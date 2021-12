P arola d'ordine per le festività: brillare. E gli accessori sono un indispensabile aiuto per ravvivare e rendere più glamour qualsiasi look, dal più semplice al più elaborato

Natale, tempo di party, veglioni, pranzi e cene spesso infinite in cui al desiderio di indossare abiti ad alto tasso glamour si unisce quello di stare comodi e sentirsi a proprio agio anche dopo banchetti lunghi ore. Ed è qui che viene in soccorso la parte più divertente e versatile della moda: giocare con gli accessori.

Per le feste la parola d’ordine è brillare, e sono proprio gli accessori a venirci in soccorso se siamo in cerca di qualcosa di semplice ma di grande effetto. Non solo per quanto riguarda i gioielli - che meritano comunque attenzione per essere sapientemente abbinati ai look scelti per pranzi e cene - ma anche quelli gli accessori per capelli.

Fasce, cerchietti, turbanti e mollette, ma anche elastici e fermagli, possono rivelarsi alleati formidabili per ravvivare lo stile delle feste, aiutando anche a tenere a bada una capigliatura più ribelle causa impossibilità a prenotare l’appuntamento last minute dal parrucchiere o la mancanza di tempo da dedicare allo styling per le mille preparazioni in cantiere. Velluto, raso e lana i tessuti da prediligere, rigorosamente arricchiti da perle, strass, cristalli e applicazioni scintillanti: ecco una carrellata di idee da sfoggiare con gli amici o con i parenti, durante la cena romantica o l’aperitivo con i colleghi.

La barrette scintillante

Che siate fan di acconciature elaborate o di un’acconciatura al naturale, la barette è il vostro alleato: fissa trecce, codini e ciocche ribelli e ravviva la chioma in modo efficace e di grande effetto. Per le feste, rigorosamente con strass (e se volete anche statement).

La molletta gioiello

Al pari del fermaglio anche la molletta è un accessorio per capelli che può diventare un valido alleato per le acconciature festive, soprattutto se si decide di osare: strass e cristalli sono gli immancabili complementi di una chioma scintillante e di un look all’insegna del glamour, sia per chi ha i capelli corti sia per chi sfoggia ciocche più lunghe.

Il maxi fiocco

Romantico e divertente, abbiamo già visto il fiocco fare capolino da maniche, scollature e gonne. Perché non usarlo anche per i capelli, allora? Un semi raccolto fermato dal maxi fiocco, possibilmente tempestato di strass, è quanto di più femminile si possa pensare ed è perfetto con qualsiasi look, anche quello meno formale.

Vintage con la veletta

Un accessorio ad alto tasso glamour è sicuramente il cerchietto con la veletta che ricade sul viso, un tuffo nella moda di un tempo che assicura l’effetto “wow”. Mettete da parte i timori che si tratti di un azzardo: nelle feste tutto è concesso, soprattutto quando si parla di veglioni e cocktail party all’insegna dell’eleganza. Con un accessorio del genere il resto del look può mantenere un basso profilo: un mini abito nero e un filo di perle in omaggio all’iconica Audray Hepburn, pantalone palazzo e blusa di seta per un’eleganza senza tempo.

Gipsy con il foulard colorato

Per le anime più “gipsy”, la scelta dell’accessorio per capelli può ricadere su un foulard colorato annodato intorno alla testa, in tinta con i colori dell’outfit o di colori più accesi - rosso o verde bosco, ma anche con inseriti metallizzati - se il look punta su tinte neutre. Un’idea potrebbe essere sfoggiarlo con un altro must per le feste, il tailleur di velluto.

Minimal… e monogram

Non siete fan degli accessori per capelli troppo vistosi? Nessun problema: il cerchietto minimal con il monogramma - come questo di Chanel - tiene la capigliatura a posto e regala un tocco di originalità e vivacità senza eccessi. In versione sottile con catenella metallizzata è raffinato e facile da abbinare.

Il nastro di velluto

Un’idea semplicissima ma di grande effetto: un nastro di velluto per fissare una coda o un semi-raccolto, perfetto anche per le meno audaci quando si tratta di acconciatura. Un’accortezza: per evitare che la coda si sciolga è meglio prima fissarla con un elastico tradizionale, sottile, e poi coprirlo con il nastro di velluto.