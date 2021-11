Color (r)evolution! Come sfoggiare il colore con stile

LOOK TOTAL BLACK CON TWISTTotal black? Non proprio! Il look “tutto nero” ci piace e – diciamocelo – spesso fa comodo ma, come molti neutri usati in monocromia, potrebbe risultare una vera noia! Che fare? Come Sonia Lyson: dargli un twist con un colore sorprendente usato a piccole dosi, magari sugli accessori! Cosa te ne pare di questo verde neon?