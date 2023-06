N on sai ancora cosa mettere in valigia e l'ora della partenza si avvicina? Scegli in base alla destinazione e guarda i look sfoggiati dalle celebrità in quelle stesse location!

Tutte pronte per le vacanze? Come non esserlo?! Ma scommettiamo che prima di ogni partenza ci sia sempre un nodo da sciogliere: per noi sì e si chiama valigia. Interrogativi del tipo “Che vestiti portare in vacanza?” rimbalzano da un angolo all’altro di Google. (Ammettete di farne abuso anche voi, manterremo il segreto!). Certo, riuscire a fare le scelte giuste non è mica sempre semplice. Siamo (eh sì, perché tutt* lo siamo, inutile nasconderlo) sempre combattute tra il portare tutto e il non eccedere, perché noi in fondo siamo delle viaggiatrici navigate, sappiamo portare "giusto il necessario". Ma mentre riflettiamo, il tempo scorre e il problema resta: cosa mettere in valigia per le vacanze estive? E allora, venite in questo mini-viaggio con noi: vi portiamo alla scoperta delle mete più cool dell'estate 2023, e per ognuna vi suggeriamo il look ad hoc ispirandoci alle celebs, per la serie "diteci dove andrete in vacanza e vi diremo cosa indossare". Che si tratti di vacanze al mare o in montagna, partiamo!

Salento

Il Salento resta tra le mete vacanziere più gettonate. Sole, mare, spiagge magnifiche e un gran senso di libertà. Temperature piuttosto alte, anche. Tutto questo si traduce nella voglia – e nell’esigenza – di outfit freschi e ariosi, un po’ gipsy, per nulla impegnativi ma glam. A ispirarci è Elodie, che sceglie una canotta a costine delicatamente multicolor, caratterizzata da tonalità naturali, e una gonna midi con frange e fantasia chevron. Ai piedi, sandali mules in Pvc che creano un intrigante contrasto cromatico.

1/3 Gilet cropped con frange (TWINSET) 2/3 Gonna crochet con frange (RED VALENTINO) 3/3 Sandalo mule in Pvc neon-green (CASADEI) PREV NEXT

Costa azzurra

Per la Costa azzurra servono outfit vacanze estive che siano chic. Il twist retrò diventa un indiscutibile valore aggiunto, sei d’accordo? Lo sa perfettamente anche l’influencer tedesca Caro Daur, che per il suo soggiorno nel Principato di Monaco ha scelto un midi dress con audace scollo halter (quindi allacciato sulla nuca) e gonna svasata. I colori richiamano quelli del mare, questa è una mossa da consumata it-girl. Le scarpe mescolano totalmente le carte in tavola: Caro ha scelto un paio di ciabatte slide con dettagli sparkling. La borsa? Mini!

1/3 Mididress con scollo halter (DESIGUAL) 2/3 Sandali slide con logo in strass (BALENCIAGA) 3/3 Mini borsa a mano (GUESS) PREV NEXT

Forte dei Marmi

Come vestirsi in vacanza a Forte dei Marmi? Sfatiamo un luogo comune: è vero che in Versilia si presta molta attenzione agli outfit, è vero che si tratta di un’altra location raffinata; ma non è affatto vero che sono tutti griffatissimi ed elegantissimi, anzi. Piuttosto, occorre essere ben sintonizzati con le tendenze del momento e curare ogni singolo dettaglio. Promosso a pieni voti il look di Chiara Ferragni: long dress cut out con spalline sottili e un po' svasato sul fondo, sandali mules color nude e minibag in vimini. Wow!

1/3 Abito cut out bianco (ZARA) 2/3 Sandalo mule in similpelle (STEVE MADDEN) 3/3 Minibag in paglia con manici e tracolla (H&M) PREV NEXT

Trentino Alto Adige

Quest’anno la tua scelta è il Trentino Alto Adige perché hai voglia di una vacanza in mezzo alla natura, di perderti tra paesaggi mozzafiato? Ottimo. Dunque si cammina! Occorre un outfit vacanze estive che sia comodo e pratico, ma anche cool. Perfetta consigliera è Giulia Valentina: indossa pantaloni relaxed fit verde militare e una semplcissima t-shirt bianca. Per ravvivare l’insieme, una camicia a fiori dalle tonalità decise ma non troppo accese. Un paio di sneakers e via!

1/4 Pantaloni cargo in cotone e lino (HUGO BOSS) 2/4 T-shirt bianca in cotone (BENETTON) 3/4 Camicia fantasia floreale (PENNYBLACK) 4/4 Sneakers Stan Smith (ADIDAS) PREV NEXT

Ibiza

Se stai per partire alla volta di Ibiza, la parola d’ordine è COLORE. E se il colore dà forma e movimento a un look anni Settanta, è davvero il top. Per questa stessa destinazione vacanze, Valentina Ferragni si è calata perfettamente nel suddetto mood: eccola sfoggiare un paio di flared leggings arcobaleno e un top bikini crochet a sua volta multicolor. Gli accessori? Ciabattine e borsa saddle, a loro volta cromaticamente vivaci.

1/4 Bikini Triangolo Crochet Bouquet (TEZENIS) 2/4 Pantaloni copricostume multicolor (MISSONI) 3/4 Ciabatte in materiale plastico (BIRKENSTOCK) 4/4 Miniborsa a tracolla (UNIQLO) PREV NEXT