Y oga, cross-fit, running… qualunque sia il tuo allenamento è tempo di scegliere un gym look che dia la carica giusta! E cosa c’è di meglio di un outfit sportswear in palette?

Tempo di tornare all’allenamento, tempo di gym look! Oh sì, le chiacchiere sull’argomento “stanno a zero” – che tu sia una yogin provetta o una crossfitter potentissima – il tema “sportswear” resta sempre super-caldo e il “reparto fitness” del guardaroba costantemente in discussione. Avere a disposizione gli outfit giusti - comodi e performanti - è di certo il primo ingrediente, fondamentale per centrare tutti gli obiettivi che ci si dà in allenamento. Ma non è tutto. Sentirci sempre belle e a nostro agio (anche in un contesto nel quale make-up e capelli perfetti non sono certamente sempre il primissimo dei pensieri!) è altrettanto importante. E quindi sì: il colore può darci una grossa mano in merito! Esattamente come faresti per mise ben più formali infatti, un nuovissimo rituale pre-workout potrebbe essere quello di scegliere il tuo gym look in Armocromia, palette alla mano, pescando i pezzi più cool declinati in nuances amiche e congeniali per te.

Il potere del colore ti farà sentire in un batter d’occhio splendidamente con te stessa e ti darà un boost di energia extra inaspettata, garantito!

In più diciamocelo: i confini tra palestra e strada si assottigliano sempre di più e molti dei capi sportivi che infiliamo nell’armadio possono diventare anche validi alleati da indossare tutti i giorni. Averli scelti in palette farà di certo la differenza, fidati di noi! Ecco quindi 4 look - 1 per stagione armocromatica - sfruttabili in allenamenti intensissimi (ma anche no, dipende da te!). Hai già scovato il tuo “gym look amico”?

Gym look per Winter

Parliamo di Winter pelette. Si tratta della nicchia cromatica dedicata a tutte coloro che hanno un incarnato dal sottotono freddo, colori scuri o medio-scuri e un’intensità alta nel proprio color-mix personale. Include sfumature decise a base bluastra (quindi fredde), che ben armonizzano con le caratteristiche personali della Winter in questione.

Se si tratta proprio della tua palette, partiamo subito da quella che sappiamo essere davvero un’ottima notizia: hai assoluta licenza di indossare il nero (amatissimo perché pratico, sicuro e dal super-potere snellente). A questa tonalità “di base”, per il tuo gym look in Armocromia, abbiamo accostato un bel rosa barbie nei dettagli di top e scarpe e un viola particolarmente intenso per felpa e sneakers. Queste nuances mixate al nero creeranno un bel contrasto che darà la giusta energia a tutta la tua persona, dall’immagine allo spirito. Insomma farai faville, questo è certo!

Gym look per Autumn

Sottotono di pelle caldo, colori medio-scuri e soft più un aspetto sempre un po’ dorato, sono caratteristiche tipiche delle appartenenti alla categoria Autunno. Le cromie giuste? Saranno a base aranciata (calda) e poco sature, giocate su contrasti bassi e delicati.

Il mix and match giusto per il tuo allenamento se sei Autumn si muoverà sui colori della terra, delle spezie o del sottobosco. Tutte sfumature calde e tenui.

Per te abbiamo scelto dunque un gym look in Armocromia che si basa su leggins, top e sneakers giocati principalmente tra il beige e il verde oliva, con l’aggiunta di un capo dominante (la felpa) in un bel marrone cioccolato avvolgente. Il tutto è stratificato senza contrasti importanti e studiato su tavolozze affini. Noi lo amiamo già alla follia, e tu?

Gym look per Summer

Hai detto Summer palette? Nuances a base bluastra (fredde), proposte nelle loro sfumature più polverose e meno sature sono le componenti della nicchia cromatica dedicata alla più delicata tra le stagioni della Color Analysis. Le persone appartenenti alla categoria Estate hanno infatti sottotono freddo e colori light e soft, che ben armonizzano con tavolozze leggere e tenui.

Se ti riconosci in questa descrizione e la Summer è la tua palette amica, allora il tuo outfit dedicato al workout sarà di certo centratissimo sugli ultimissimi color-trend in fatto di sportswear: le tinte pastello.

Per te abbiamo selezionato due colori (pescati direttamente dalla tavolozza candy perfetta per le tue caratteristiche) shakerati in modo alterno all’interno del mix and match. Sneakers e top con sostegno sono azzurri, mentre per shorts e felpa abbiamo puntato su un bel lilla luminoso. Sappiamo per certo che non riuscirai più a fare a meno di questo look (e di queste nuances) per i tuoi allenamenti, pronta a lavorare sodo?

Gym look per Spring

Signori e signore, è arrivato il momento della palette più brillante: la Spring!

Le persone appartenenti a questa stagione armocromatica hanno infatti un incarnato dorato dal sottotono caldo, colori personali medio-chiari e un aspetto luminoso che non lascia spazio a dubbi. La loro palette, per ripetizione, sarà tutta giocata su colori brillanti e decisamente caldi.

Se fai parte del team Spring, eccoti servito un gym look in Armocromia perfetto per rispettare la tua energia (cromatica e non!).

Blu cobalto e un bel rosa pesca sono i protagonisti dell’insieme, giocati su sneakers, top e leggins. La felpa diventa ancora una volta il “pezzo chiave” che chiude il cerchio. Abbiamo scelto infatti un modello fantasia che riprende le sfumature dell’outfit, ma con l’aggiunta di un attore importantissimo: l’arancio, aka uno dei tuoi grandi amici di palette e guardaroba. Insomma, preparati a un workout da urlo!

