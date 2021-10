Quando compri una borsa su quali criteri basi la tua scelta? La capienza, il colore, il materiale, il fatto che sia la it-Bag del momento, forse? E per le scarpe anche. Hai mai pensato di basare la scelta sulle “proporzioni”? Armonizzare scarpe e borse al tuo corpo è importante e può cambiare la percezione della tua immagine in meglio o in peggio: scopri perché e come!

Scarpe e borse: una vera e propria passione. A patto, però, che le scegli in base alla forma del tuo fisico. L'obiettivo? Valorizzare la tua silhouette all'ennesima potenza e per farlo non ti serve altro che selezionare le bags & shoes più indicate per il tuo corpo. Quelle che non lo appesantiscono e non lo rendono visivamente "goffo". Anzi, armonioso. Se sei "petite" slancialo, magari con un paio di scarpe con tacco alto o medio.

Sei pronta a tuffarti nel magico mondo delle scarpe e borse e indossare le più glam? Ecco qualche consiglio su come abbinarle seguendo le linee e le caratteristiche del tuo fisico.

Sì a scarpe con il tacco a patto che valorizzino la tua silhouette

Tacchi e plateau...amici e nemici della tua silhouette

Quelli alti - che più alti non si può, per intenderci 12 centimetri - invece di slanciare la tua figura non faranno altro che renderla ancora più mini. Il motivo? Sono troppo alte, grosse e sproporzionate rispetto al tuo corpo, specialmente se sei petite. Prendi nota: una figura piccola vuole sì le scarpe con il tacco, ma ben proporzionate all'altezza. Se poi il tuo obiettivo è di allungare visivamente le tue gambe...è meglio la punta appuntita e non quella arrotondata.

Attenzione a scegliere le scarpe con il tacco specialmente se sei petite

La scollatura della scarpa

...un altro fattore che dovrai considerare. Sei piccola e hai bisogno di slanciarti? Le scarpe scollate sono le ideali, per intenderci le décolleté o pumps. Ma non solo. Ami gli stivali e stivaletti? Attenzione: il segreto è di non creare stacco di colore ad altezza caviglia e al ginocchio. Per questo motivo resta monocromatica oppure tono su tono. Altra nota dolente sono proprio le scarpe con il cinturino alla caviglia. Se il tuo obiettivo è di slanciarti dovrai assolutamente evitarle, a meno che non siano colore nude.

Le scarpe con la scollatura sono ideali se sei piccola e vuoi slanciarti

Sei alta? Via libera a tanti modelli di scarpe!

Dal metro e settanta in su non avrai alcun problema e senza dubbio avrai più scelta. Scarpe accollate e stivaletti non ti daranno problemi e non ti faranno accorciare visivamente la tua silhouette. Specialmente delle tue gambe e della tua figura in generale. I cinturini alla caviglia? Sì, e potrai persino divertirti a creare mix & match come i sandali + calzino.

Se sei alta potrai permetterti anche le scarpe con il cinturino

Sei altissima? Riduci i centimetri del tacco

Accentuare troppo la tua altezza non farà altro che percepire la tua figura un po' goffa. Il tacco non deve superare i 5-7 centimetri, gioca pure con i cinturini alla caviglia e le fasce, ma finanche con i modelli accollati e gli stivaletti. Osa osa osa valorizzando il tuo fisico!

Sei altissima? Riduci i centimetri del tacco per non sembrare goffa