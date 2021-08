A ddio flip-flop da spiaggia. Benvenuti nuovi sandali infradito con tacco, perfetti per look raffinati e “very cute”! Ecco i modelli più hot del momento e come indossarli

Considerate da molti “Cenerentole della calzatura” ma per anni sovrane assolute del footwear da spiaggia! Ecco riassunti in poche parole status e storia delle ciabattine più discusse di sempre: le infradito.

Ebbene, proprio nel momento in cui la loro egemonia in riva al mare inizia vacillare con lo scorgere all’orizzonte di qualche rivale, ecco che scatta la rivoluzione e – da vere leader – si reinventano cercando altri territori da calcare. E questa volta l’obiettivo è dei più alti: le scarpiere delle it-girl più cool! Bene, detto - fatto: le infradito per l’estate 2021 non sono più (solo) accessori da spiaggia, ma sandali sfiziosi e “very cute” da indossare anche in città per look raffinati e super-chic. Ed è così che ha inizio la “Golden Age” dei thong sandals (nome più “tecnico” di questo tipo di calzatura) che abbracciano una nuova era a colpi di stile, tra tacchi di ogni genere e sorta, incroci strategici di listarelle e lunghi lacci con cui avvolgere le caviglie. Anche i materiali non si contano: nappa, vernice, satin… e chi più ne ha più ne metta; scegliere le proprie infradito in versione “chic” è solo questione di gusti. Pronta scoprire di più? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui favolosi sandali infradito con tacco e il nostro best-of di modelli tratti dalle ultimissime collezioni spring summer 2021 tutti da amare. Prendi nota e scopri quale fa al caso tuo!

Infradito con tacco: le kitten heels

Partiamo da una delle versioni più amate e versatili: le infradito kitten heels, ovvero con tacco piccino-picciò, non più alto di 5 centimetri.

In questo caso le nostre infradito mantengono il loro plus più grande, la comodità, e contemporaneamente acquistano charme grazie a un design più raffinato e alla presenza del tacco che, seppur molto basso, fa sì che il piede assuma una posizione decisamente più elegante rispetto alla classica flip-flop.

Potrai indossarle per look diurni oppure di sera, al mare come in città; insomma con questo tipo di sandalo infradito avrai a disposizione un autentico passe-partout capace di risolvere ben più di una situazione. Il nostro consiglio? Sceglilo in versione basica ed essenziale (che tra l’altro è la tendenza del momento) e non vorrai indossare altro!

Infradito con tacco: le listarelle

Si tratta di una delle nuovissime versioni di infradito con tacco: il modello che, oltre alle classiche listarelle principali dall’iconica forma a “Y” che contraddistinguono la calzatura, presenta anche listarelle aggiuntive ad incorniciare il piede. Puoi trovarle con cinturino, con stringhe lunghissime da attorcigliare alla caviglia oppure senza nulla. A te la scelta.

Questo tipo di design avvicina di molto l’infradito al sandalo più classico e, specie se con tacco stiletto, diviene in un attimo una versione raffinatissima da indossare per look metropolitani, anche formali, o comunque in occasioni dal dress-code piuttosto elegante. Provare per credere!

Infradito con tacco: la tomaia bold

Si tratta di una delle ultimissime tendenze dell’estate: le infradito con tacco che presentano una tomaia bold, spesso imbottita e dall'aspetto decisamente chunky che va a formare una treccia oppure un tubolare.

Bene, diciamo subito che questa versione è presente davvero in moltissime varianti – sia di spessore della tomaia che di materiale – e, a seconda della scelta, si adatterà a mood differenti.

Le interpretazioni di questo tipo di infradito dal piglio più elegante e cool sono indubbiamente quelle in raso, le più urban le versioni in nappa e le più adatte a serate sul lungomare quelle che giocano con la rafia (anche mixata con la pelle o il tessuto) oppure con l’effetto crochet. Insomma è il caso di dirlo: dicci quale infradito con tomaia bold vuoi e ti diremo dove vai!

Infradito con tacco: la punta squadratissima

La punta non proprio tondeggiante è una prerogativa assolutamente comune a molti modelli di infradito con tacco, ma alcuni hanno una punta davvero squadratissima che diviene elemento dominante e protagonista del sandalo. Ed è assolutamente di gran tendenza!

Spesso questo tipo di punta è accompagnata da tacchi scultorei, a volte un tantino bold, ma non necessariamente perché in altri casi è unico elemento geometrico di sandali infradito dall’allure leggera e raffinata. Anche qui non ti resta che scegliere la tua versione preferita e sfoggiarla all summer long!

I modelli più cool della spring summer 2021

Ed eccoci alle note più dolci. Dopo aver esplorato in lungo e in largo la tendenza dei sandali thong, non potevamo non fare una selezione dei modelli best-of tratti dalle collezioni primavera estate 2021. E ora dicci: quale hai puntato per la tua scarpiera?

