativa del brand da lui stesso fondato e il congedo dal fashion system.

Un’altra notizia bomba scuote il fashion system: il designer belga Dries Van Noten lascia la direzione creativo del marchio da lui stesso fondato. E anche il mondo della moda. “Cari amici – scrive nella lettera inviata il 19 marzo alla stampa – agli inizi degli anni 80, quando ero solo un ragazzo di Anversa, il mio sogno era quello di avere una voce nella moda”. Quel sogno l’ha pienamente realizzato, ma adesso sente l’esigenza di cambiare rotta. Per concentrarsi “su quelle cose per le quali non ho mai avuto tempo. Sono triste ma allo stesso tempo felice. È arrivato il momento di lasciare spazio alle nuove generazioni”.

L’ultima collezione

La collezione uomo Primavera Estate 2025, che sfilerà il prossimo giugno durante la Fashion Week di Parigi, sarà l’ultima firmata da Dries Van Noten. Dopo di che, già per la collezione donna, il testimone passerà momentaneamente al team creativo del brand. Il designer, però, ha aggiunto una frase sibillina: “Resterò comunque coinvolto nella maison”. Con quale ruolo e per quanto tempo, non è ancora dato saperlo. Step by step.

Un graduale allontanamento

La prima collezione di Dries Van Noten risale al 1986: il successo è stato immediato. Ininterrotto. Nel 2018, però, il gruppo Puig – produttore spagnolo di profumi – è diventato maggiore azionista della label. Avviando un ulteriore processo di ampliamento che è passato da una più ricca offerta di accessori, dal lancio dell’e-commerce nonché delle prime collezioni beauty e fragranze.

Del gruppo Puig fanno parte altri noti brand tra cui Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Paco Rabanne, Carolina Herrera. In quello stesso anno, hanno cominciato a circolare le voci circa un possibile sostituto di Van Noten alla direzione creativa. Insomma, pare che già allora lui stesse meditando di allontanarsi e prendere altre strade. Cala il sipario su una carriera incredibile, durata quasi quarant’anni. Chi sarà il suo successore? A rispondere è proprio lui: “A tempo debito, annunceremo il designer che continuerà la storia del marchio”.