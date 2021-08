M onocolore o fantasia, il costume intero cut out è un must have indiscusso di questa stagione. Per elevare il tuo stile asap!

Diamoci un taglio...di stile! In che modo? Con il costume cut-out che per l'estate 2021 è il re indiscusso in fatto di beachwear, occuperà un posto d'onore sulla spiaggia e ti farà sentire subito una vera fashionista. Valida (e più originale) alternativa al classico costume intero, è il preferito di influencer e celebrities. E soprattutto si adatta a qualsiasi tipo di fisico, basta scegliere il modello giusto, con più o meno tagli e nei punti giusti. La parola d'ordine di quest'anno? Osare!

Dovresti quindi lasciare un posto d'onore ai particolari che fanno la differenza, ovvero ai tagli e alle aperture strategiche nei punti più sexy del tuo corpo. Le varianti del costume cut-out sono tante: dai modelli che presentano una sola apertura a quelli con più aperture laterali, sulla schiena o sull'addome. Meglio indossarli almeno con un primo vero di abbronzatura, rendono di più.

La varianti di tendenza

Trendy e seducente quanto basta, il costume con cut-out può scoprire anche pochi centimetri di pelle, purché li scopra. Insomma, è un vero key-piace dell'estate che non puoi non avere. Ma quali sono le nuance di tendenza? Per quanto riguarda i costumi monocolore o color block via libera alle tinte strong e vitaminiche come il rosso, il fucsia, l'azzurro o il verde lime, o alle nuance metallizzate che esalterebbero la tua abbronzatura. Senza dimenticare il bianco e il nero, passe-partout di stile e raffinatezza. Per le stampe, invece, punta sui fiori se hai un animo romantico, per una vera iniezione di positività invece avanti alle righe multicolore o arcobaleno. Vorresti dare un tocco vintage al tuo swimwear? Scegli le fantasie paisley! Per quanto riguarda il modello ce ne sono un'infinità: con le spalline sottili, con scollo a V o a cuore e persino monospalla.

Indossalo sia al mare che in città!

Sapevi che inoltre puoi indossarlo sia al mare che in città? Intanto al mare potresti aggiungere tantissimi accessori come maxi orecchini e collane di perline, bracciali colorati e cappellini à gogo. In città invece puoi sfoggiarlo al posto di un top in combinazione a una gonna lunga, magari pareo, a un paio di shorts per un look comodo o anche a dei pantaloni a vita alta. A te la scelta!

Opta ad esempio per una stampa maculata da abbinare a un paio di pantaloni a vita alta. E completa poi con un paio di scarpe con tacco e una borsa a tracolla o una mini bag.

Anche in versione bianca è molto cool. Per seguire la tendenza total white potresti indossare un costume cut-out del "non colore" per eccellenza. Magari un modello con maxi aperture laterali, da abbinare a maxi gioielli o a un vestitino in pizzo sangallo e alla tua borsa di paglia preferita.

Il costume cut-out più romantico in assoluto? Quello decorato da fiori e piccole foglioline, magari un modello che riporta tagli o aperture dietro la schiena. Potresti indossarlo sia al mare sia in città, aggiungendo una gonna a pieghe e un paio di sneakers per un look comodo e glam al tempo stesso.

E adesso che sai proprio tutto su quali sono i modelli di tendenza, mettiti comoda e scegli il costume cut-out più giusto per te!

